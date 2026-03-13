Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.03.2026, 09:54

Пропавшая в Польше казахстанка найдена мёртвой

Новости Казахстана

В Польше при загадочных обстоятельствах была найдена погибшей 43-летняя казахстанка Екатерина Шилова. По предварительной информации, полученной от родственников, женщина стала жертвой насильственного преступления. Сообщение о трагедии передала сестра погибшей, отметив, что детали расследования пока не раскрываются в интересах следствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Подозреваемый задержан

Сестра Екатерины сообщила, что подозреваемый в убийстве уже задержан польскими правоохранительными органами. Однако другие подробности происшествия, включая возможные мотивы, обстоятельства встречи или местонахождение тела, остаются неизвестными. Следствие продолжает работать над установлением всех фактов.

Семья в поисках помощи

Сейчас близкие Екатерины сталкиваются с новой проблемой — организацией похорон за границей. Сестра погибшей рассказала, что на проведение всех процедур требуется значительная сумма средств, и семья активно собирает деньги для захоронения.

Реакция МИД Казахстана

Редакция Tengrinews.kz ожидает официального комментария Министерства иностранных дел Казахстана. В подобных случаях ведомство традиционно оказывает поддержку гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации за рубежом, включая координацию с местными властями и содействие в организации возвращения тела на родину.

Последние дни до трагедии

Екатерина работала за границей и перестала выходить на связь с родными в конце февраля. В день пропажи женщина должна была вылететь из Варшавы в Астану, однако на рейс так и не явилась. Перед этим она написала сестре, что якобы получила выгодное предложение работы в Германии и передумала возвращаться. Это сообщение насторожило родственников, после чего связь с женщиной полностью оборвалась.

Неожиданная развязка

То, что сначала выглядело как обычная пропажа, обернулось трагическим открытием — насилие и смерть на чужбине. Этот случай вновь поднимает вопросы о безопасности казахстанских граждан за границей и необходимости внимательного контроля со стороны консульских служб.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь