Пропавшая в Польше казахстанка найдена мёртвой

В Польше при загадочных обстоятельствах была найдена погибшей 43-летняя казахстанка Екатерина Шилова. По предварительной информации, полученной от родственников, женщина стала жертвой насильственного преступления. Сообщение о трагедии передала сестра погибшей, отметив, что детали расследования пока не раскрываются в интересах следствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Сестра Екатерины сообщила, что подозреваемый в убийстве уже задержан польскими правоохранительными органами. Однако другие подробности происшествия, включая возможные мотивы, обстоятельства встречи или местонахождение тела, остаются неизвестными. Следствие продолжает работать над установлением всех фактов.
Сейчас близкие Екатерины сталкиваются с новой проблемой — организацией похорон за границей. Сестра погибшей рассказала, что на проведение всех процедур требуется значительная сумма средств, и семья активно собирает деньги для захоронения.
Редакция Tengrinews.kz ожидает официального комментария Министерства иностранных дел Казахстана. В подобных случаях ведомство традиционно оказывает поддержку гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации за рубежом, включая координацию с местными властями и содействие в организации возвращения тела на родину.
Екатерина работала за границей и перестала выходить на связь с родными в конце февраля. В день пропажи женщина должна была вылететь из Варшавы в Астану, однако на рейс так и не явилась. Перед этим она написала сестре, что якобы получила выгодное предложение работы в Германии и передумала возвращаться. Это сообщение насторожило родственников, после чего связь с женщиной полностью оборвалась.
То, что сначала выглядело как обычная пропажа, обернулось трагическим открытием — насилие и смерть на чужбине. Этот случай вновь поднимает вопросы о безопасности казахстанских граждан за границей и необходимости внимательного контроля со стороны консульских служб.
