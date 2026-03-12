18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 10:20

Лайк, репост, срок: АФМ официально открывает охоту на казахстанцев

Новости Казахстана 0 608

Казахстан готовится ввести строгие меры ответственности за распространение запрещённого контента в интернете. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила, по которым проверять информационное пространство и привлекать к ответственности будут не только авторов, но и тех, кто делает репосты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Что будет проверять Агентство по финансовому мониторингу

Проект приказа, опубликованный на портале «Открытые НПА», предусматривает, что АФМ будет мониторить различные источники информации в пределах своих полномочий:

  • Интернет-ресурсы и веб-сайты;

  • Социальные сети;

  • Мессенджеры;

  • Средства массовой информации;

  • Иные информационно-коммуникационные платформы.

При этом мониторинг будет проводиться с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Последствия за обнаружение противоправного контента

В случае выявления запрещённого материала АФМ будет действовать по следующей схеме:

  1. Уголовные признаки – если материал содержит признаки уголовного правонарушения, меры будут приниматься в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

  2. Административная ответственность – при отсутствии уголовных признаков материалы направят в компетентные органы для привлечения к административной ответственности.

  3. Блокировка контента – если обнаружены материалы, распространение которых запрещено законами Казахстана или судебными решениями, орган направляет уведомление в уполномоченный орган в сфере СМИ через информационную систему для последующей блокировки.

В уведомлении обязательно должны быть указаны:

  • Обоснование законности внесённых сведений;

  • Скриншоты материалов, подтверждающие их противоправный характер.

Что считается противоправным контентом

Согласно закону о профилактике правонарушений, принятым Парламентом в прошлом году, к противоправному контенту относятся материалы, которые:

  • Призывают к насильственному изменению конституционного строя или нарушению целостности страны;

  • Подрывают безопасность государства;

  • Пропагандируют войны, насилие, культ жестокости, суицид, порнографию, наркотики и психотропные вещества;

  • Содержат идеи сепаратизма, мошенничества или нарушают межнациональное и межконфессиональное согласие;

  • Ставят под сомнение государственность и территориальную целостность Казахстана;

  • Раскрывают государственные секреты или другую охраняемую законом информацию.

Репосты под прицелом

Особое внимание законодатели уделили распространителям чужого контента. По словам мажилисмена Магеррама Магеррамова, наказание ждёт не только авторов противоправного материала, но и тех, кто делает перепост:

«Кто тиражирует, кто распространяет, кто размещает — будут наказаны. Если человек сделал перепост чужого видео с призывом к насилию или другой запрещённой информацией, он подпадает под статью и понесёт ответственность».

Даже если при репосте пользователь указывает, что материал нарушает закон, это не освобождает его от ответственности — перепост всё равно будет считаться распространением противоправного контента.

Итог

Новая инициатива АФМ делает интернет в Казахстане не только зоной публикации, но и строгого контроля. Любое взаимодействие с запрещёнными материалами — от создания до простого репоста — теперь может повлечь за собой административное или уголовное наказание.

2
7
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В тюрьмах столько места не будет, придётся строить дополнительно.
12.03.2026, 08:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь