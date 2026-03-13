Аттракцион невиданной скупости: как банки РК будут «делиться» с казахстанцами одним процентом

С 19 марта в Казахстане вступают в силу долгожданные изменения в законодательство, которые возвращают возможность получать вознаграждение за средства на текущих банковских счетах. Однако радость клиентов может оказаться не полной: как выяснилось, начислять проценты будут далеко не все банки, и условия будут зависеть от индивидуальных договоров с каждым финансовым учреждением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Новый закон и его суть

Изменения в закон «О банках и банковской деятельности» вместе с сопутствующими поправками официально разрешают банкам начислять вознаграждение на средства, находящиеся на текущих счетах. Максимальная ставка вознаграждения ограничена одним процентом. Это первый шаг к тому, чтобы вернуть клиентам хоть какую-то выгоду от хранения денег на счетах, которые традиционно считались «неприносящими доход».

Тем не менее, аналитики отмечают важный нюанс: банки не обязаны автоматически начислять проценты. Решение о выплате вознаграждения полностью зависит от условий, прописанных в договоре банковского счета.

Как будут начислять проценты

По словам экспертов Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), размер и порядок начисления вознаграждения определяются индивидуально каждым банком. Если условия договора не предусматривают выплату процентов на текущий счет, клиент не получит никакого дохода.

«Теперь банки имеют право устанавливать вознаграждение по текущему счету самостоятельно, в рамках договора, но не выше 1 процента. В случае, если начисление не прописано в договоре, выплаты просто не будет», — пояснили в АФК.

Таким образом, казахстанцам стоит внимательно изучать свои договоры с банками и уточнять, предполагает ли их счет выплату процентов. В противном случае ожидать дополнительного дохода не стоит.

Влияние на рынок вкладов

Несмотря на возобновление возможности начисления вознаграждения по текущим счетам, эксперты АФК отмечают, что это не приведет к значительным изменениям на рынке вкладов. Дело в том, что банки уже предлагают более выгодные условия по депозитам, включая счета с возможностью пополнения и снятия средств, где процентные ставки значительно выше, чем 1%.

По мнению аналитиков, введение вознаграждения на текущие счета скорее носит символический характер и призвано стимулировать конкуренцию между банками, чем реально изменить финансовые привычки населения.

Что это значит для клиентов

Для обычных казахстанцев это означает, что дополнительный доход с текущих счетов возможен, но его размер и наличие зависят исключительно от политики конкретного банка. Людям, которые привыкли держать деньги «под рукой», стоит обратить внимание на условия своего договора, чтобы не упустить шанс на небольшую, но законную прибавку к своим средствам.