Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
13.03.2026, 10:08

В Казахстане водители такси столкнулись с новым видом проверки

Дорожная полиция начала требовать у таксистов не только стандартный полис ОСАГО, но и отдельный страховой полис, который покрывает ответственность перед пассажирами. Многие водители и пассажиры удивлены: ведь агрегаторы такси автоматически страхуют клиентов на время поездки. Насколько законны такие требования, разобралась редакция Tengri Auto, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сигнал от читателя

По словам одного из читателей, инспекторы дорожной полиции стали останавливаться и спрашивать документы о страховании пассажиров:

"Мы согласны, что водитель должен быть зарегистрирован как самозанятый и иметь разрешение на перевозку людей. Но зачем отдельная страховка, если сервис уже страхует пассажиров во время поездки?"

Вопрос звучит логично, но ситуация регулируется законом гораздо строже, чем кажется на первый взгляд.

Позиция полиции

В департаменте полиции Алматы напомнили, что любой водитель обязан иметь действующий полис ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Если автомобиль используется для перевозки пассажиров, законом предусмотрено дополнительное страхование ответственности перевозчика. То есть для таксистов может понадобиться два полиса:

  1. ОСАГО — стандартное автострахование;

  2. Страхование перевозчика — покрывает вред пассажирам во время поездки.

Инспектор имеет право остановить авто и проверить следующие документы:

  • водительское удостоверение;

  • свидетельство о регистрации автомобиля;

  • обязательный страховой полис (ОСАГО);

  • документы, подтверждающие право на пассажирские перевозки;

  • полис обязательного страхования перевозчика (если автомобиль используется для коммерческих перевозок).

Таким образом, требование инспекторов соответствует законодательству.

Юридическое разъяснение

Мадина Сапинова, юрист международной компании ALC Attorneys, отметила:

"Закон «О дорожном движении» обязывает водителя иметь при себе все документы, предусмотренные законодательством, и предъявлять их по требованию полиции. Это касается и страховки."

Управление автомобилем без действующего полиса — административное правонарушение. За это предусмотрен штраф по статье 230 КоАП.

Для тех, кто занимается пассажирскими перевозками за деньги, действуют дополнительные требования. Водитель, выступающий как перевозчик, должен оформить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перед пассажирами.

  • Полис покрывает вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

  • Страховка действует при ДТП и других инцидентах во время поездки.

Страховка агрегатора ≠ полис перевозчика

Многие водители работают через приложения такси, где пассажиры автоматически страхуются на время поездки. Однако, как подчеркнула юрист, это не освобождает от обязательного полиса:

  • Основная ответственность лежит на владельце автомобиля или таксопарке.

  • Агрегаторская страховка лишь добавляет дополнительную защиту пассажиров, но не заменяет законные требования.

Как оформить полис и работать легально

Для работы в сфере перевозок необходимо:

  1. Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или самозанятый;

  2. Получить разрешение на пассажирские перевозки или подать уведомление о начале деятельности;

  3. Оформить полис обязательного страхования перевозчика (обычно на один год).

Таким образом, проверка страховки у водителей со стороны полиции является законной, а полис агрегатора лишь дополняет защиту пассажиров.

Итог

Новые проверки со стороны дорожной полиции — не прихоть инспекторов, а требование закона. Таксисты должны помнить: помимо стандартного ОСАГО, им нужен полис перевозчика, чтобы законно осуществлять пассажирские перевозки и защитить клиентов на случай аварии.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь