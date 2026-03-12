Лайк, репост, срок: АФМ официально открывает охоту на казахстанцев

Казахстан готовится ввести строгие меры ответственности за распространение запрещённого контента в интернете. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила, по которым проверять информационное пространство и привлекать к ответственности будут не только авторов, но и тех, кто делает репосты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: freepik

Что будет проверять Агентство по финансовому мониторингу

Проект приказа, опубликованный на портале «Открытые НПА», предусматривает, что АФМ будет мониторить различные источники информации в пределах своих полномочий:

Интернет-ресурсы и веб-сайты;

Социальные сети;

Мессенджеры;

Средства массовой информации;

Иные информационно-коммуникационные платформы.

При этом мониторинг будет проводиться с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Последствия за обнаружение противоправного контента

В случае выявления запрещённого материала АФМ будет действовать по следующей схеме:

Уголовные признаки – если материал содержит признаки уголовного правонарушения, меры будут приниматься в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Административная ответственность – при отсутствии уголовных признаков материалы направят в компетентные органы для привлечения к административной ответственности. Блокировка контента – если обнаружены материалы, распространение которых запрещено законами Казахстана или судебными решениями, орган направляет уведомление в уполномоченный орган в сфере СМИ через информационную систему для последующей блокировки.

В уведомлении обязательно должны быть указаны:

Обоснование законности внесённых сведений;

Скриншоты материалов, подтверждающие их противоправный характер.

Что считается противоправным контентом

Согласно закону о профилактике правонарушений, принятым Парламентом в прошлом году, к противоправному контенту относятся материалы, которые:

Призывают к насильственному изменению конституционного строя или нарушению целостности страны;

Подрывают безопасность государства;

Пропагандируют войны, насилие, культ жестокости, суицид, порнографию, наркотики и психотропные вещества;

Содержат идеи сепаратизма, мошенничества или нарушают межнациональное и межконфессиональное согласие;

Ставят под сомнение государственность и территориальную целостность Казахстана;

Раскрывают государственные секреты или другую охраняемую законом информацию.

Репосты под прицелом

Особое внимание законодатели уделили распространителям чужого контента. По словам мажилисмена Магеррама Магеррамова, наказание ждёт не только авторов противоправного материала, но и тех, кто делает перепост:

«Кто тиражирует, кто распространяет, кто размещает — будут наказаны. Если человек сделал перепост чужого видео с призывом к насилию или другой запрещённой информацией, он подпадает под статью и понесёт ответственность».

Даже если при репосте пользователь указывает, что материал нарушает закон, это не освобождает его от ответственности — перепост всё равно будет считаться распространением противоправного контента.

Итог

Новая инициатива АФМ делает интернет в Казахстане не только зоной публикации, но и строгого контроля. Любое взаимодействие с запрещёнными материалами — от создания до простого репоста — теперь может повлечь за собой административное или уголовное наказание.