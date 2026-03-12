Лайк, репост, срок: АФМ официально открывает охоту на казахстанцев

Казахстан готовится ввести строгие меры ответственности за распространение запрещённого контента в интернете. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила, по которым проверять информационное пространство и привлекать к ответственности будут не только авторов, но и тех, кто делает репосты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Проект приказа, опубликованный на портале «Открытые НПА», предусматривает, что АФМ будет мониторить различные источники информации в пределах своих полномочий:
Интернет-ресурсы и веб-сайты;
Социальные сети;
Мессенджеры;
Средства массовой информации;
Иные информационно-коммуникационные платформы.
При этом мониторинг будет проводиться с соблюдением законодательства о защите персональных данных.
В случае выявления запрещённого материала АФМ будет действовать по следующей схеме:
Уголовные признаки – если материал содержит признаки уголовного правонарушения, меры будут приниматься в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Административная ответственность – при отсутствии уголовных признаков материалы направят в компетентные органы для привлечения к административной ответственности.
Блокировка контента – если обнаружены материалы, распространение которых запрещено законами Казахстана или судебными решениями, орган направляет уведомление в уполномоченный орган в сфере СМИ через информационную систему для последующей блокировки.
В уведомлении обязательно должны быть указаны:
Обоснование законности внесённых сведений;
Скриншоты материалов, подтверждающие их противоправный характер.
Согласно закону о профилактике правонарушений, принятым Парламентом в прошлом году, к противоправному контенту относятся материалы, которые:
Призывают к насильственному изменению конституционного строя или нарушению целостности страны;
Подрывают безопасность государства;
Пропагандируют войны, насилие, культ жестокости, суицид, порнографию, наркотики и психотропные вещества;
Содержат идеи сепаратизма, мошенничества или нарушают межнациональное и межконфессиональное согласие;
Ставят под сомнение государственность и территориальную целостность Казахстана;
Раскрывают государственные секреты или другую охраняемую законом информацию.
Особое внимание законодатели уделили распространителям чужого контента. По словам мажилисмена Магеррама Магеррамова, наказание ждёт не только авторов противоправного материала, но и тех, кто делает перепост:
«Кто тиражирует, кто распространяет, кто размещает — будут наказаны. Если человек сделал перепост чужого видео с призывом к насилию или другой запрещённой информацией, он подпадает под статью и понесёт ответственность».
Даже если при репосте пользователь указывает, что материал нарушает закон, это не освобождает его от ответственности — перепост всё равно будет считаться распространением противоправного контента.
Новая инициатива АФМ делает интернет в Казахстане не только зоной публикации, но и строгого контроля. Любое взаимодействие с запрещёнными материалами — от создания до простого репоста — теперь может повлечь за собой административное или уголовное наказание.
