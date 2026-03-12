Казахстанец заработал 185 млн тенге и «намайнил» себе тюремный срок

В Карагандинской области завершился громкий судебный процесс по делу о незаконном майнинге цифровых активов в городе Темиртау. Следствие и суд раскрыли подробности схемы, в которой участвовал местный житель, заработавший крупную сумму без лицензии и легальной регистрации бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным регионального Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму для добычи криптовалют.
Для работы фермы он приобрел 156 единиц майнингового оборудования из России.
Все устройства были установлены на собственной производственной базе, что позволяло Толовову вести активную добычу цифровых активов в обход закона.
Согласно объяснениям АФМ, добытые цифровые активы аккумулировались на личном аккаунте Толовова на криптобирже. Для реализации схемы использовались крупные майнинговые пулы:
BinancePool
Litecoinpool.org
Далее сделки проводились через P2P-переводы, где цифровой актив USDT обменивался на национальную валюту — тенге.
Общий результат деятельности Толовова впечатляет:
11,2 BTC
90,2 LTC
Эквивалент добытых активов составил 185 миллионов тенге, что делало проект крайне прибыльным, но полностью незаконным.
Суд рассмотрел дело и вынес строгий приговор. Толовов был признан виновным и получил:
1 год лишения свободы
Конфискация всего майнингового оборудования
Таким образом, прибыль в сотни миллионов тенге обернулась реальными потерями — и финансовыми, и личной свободой.
