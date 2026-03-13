13.03.2026, 09:19

«Прокуроры тоже люди?»: кто поплатился выговором за пустые бутылки на подоконнике в Семее

Новости Казахстана 0 568

В Семее прокуратура объявила выговор после появления видео с бутылками на подоконнике ведомства, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Как ролик попал в сеть

По информации КТК, видео, вызвавшее резонанс, было снято прохожими со стороны улицы. На кадрах можно было разглядеть подоконник одного из кабинетов, на котором расположились бутылки из-под алкогольных напитков. Пользователи сети не оставили комментариев в стиле осторожной оценки — шутки и сарказм сопровождали публикацию: «У кого как, а у прокуроров из области Абай выходные прошли как надо, судя по всему».

Наблюдательность казахстанцев и мгновенная реакция интернет-сообщества сделали своё дело — ролик быстро распространился по соцсетям, вызвав волну обсуждений о дисциплине и поведении сотрудников надзорного ведомства.

Реакция прокуратуры

После публикации ролика прокуратура Абайской области оперативно инициировала служебную проверку. Целью проверки стало выяснение, имели ли место нарушения трудовой дисциплины или употребление алкоголя на рабочем месте.

По итогам расследования выяснилось, что ни факт употребления спиртного, ни нарушение трудовой дисциплины на рабочем месте сотрудниками прокуратуры подтверждён не был. В то же время дисциплинарные меры были применены: выговор получили специалист, работающий по индивидуальному трудовому договору, а также его непосредственный руководитель. В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что наказание было связано именно с организационными нарушениями, а не с алкоголем на рабочем месте.

Общественный резонанс

Случай продемонстрировал, как внимательные граждане и социальные сети способны выявлять и обсуждать малозаметные детали в жизни государственных структур. В сети обсуждалось не столько наказание, сколько сам факт появления пустых бутылок на подоконнике прокуратуры, что стало поводом для иронии и активного обсуждения.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты, даже если фактически не подтверждают нарушения, могут оказать влияние на репутацию государственных органов и требуют быстрого и прозрачного реагирования.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь