Пропавшая в Польше казахстанка найдена мёртвой

В Польше при загадочных обстоятельствах была найдена погибшей 43-летняя казахстанка Екатерина Шилова. По предварительной информации, полученной от родственников, женщина стала жертвой насильственного преступления. Сообщение о трагедии передала сестра погибшей, отметив, что детали расследования пока не раскрываются в интересах следствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: facebook

Подозреваемый задержан

Сестра Екатерины сообщила, что подозреваемый в убийстве уже задержан польскими правоохранительными органами. Однако другие подробности происшествия, включая возможные мотивы, обстоятельства встречи или местонахождение тела, остаются неизвестными. Следствие продолжает работать над установлением всех фактов.

Семья в поисках помощи

Сейчас близкие Екатерины сталкиваются с новой проблемой — организацией похорон за границей. Сестра погибшей рассказала, что на проведение всех процедур требуется значительная сумма средств, и семья активно собирает деньги для захоронения.

Реакция МИД Казахстана

Редакция Tengrinews.kz ожидает официального комментария Министерства иностранных дел Казахстана. В подобных случаях ведомство традиционно оказывает поддержку гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации за рубежом, включая координацию с местными властями и содействие в организации возвращения тела на родину.

Последние дни до трагедии

Екатерина работала за границей и перестала выходить на связь с родными в конце февраля. В день пропажи женщина должна была вылететь из Варшавы в Астану, однако на рейс так и не явилась. Перед этим она написала сестре, что якобы получила выгодное предложение работы в Германии и передумала возвращаться. Это сообщение насторожило родственников, после чего связь с женщиной полностью оборвалась.

Неожиданная развязка

То, что сначала выглядело как обычная пропажа, обернулось трагическим открытием — насилие и смерть на чужбине. Этот случай вновь поднимает вопросы о безопасности казахстанских граждан за границей и необходимости внимательного контроля со стороны консульских служб.