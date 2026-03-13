«Прокуроры тоже люди?»: кто поплатился выговором за пустые бутылки на подоконнике в Семее

В Семее прокуратура объявила выговор после появления видео с бутылками на подоконнике ведомства, сообщает Lada.kz.

Как ролик попал в сеть

По информации КТК, видео, вызвавшее резонанс, было снято прохожими со стороны улицы. На кадрах можно было разглядеть подоконник одного из кабинетов, на котором расположились бутылки из-под алкогольных напитков. Пользователи сети не оставили комментариев в стиле осторожной оценки — шутки и сарказм сопровождали публикацию: «У кого как, а у прокуроров из области Абай выходные прошли как надо, судя по всему».

Наблюдательность казахстанцев и мгновенная реакция интернет-сообщества сделали своё дело — ролик быстро распространился по соцсетям, вызвав волну обсуждений о дисциплине и поведении сотрудников надзорного ведомства.

Реакция прокуратуры

После публикации ролика прокуратура Абайской области оперативно инициировала служебную проверку. Целью проверки стало выяснение, имели ли место нарушения трудовой дисциплины или употребление алкоголя на рабочем месте.

По итогам расследования выяснилось, что ни факт употребления спиртного, ни нарушение трудовой дисциплины на рабочем месте сотрудниками прокуратуры подтверждён не был. В то же время дисциплинарные меры были применены: выговор получили специалист, работающий по индивидуальному трудовому договору, а также его непосредственный руководитель. В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что наказание было связано именно с организационными нарушениями, а не с алкоголем на рабочем месте.

Общественный резонанс

Случай продемонстрировал, как внимательные граждане и социальные сети способны выявлять и обсуждать малозаметные детали в жизни государственных структур. В сети обсуждалось не столько наказание, сколько сам факт появления пустых бутылок на подоконнике прокуратуры, что стало поводом для иронии и активного обсуждения.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты, даже если фактически не подтверждают нарушения, могут оказать влияние на репутацию государственных органов и требуют быстрого и прозрачного реагирования.