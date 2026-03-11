18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.03.2026, 12:44

Автопром Казахстана нацелился на рынок Европы: пустят ли «наших» в ЕС?

Новости Казахстана

Казахстанские автомобили, выпускаемые на отечественных предприятиях, могут в перспективе появиться на дорогах стран Европейского союза, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kknews.uz
Фото: kknews.uz

Возможность выхода на один из самых требовательных автомобильных рынков мира сейчас активно обсуждается на уровне отраслевых структур и производителей. В Комитете промышленности сообщили, что автокомпании уже начали изучать условия и вести консультации с потенциальными партнерами в Европе.

Переговоры с европейскими партнерами уже начались

По информации профильного ведомства, казахстанские автопроизводители прорабатывают перспективы экспорта транспортных средств в ряд государств Евросоюза. Речь пока идет о предварительном этапе — ведутся консультации и переговоры с возможными партнерами в отдельных странах объединения.

Главный вопрос, который сейчас находится в центре обсуждения, — соответствие автомобилей, произведенных в Казахстане, строгим требованиям европейского рынка. Это касается не только технических характеристик, но и экологических стандартов, правил безопасности и процедур сертификации, которые действуют на территории ЕС. Европейское законодательство в сфере автомобилестроения считается одним из самых жестких в мире, поэтому для выхода на этот рынок требуется тщательная подготовка и соблюдение всех нормативных требований.

Экспорт возможен после прохождения всех процедур

В Комитете промышленности подчеркивают, что экспорт казахстанских автомобилей в Европу станет возможным только после выполнения всех регуляторных условий и достижения официальных договоренностей с партнерами.

Если переговоры завершатся успешно и продукция будет соответствовать установленным стандартам, поставки транспортных средств смогут осуществляться в установленном международными правилами порядке.

При этом точный перечень стран Евросоюза, куда потенциально могут отправляться автомобили казахстанского производства, пока не определен. Он будет сформирован позже — по итогам переговоров, анализа рыночного спроса и оценки экономической эффективности поставок.

Казахстанский автопром готов к увеличению поставок

В ведомстве отмечают, что у Казахстана уже имеется необходимая производственная база для расширения экспорта. В стране функционируют четыре ключевых предприятия автомобильной промышленности, которые выпускают широкий модельный ряд легковых машин.

Совокупная проектная мощность этих заводов составляет около 360 тысяч автомобилей в год. Это позволяет, при наличии спроса и соответствующих контрактов, направлять часть производимой продукции на внешние рынки без ущерба для внутреннего потребления.

Представители отрасли уверяют, что при благоприятных условиях казахстанские предприятия способны обеспечить дополнительные поставки транспортных средств за рубеж. Однако объемы экспорта будут напрямую зависеть от спроса на конкретных рынках, требований европейских регуляторов и условий, согласованных в рамках международного сотрудничества.

Новый этап для казахстанского автопрома

Эксперты отмечают, что возможный выход на рынок Европейского союза может стать важным этапом развития отечественной автомобильной отрасли. ЕС считается одним из самых конкурентных рынков мира, и даже ограниченное присутствие на нем может существенно повысить репутацию производителей и расширить экспортный потенциал страны.

Если переговоры завершатся успешно, казахстанский автопром сможет сделать серьезный шаг от внутреннего рынка и региональных поставок к более масштабной международной экспансии.

В таком случае автомобили, собранные на казахстанских заводах, смогут не только укрепить позиции страны в автомобильной индустрии, но и стать новой экспортной нишей для национальной

дорожник
дорожник
Хоть одну марку казахстанского автомобиля назовите, что бы иметь представление о теме
11.03.2026, 13:45
