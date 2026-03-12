18+
12.03.2026, 07:33

Казахстан готовит новые правила въезда и ввоза автомобилей для граждан, живущих за рубежом

Новости Казахстана 0 512

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан предложило внести существенные изменения в правила въезда и эксплуатации автомобилей, зарегистрированных за рубежом. Соответствующий проект постановления уже опубликован для общественного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru

Новый подход к «автотранспорту в международном движении»

Главное новшество документа касается определения «автотранспортное средство, находящееся в международном движении по территории Республики Казахстан». Проект уточняет, что это правило распространяется на автомобили, которыми пользуются граждане Казахстана, постоянно проживающие за пределами страны. Такая формулировка позволит более точно регулировать порядок въезда и пребывания иностранных автомобилей на территории республики.

Публичное обсуждение и комментарии

Общественное обсуждение проекта продлится до 19 марта 2026 года. Любой желающий сможет оставить свои замечания и предложения на официальном портале «Открытые НПА». Эксперты отмечают, что новые правила могут повлиять на владельцев автомобилей из-за рубежа, особенно на тех, кто временно возвращается в Казахстан или часто пересекает границу на своих машинах.

Возможные последствия для автовладельцев

Изменение определения «автотранспортного средства в международном движении» способно усилить контроль за иностранными автомобилями и их владельцами. В частности, граждане Казахстана, проживающие за границей, возможно, столкнутся с дополнительными требованиями при въезде, что сделает процедуру более прозрачной, но потребует внимательного соблюдения новых правил.

Важный шаг в регулировании автотранспорта

Проект постановления отражает стремление государства уточнить законодательство и упорядочить въезд транспортных средств из-за рубежа. Министерство промышленности и строительства подчеркивает, что изменения направлены на создание единых правил, которые учитывают интересы как казахстанских автовладельцев, так и государства в целом.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Зачем эти изменения? Я уже пять лет живу в Крыму и пользуюсь своей машиной на казахстанских номерах. Это никому не мешает и очень удобно
12.03.2026, 03:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь