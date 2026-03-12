Паспорт Казахстана: сколько страниц выбрать и во сколько обойдется госпошлина

В последние годы «сила» государства всё чаще измеряется через международный рейтинг паспортов. Возможность безвизового въезда в другие страны и занимаемое место в глобальных индексах стали индикаторами доверия к государству, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: gov.kz

Казахстан на мировой карте паспортов

Согласно последнему рейтингу Henley & Partners, Казахстан занимает 61-е место, продолжая укреплять свои позиции на международной арене. Для сравнения, годом ранее страна находилась на 64-й позиции. Среди стран Центральной Азии казахстанский паспорт теперь считается самым «сильным».

В 2025 году Комитет миграционной службы РК выдал свыше 1 миллиона паспортов, что свидетельствует о растущем спросе на данный документ среди граждан.

Вклад Конституции в международный авторитет

В проекте новой Конституции уделено особое внимание внешней политике, повышению авторитета страны и укреплению национальной идентичности. Признание казахстанского паспорта на международном уровне может получить дополнительное подтверждение через Основной закон, усиливая дипломатические возможности граждан.

Разновидности казахстанских паспортов

В Казахстане существуют три типа паспортов:

Общегражданский — основной документ для выезда за границу.

Служебный — предназначен для официальных командировок.

Дипломатический — используется государственными и дипломатическими представителями.

Каждый документ отличается цветом, содержанием и объемом предоставляемых прав. Чаще всего путешествия совершаются с гражданским паспортом голубого цвета, с надписями на казахском и английском языках.

Стоимость и условия получения

С 2026 года государственные пошлины на паспорта составляют:

Детский паспорт (24 страницы) — 4 МРП (17 300 тенге)

Стандартный взрослый паспорт (36 страниц) — 8 МРП (34 600 тенге)

Расширенный паспорт (48 страниц) — 12 МРП (51 900 тенге)

Некоторые социальные категории граждан освобождены от оплаты. Паспорт выдаётся на 10 лет любому желающему, независимо от возраста.

HDM-элемент: инновация в защите документов

С середины 2025 года паспорта стали оснащать HDM-элементом (High Definition Metallization) — технологией металлизации высокого разрешения. На второй странице паспорта размещено изображение снежного барса на голографической плёнке, что значительно затрудняет подделку документа.

По данным МВД РК, новые технологии защищают персональные данные граждан и предотвращают фальсификацию документов, не влияя на национальную безопасность и не вызывая негативных последствий.

Как получить паспорт с новым элементом

Паспорт с HDM-элементом можно получить:

при истечении срока действия старого документа;

в случае порчи паспорта;

по добровольной замене.

Ранее выданные паспорта остаются действительными, замена не является обязательной.

Дополнительные меры защиты

Новая версия паспорта сочетает несколько уровней защиты:

стандартный размер 88×125 мм с закруглёнными углами;

электронный чип для хранения текстовой и графической информации о владельце;

символ барса под номером паспорта, усложняющий подделку документа;

сохранение традиционного голубого цвета, символизирующего государственные символы Казахстана.

Казахстанский паспорт в международной перспективе

Граждане Казахстана могут посещать без визы 79 стран, что делает документ самым сильным в Центральной Азии.

Для сравнения:

Сингапур — 192 страны без визы

Япония и Южная Корея — 188 стран

Топ-5 европейских стран (Дания, Люксембург, Испания, Швеция, Швейцария) — 186 стран

Прошедший аудит авиационной безопасности показал, что казахстанский паспорт соответствует международным стандартам на 95,7%, что значительно выше среднемирового показателя в 72% и европейского — 87,9%.

Инфографика: Kazinform