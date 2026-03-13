Дышите глубже: водителей в Казахстане ждет новая проверка на трезвость

В Казахстане планируется изменить порядок медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Речь идет о проверках, которые чаще всего проходят водители после остановки сотрудниками полиции. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения опубликован на портале общественного обсуждения нормативных документов «Открытые НПА», сообщает Lada.kz.

Инициатива предусматривает корректировку действующего приказа, регулирующего вопросы оказания медико-социальной помощи в сфере психического здоровья. Ведомство предлагает обновить ряд процедур, связанных с установлением факта алкогольного или иного опьянения у человека.

Предполагается, что изменения позволят более точно и объективно оценивать состояние граждан и снизят число спорных ситуаций, возникающих между водителями, медиками и правоохранительными органами.

Новые критерии для оценки степени опьянения

Одним из ключевых нововведений станет внедрение так называемых качественных показателей степени опьянения. Сейчас медицинское освидетельствование во многом опирается на существующие методики диагностики и лабораторные анализы, однако в ряде случаев возникают разногласия относительно тяжести состояния человека.

Новая система должна уточнить медицинские критерии, по которым специалисты смогут определять степень опьянения. Предполагается, что это позволит более детально фиксировать состояние проверяемого и уменьшит вероятность ошибок или субъективных оценок.

По мнению разработчиков документа, подобные критерии помогут врачам формировать более точные заключения, которые затем используются в административных и судебных разбирательствах.

Лабораторные исследования станут более детализированными

Еще одно важное направление реформы касается лабораторных исследований. Проект приказа предусматривает уточнение процедур проведения анализов, которые используются для подтверждения наличия алкоголя или других веществ в организме.

В документе отмечается, что детализация лабораторных методов позволит повысить объективность медицинских заключений. Это особенно важно в ситуациях, когда результаты освидетельствования становятся основанием для привлечения человека к ответственности, например, за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ожидается, что более четко прописанные правила проведения исследований помогут исключить спорные моменты и сделают процедуру более прозрачной для всех сторон.

Власти рассчитывают на большую прозрачность процедуры

В Министерстве здравоохранения считают, что предлагаемые изменения в целом повысят правовую определенность процедуры медицинского освидетельствования. Ведомство рассчитывает, что обновленные правила обеспечат более точную диагностику состояния человека и укрепят доверие к результатам медицинских проверок.

Кроме того, совершенствование нормативной базы должно помочь снизить количество конфликтных ситуаций, которые иногда возникают между водителями и представителями правоохранительных органов из-за результатов проверки на опьянение.

Документ вынесли на общественное обсуждение

Проект приказа пока не вступил в силу. Сейчас он размещен на портале «Открытые НПА», где проходит публичное обсуждение. Все заинтересованные граждане и эксперты могут ознакомиться с предложенными изменениями и оставить свои комментарии.

Обсуждение документа продлится до 27 марта. После завершения этой процедуры предложения и замечания будут рассмотрены разработчиками, и при необходимости проект может быть доработан перед окончательным принятием.