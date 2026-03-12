Новые правила для маслихатов предложил Президент Казахстана

На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой внедрить принцип ротации для председателей маслихатов. По его словам, это позволит усилить эффективность местного самоуправления и повысить ответственность депутатов перед населением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Акорда

Токаев подчеркнул, что маслихаты должны играть более активную роль в системе местной власти. Он отметил, что во время встреч акимов с населением граждане часто поднимают конкретные проблемы и задают многочисленные вопросы. Для того чтобы оперативно реагировать на эти запросы, депутатский корпус должен активнее контролировать ситуацию и выстраивать тесное взаимодействие с акимами.

Уточнение полномочий и организация работы

Президент акцентировал внимание на необходимости пересмотра внутренней структуры маслихатов. Многие полномочия, по его мнению, до сих пор сформулированы слишком расплывчато, что создает сбои в работе государственных органов. Для устранения этих проблем Токаев предложил ужесточить ответственность депутатов за невыполнение обязанностей и нарушение этики. Такой шаг, по его мнению, будет способствовать развитию политической культуры населения и укреплению доверия к институту представительной власти на местах.

Ротационный принцип как инструмент реформ

Глава государства отметил, что Казахстан последовательно внедряет ротационный принцип управления на всех уровнях власти. В частности, полномочия избираемых акимов ограничены двумя сроками, и президент считает логичным распространить аналогичный подход на председателей маслихатов. Это, по его мнению, создаст профессиональный и эффективный депутатский корпус, способный решать задачи местного уровня на высоком уровне.

Токаев также подчеркнул, что переход от секретарей к председателям маслихатов был верным шагом, однако ограничения сроков работы руководителей этих органов необходимы. Такой подход позволит сформировать управленческую практику, соответствующую масштабным реформам, проводимым в стране, и укрепит доверие общества к институту местного самоуправления.