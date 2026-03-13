В Казахстане водители такси столкнулись с новым видом проверки

Дорожная полиция начала требовать у таксистов не только стандартный полис ОСАГО, но и отдельный страховой полис, который покрывает ответственность перед пассажирами. Многие водители и пассажиры удивлены: ведь агрегаторы такси автоматически страхуют клиентов на время поездки. Насколько законны такие требования, разобралась редакция Tengri Auto , сообщает Lada.kz.

Сигнал от читателя

По словам одного из читателей, инспекторы дорожной полиции стали останавливаться и спрашивать документы о страховании пассажиров:

"Мы согласны, что водитель должен быть зарегистрирован как самозанятый и иметь разрешение на перевозку людей. Но зачем отдельная страховка, если сервис уже страхует пассажиров во время поездки?"

Вопрос звучит логично, но ситуация регулируется законом гораздо строже, чем кажется на первый взгляд.

Позиция полиции

В департаменте полиции Алматы напомнили, что любой водитель обязан иметь действующий полис ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Если автомобиль используется для перевозки пассажиров, законом предусмотрено дополнительное страхование ответственности перевозчика. То есть для таксистов может понадобиться два полиса:

ОСАГО — стандартное автострахование; Страхование перевозчика — покрывает вред пассажирам во время поездки.

Инспектор имеет право остановить авто и проверить следующие документы:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации автомобиля;

обязательный страховой полис (ОСАГО);

документы, подтверждающие право на пассажирские перевозки;

полис обязательного страхования перевозчика (если автомобиль используется для коммерческих перевозок).

Таким образом, требование инспекторов соответствует законодательству.

Юридическое разъяснение

Мадина Сапинова, юрист международной компании ALC Attorneys, отметила:

"Закон «О дорожном движении» обязывает водителя иметь при себе все документы, предусмотренные законодательством, и предъявлять их по требованию полиции. Это касается и страховки."

Управление автомобилем без действующего полиса — административное правонарушение. За это предусмотрен штраф по статье 230 КоАП.

Для тех, кто занимается пассажирскими перевозками за деньги, действуют дополнительные требования. Водитель, выступающий как перевозчик, должен оформить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перед пассажирами.

Полис покрывает вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Страховка действует при ДТП и других инцидентах во время поездки.

Страховка агрегатора ≠ полис перевозчика

Многие водители работают через приложения такси, где пассажиры автоматически страхуются на время поездки. Однако, как подчеркнула юрист, это не освобождает от обязательного полиса:

Основная ответственность лежит на владельце автомобиля или таксопарке.

Агрегаторская страховка лишь добавляет дополнительную защиту пассажиров, но не заменяет законные требования.

Как оформить полис и работать легально

Для работы в сфере перевозок необходимо:

Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или самозанятый; Получить разрешение на пассажирские перевозки или подать уведомление о начале деятельности; Оформить полис обязательного страхования перевозчика (обычно на один год).

Таким образом, проверка страховки у водителей со стороны полиции является законной, а полис агрегатора лишь дополняет защиту пассажиров.

Итог

Новые проверки со стороны дорожной полиции — не прихоть инспекторов, а требование закона. Таксисты должны помнить: помимо стандартного ОСАГО, им нужен полис перевозчика, чтобы законно осуществлять пассажирские перевозки и защитить клиентов на случай аварии.