Казахстан меняет правила выплат социальной помощи

В Казахстане усиливают контроль за получателями адресной социальной помощи (АСП). Власти намерены расширить критерии оценки материального положения семей, претендующих на государственные выплаты. В частности, при принятии решения о назначении пособий будут анализироваться банковские счета граждан, их кредиты и наличие депозитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото с сайта matritca.kz

Такие изменения рассматриваются в рамках модернизации системы АСП. О планах сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, отвечая на официальный запрос.

Банковские счета и расходы окажутся в поле зрения

Как пояснили в ведомстве, в будущем при оценке финансового состояния семьи могут учитываться не только официальные доходы, но и движение денежных средств по банковским счетам. Речь идет о более глубоком анализе финансовой активности заявителей.

Предполагается, что специалисты смогут учитывать различные показатели: расходные операции по счетам, наличие депозитов, а также кредитные обязательства. Такой подход должен помочь точнее определить реальный уровень обеспеченности семьи.

В министерстве отмечают, что подобный анализ позволит выявлять ситуации, когда формально доходы граждан находятся ниже установленной черты бедности, однако фактическое финансовое положение может быть значительно лучше.

Власти хотят сделать выплаты более адресными

По замыслу разработчиков инициативы, новые механизмы должны повысить справедливость распределения государственных средств. В министерстве считают, что более детальная проверка финансового положения позволит сократить случаи необоснованного получения социальной помощи.

Главная задача реформы — обеспечить поддержку тем семьям, которые действительно нуждаются в помощи государства и имеют доходы ниже установленного уровня бедности.

В ведомстве подчеркивают, что совершенствование системы направлено на повышение прозрачности и адресности выплат, чтобы бюджетные средства использовались максимально эффективно.

Социальный контракт для трудоспособных получателей

Еще одним нововведением может стать внедрение автоматизированного механизма социального контракта для трудоспособных получателей АСП. Эта мера предполагает активное вовлечение таких граждан в программы занятости.

В рамках социального контракта людям могут предлагать трудоустройство, участие в программах профессиональной подготовки и повышение квалификации. Таким образом власти рассчитывают не только оказывать временную финансовую поддержку, но и помогать людям выйти из сложной жизненной ситуации за счет стабильной работы.

Сколько казахстанцев получают АСП

По официальным данным, в 2025 году адресная социальная помощь была назначена 292,7 тысячи человек. Эти выплаты получили 54,4 тысячи семей по всей стране.

Общий объем средств, направленных на поддержку малообеспеченных граждан, составил 33,4 миллиарда тенге.

Адресная социальная помощь остается одной из ключевых мер государственной поддержки населения. Ее главная цель — помочь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, не только за счет денежных выплат, но и через вовлечение трудоспособных членов семьи в программы занятости и экономической активности.