12.03.2026, 13:40

Что Назарбаев сделал для нации и почему это важно помнить, рассказал Токаев

Новости Казахстана 0 665

Во время выступления на III Республиканском форуме депутатов всех уровней, Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на исторической роли первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отметив значимость его политики для формирования современного государства. По словам президента, понимание и сохранение этого наследия является ключевым элементом строительства «Справедливого Казахстана», сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Конституция 1995 года как фундамент независимого государства

Токаев подчеркнул, что Конституция 1995 года была выстроена с акцентом на укрепление устоев государственной власти, что для периода становления независимости страны было абсолютно оправданно.

«Тогда Казахстан только делал свои первые шаги как самостоятельное государство, и именно законодательная база обеспечивала устойчивость и стабильность», — отметил он.

Президент особо подчеркнул, что нынешняя Конституция ни в коем случае не должна подвергаться критике. Этот основной законодательный документ сыграл положительную роль в процессе государственно-правового строительства и обеспечил основу для формирования современных принципов управления.

Историческая миссия первого президента

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на «особую историческую миссию» Нурсултана Назарбаева, подчеркнув необходимость помнить его вклад в становление независимого Казахстана. По мнению главы государства, наследие первого президента стало неотъемлемой частью политической и социальной жизни страны, определившей пути развития государственных институтов и гражданских прав.

Человек превыше всего: приоритеты Новой Конституции

Президент отметил, что ключевой принцип новой Конституции — «не человек для государства, а государство для человека» — прошел красной нитью через весь текст документа. Особое внимание в Основном законе уделено правам и свободам граждан: раздел, посвященный защите прав человека, состоит из 30 статей, что почти в три раза превышает количество положений о Президенте, которых всего 10.

Токаев подчеркнул уникальность этих норм, которые содержат новые смыслы и отражают готовность государства оберегать исторические, культурные, семейные и нравственные ценности народа.

Семья как фундамент нации

Глава государства отметил, что политика поддержки семьи является ключевым приоритетом государства. По его словам, именно в здоровых семьях закладываются основы нового качества нации и формируется ответственное гражданство.

«Абсолютное большинство наших граждан поддерживает государственную политику, направленную на защиту семьи и коренных интересов населения», — подчеркнул президент.

Суверенитет и будущее нации

В завершение Токаев отметил, что защита коренных интересов граждан — это не только вопрос социальной справедливости, но и элемент суверенитета страны. Государственная политика в этом направлении формирует основу благополучного будущего нации и гарантирует сохранение ценностей, определяющих идентичность Казахстана.

0
5
0
