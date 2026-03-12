Паспорт Казахстана: сколько страниц выбрать и во сколько обойдется госпошлина

В последние годы «сила» государства всё чаще измеряется через международный рейтинг паспортов. Возможность безвизового въезда в другие страны и занимаемое место в глобальных индексах стали индикаторами доверия к государству, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.
Согласно последнему рейтингу Henley & Partners, Казахстан занимает 61-е место, продолжая укреплять свои позиции на международной арене. Для сравнения, годом ранее страна находилась на 64-й позиции. Среди стран Центральной Азии казахстанский паспорт теперь считается самым «сильным».
В 2025 году Комитет миграционной службы РК выдал свыше 1 миллиона паспортов, что свидетельствует о растущем спросе на данный документ среди граждан.
В проекте новой Конституции уделено особое внимание внешней политике, повышению авторитета страны и укреплению национальной идентичности. Признание казахстанского паспорта на международном уровне может получить дополнительное подтверждение через Основной закон, усиливая дипломатические возможности граждан.
В Казахстане существуют три типа паспортов:
Общегражданский — основной документ для выезда за границу.
Служебный — предназначен для официальных командировок.
Дипломатический — используется государственными и дипломатическими представителями.
Каждый документ отличается цветом, содержанием и объемом предоставляемых прав. Чаще всего путешествия совершаются с гражданским паспортом голубого цвета, с надписями на казахском и английском языках.
С 2026 года государственные пошлины на паспорта составляют:
Детский паспорт (24 страницы) — 4 МРП (17 300 тенге)
Стандартный взрослый паспорт (36 страниц) — 8 МРП (34 600 тенге)
Расширенный паспорт (48 страниц) — 12 МРП (51 900 тенге)
Некоторые социальные категории граждан освобождены от оплаты. Паспорт выдаётся на 10 лет любому желающему, независимо от возраста.
С середины 2025 года паспорта стали оснащать HDM-элементом (High Definition Metallization) — технологией металлизации высокого разрешения. На второй странице паспорта размещено изображение снежного барса на голографической плёнке, что значительно затрудняет подделку документа.
По данным МВД РК, новые технологии защищают персональные данные граждан и предотвращают фальсификацию документов, не влияя на национальную безопасность и не вызывая негативных последствий.
Паспорт с HDM-элементом можно получить:
при истечении срока действия старого документа;
в случае порчи паспорта;
по добровольной замене.
Ранее выданные паспорта остаются действительными, замена не является обязательной.
Новая версия паспорта сочетает несколько уровней защиты:
стандартный размер 88×125 мм с закруглёнными углами;
электронный чип для хранения текстовой и графической информации о владельце;
символ барса под номером паспорта, усложняющий подделку документа;
сохранение традиционного голубого цвета, символизирующего государственные символы Казахстана.
Граждане Казахстана могут посещать без визы 79 стран, что делает документ самым сильным в Центральной Азии.
Для сравнения:
Сингапур — 192 страны без визы
Япония и Южная Корея — 188 стран
Топ-5 европейских стран (Дания, Люксембург, Испания, Швеция, Швейцария) — 186 стран
Прошедший аудит авиационной безопасности показал, что казахстанский паспорт соответствует международным стандартам на 95,7%, что значительно выше среднемирового показателя в 72% и европейского — 87,9%.
Инфографика: Kazinform
