18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 13:31

Новые правила для маслихатов предложил Президент Казахстана

Новости Казахстана 0 428

На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой внедрить принцип ротации для председателей маслихатов. По его словам, это позволит усилить эффективность местного самоуправления и повысить ответственность депутатов перед населением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Токаев подчеркнул, что маслихаты должны играть более активную роль в системе местной власти. Он отметил, что во время встреч акимов с населением граждане часто поднимают конкретные проблемы и задают многочисленные вопросы. Для того чтобы оперативно реагировать на эти запросы, депутатский корпус должен активнее контролировать ситуацию и выстраивать тесное взаимодействие с акимами.

Уточнение полномочий и организация работы

Президент акцентировал внимание на необходимости пересмотра внутренней структуры маслихатов. Многие полномочия, по его мнению, до сих пор сформулированы слишком расплывчато, что создает сбои в работе государственных органов. Для устранения этих проблем Токаев предложил ужесточить ответственность депутатов за невыполнение обязанностей и нарушение этики. Такой шаг, по его мнению, будет способствовать развитию политической культуры населения и укреплению доверия к институту представительной власти на местах.

Ротационный принцип как инструмент реформ

Глава государства отметил, что Казахстан последовательно внедряет ротационный принцип управления на всех уровнях власти. В частности, полномочия избираемых акимов ограничены двумя сроками, и президент считает логичным распространить аналогичный подход на председателей маслихатов. Это, по его мнению, создаст профессиональный и эффективный депутатский корпус, способный решать задачи местного уровня на высоком уровне.

Токаев также подчеркнул, что переход от секретарей к председателям маслихатов был верным шагом, однако ограничения сроков работы руководителей этих органов необходимы. Такой подход позволит сформировать управленческую практику, соответствующую масштабным реформам, проводимым в стране, и укрепит доверие общества к институту местного самоуправления.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Как мораль в басне Крылова, " А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь."
12.03.2026, 09:50
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь