Битва за совместно нажитое: дойдет ли Казахстан до отмены банковской тайны ради раздела имущества

В Казахстане рассматривается необычное дело, которое привлекло внимание общественности своей редкой юридической спецификой. Гражданка страны обратилась в Конституционный суд Казахстана, стремясь получить доступ к информации о банковских счетах бывшего мужа. По сути, речь идет о попытке получить сведения о совместно нажитых сбережениях, накопленных в период брака, сообщает Lada.kz со ссылкой на Конституционный Суд РК.

Фото: кадр YouTube

Проверка законности банковской тайны

Как сообщили в суде, обращение гражданки стало поводом для проверки пункта 4 статьи 50 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» на соответствие Конституции. Данный пункт предусматривает, что сведения, относящиеся к банковской тайне, могут быть раскрыты только клиенту или третьему лицу исключительно с согласия владельца счета.

Это правило, призванное защищать финансовую конфиденциальность, стало препятствием для женщины, пытающейся получить информацию о совместных накоплениях после расторжения брака. Она считает, что существующая формулировка фактически лишает супругов возможности реализовать свои права на долю в общем имуществе, и мешает справедливому разделу активов.

Невозможность узнать о сбережениях бывшего мужа

По словам заявительницы, при подготовке иска о разделе совместно нажитого имущества после развода она столкнулась с невозможностью получить сведения о финансовых накоплениях бывшего супруга, которые были сделаны во время брака. Попытка обратиться напрямую в банки второго уровня с требованием раскрыть информацию оказалась безуспешной: суды на предыдущих этапах отказали ей в удовлетворении требований, ссылаясь на банковскую тайну и отсутствие согласия владельца счетов.

Конституционный суд на пороге прецедента

Сейчас дело находится на рассмотрении Конституционного суда, и решение еще не вынесено. Эксперты отмечают, что исход этого дела может стать прецедентом, который в дальнейшем повлияет на трактовку прав супругов при разделе имущества и на баланс между защитой банковской тайны и правами граждан на совместное имущество.

Специалисты подчеркивают, что ситуация поднимает важный вопрос: насколько закон должен защищать финансовую конфиденциальность отдельных граждан, если речь идет о справедливом разделе общих активов семьи.