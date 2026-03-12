Казахстан, Азербайджан и Узбекистан проложат кабель по дну Каспия

В Казахстане сделан важный шаг к формированию нового энергетического маршрута между Центральной Азией и Европой. Мажилис парламента ратифицировал международное соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства и передачи «зеленой» электроэнергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: кадр YouTube

Документ предполагает развитие долгосрочного сотрудничества трех государств в области возобновляемой энергетики и создание современной инфраструктуры для экспорта экологически чистой электроэнергии. Одним из ключевых элементов проекта станет прокладка подводного энергетического кабеля по дну Каспийского моря, который соединит энергосистемы стран региона.

Инициатива рассматривается как часть масштабной стратегии по формированию нового энергетического коридора, способного обеспечить стабильные поставки «зеленого» электричества на международные рынки, включая государства Европейского союза.

Подводный кабель по дну Каспия

Согласно положениям соглашения, Казахстан и Узбекистан планируют поставлять электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, в Азербайджан. Для этого предполагается реализовать инфраструктурный проект по прокладке подводного кабеля через Каспийское море.

Этот кабель станет ключевым элементом будущей системы передачи электроэнергии. Он позволит напрямую связать энергосистемы Центральной Азии с энергетической инфраструктурой Южного Кавказа. Далее электричество сможет поступать в Черноморский энергетический коридор, который рассматривается как один из перспективных маршрутов поставок энергии в Европу.

Фактически речь идет о создании новой энергетической артерии, которая соединит богатые ресурсами регионы Центральной Азии с европейским рынком, заинтересованным в увеличении доли чистой энергии.

Инфраструктура и развитие энергетических сетей

Помимо прокладки кабеля, соглашение предусматривает развитие внутренней энергетической инфраструктуры стран-участниц. Планируется модернизация существующих линий электропередачи, строительство новых энергетических объектов и усиление сетевой связности между государствами.

Расширение инфраструктуры должно обеспечить стабильную передачу электричества на большие расстояния и создать основу для масштабного экспорта «зеленой» энергии. В долгосрочной перспективе это может повысить энергетическую роль региона на международной арене и укрепить сотрудничество между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Соглашение без автоматических финансовых обязательств

При этом ратифицированный документ носит рамочный характер. Как отметил депутат мажилиса Едиль Жанбыршин, соглашение не предполагает автоматического возникновения финансовых или иных обязательств для сторон.

По его словам, реализация каждого конкретного проекта будет обсуждаться отдельно и оформляться дополнительными соглашениями. Все решения будут приниматься в соответствии с национальным законодательством стран-участниц.

Такой подход позволяет снизить возможные риски и обеспечить постепенное, поэтапное внедрение совместных инициатив в энергетической сфере.

Ставка на возобновляемые источники энергии

Одной из ключевых задач соглашения является более эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии в регионе. Казахстан и Узбекистан обладают значительными ресурсами солнечной и ветровой генерации, что открывает возможности для производства больших объемов экологически чистой электроэнергии.

Документ также предусматривает развитие торговли «зеленой» электроэнергией между странами региона, а в перспективе — и с европейскими государствами. Такой формат сотрудничества может способствовать формированию нового рынка чистой энергии и усилению энергетической интеграции.

Новый энергетический коридор между Азией и Европой

В парламенте подчеркнули, что соглашение направлено на создание взаимосвязанной энергетической системы между Центральной Азией и Азербайджаном. Это позволит обеспечить более устойчивый и предсказуемый экспорт электроэнергии за пределы региона.

В долгосрочной перспективе проект может стать частью более широкой системы энергетических маршрутов, соединяющих Центральную Азию, Кавказ и Европу. Реализация подобных инициатив рассматривается как важный шаг к формированию альтернативных источников поставок «зеленой» энергии на мировой рынок.

Таким образом, соглашение между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном может стать основой для появления нового энергетического коридора, способного изменить карту поставок экологически чистой электроэнергии между Азией и Европой.