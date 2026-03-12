Казахстанец заработал 185 млн тенге и «намайнил» себе тюремный срок

В Карагандинской области завершился громкий судебный процесс по делу о незаконном майнинге цифровых активов в городе Темиртау. Следствие и суд раскрыли подробности схемы, в которой участвовал местный житель, заработавший крупную сумму без лицензии и легальной регистрации бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: StockRocket / iStock

Подпольная ферма на 156 машин: начало схемы

По данным регионального Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму для добычи криптовалют.

Для работы фермы он приобрел 156 единиц майнингового оборудования из России .

Все устройства были установлены на собственной производственной базе, что позволяло Толовову вести активную добычу цифровых активов в обход закона.

Как происходила реализация криптовалют

Согласно объяснениям АФМ, добытые цифровые активы аккумулировались на личном аккаунте Толовова на криптобирже. Для реализации схемы использовались крупные майнинговые пулы:

BinancePool

Litecoinpool.org

Далее сделки проводились через P2P-переводы, где цифровой актив USDT обменивался на национальную валюту — тенге.

Объем заработка: миллионы на экране

Общий результат деятельности Толовова впечатляет:

11,2 BTC

90,2 LTC

Эквивалент добытых активов составил 185 миллионов тенге, что делало проект крайне прибыльным, но полностью незаконным.

Суд и наказание: цена за цифровое богатство

Суд рассмотрел дело и вынес строгий приговор. Толовов был признан виновным и получил:

1 год лишения свободы

Конфискация всего майнингового оборудования

Таким образом, прибыль в сотни миллионов тенге обернулась реальными потерями — и финансовыми, и личной свободой.