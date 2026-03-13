13.03.2026, 11:05

Костанай становится точкой притяжения для молодых специалистов

Новости Казахстана

Костанай по праву считается одним из центров автомобильной индустрии Казахстана. Именно здесь расположен один из крупнейших автомобильных заводов страны - Allur.

За каждой произведенной машиной, производственной линией и технологическим процессом стоят люди. Сегодня предприятие объединяет специалистов, инженеров, слесарей и технологов из разных регионов страны. Многие из них впервые приезжают в Костанай на практику или обучение, а затем принимают решение остаться, чтобы строить карьеру и развиваться в автомобильной отрасли.

Одной из таких сотрудников стала Камшат Тлеуова - маляр-полировщик цеха окраски кузова завода Allur, которая переехала в Костанай из Актау.

Путь Камшат на завод начался еще во время учебы. Будучи студенткой, она приехала на предприятие в рамках партнерской программы с Satbayev University. Студентам, проходящим практику на производстве, предоставляются жилье и питание, а также выплачивается заработная плата. На базе завода Allur работают шесть базовых кафедр и разработано 18 образовательных программ в сфере машиностроения и автомобилестроения.

Практика Камшат длилась с сентября 2024 года по май 2025 года.

Нас отправили на практику из Алматы. Мы работали в разных цехах - многие ребята были на линии Kia, а я проходила практику в цехе окраски кузова. После окончания практики я поехала в Алматы защищать диплом, но затем решила вернуться обратно в Костанай, - рассказывает Камшат.

После защиты диплома она узнала о вакансии на участке полировки и решила попробовать свои силы. Решение о переезде в новый город было непростым.

Было две причины. Во-первых, коллектив - я очень сдружилась с коллегами, все относились ко мне тепло. Во-вторых, сам город. Костанай мне понравился природой, погодой и людьми. На заводе молодым специалистам дают много возможностей для развития. Конечно, были сомнения, справлюсь ли я. Но после разговоров с друзьями и коллегами я поняла, что хочу попробовать. Для меня это был и карьерный шаг, и личный вызов.

Сегодня Камшат работает маляром-полировщиком в цехе окраски кузова. Ее задача - доводить кузова автомобилей до идеального состояния перед отправкой на дальнейшую сборку. По словам Камшат, важную роль в работе играет поддержка коллег.

Я научилась находить общий язык с людьми разного возраста, работать в команде и брать ответственность за свою работу. Мы всегда помогаем друг другу. Сейчас я чувствую себя полноценным специалистом и понимаю, что вношу вклад в развитие завода и всей отрасли.

Компания Allur уже несколько лет развивает программу дуального обучения в ведущих вузах и профильных колледжах страны. Многие студенты, проходя практику на заводе, принимают решение остаться и продолжить карьеру на предприятии.

Однако Костанай привлекает не только молодых специалистов. Сюда приезжают и опытные профессионалы. Одним из них стал Асет Сугралиев - руководитель управления качества поставщиков. Он переехал в Костанай из Уральска.

В тот период я уже рассматривал возможность перейти в автопром. Когда увидел вакансию в Allur, понял, что мой опыт может быть полезен компании, и решил действовать проактивно - сразу связался с представителями компании, — говорит Асет.

Ранее он работал в Уральске, Алматы, Казани и Астане и считает смену города естественной частью профессионального развития. Сегодня Асет отвечает за направление, которое контролирует качество компонентов еще до их поступления на производство.

Наша задача - выстроить системную работу с поставщиками и обеспечить стабильное качество компонентов. Мы не просто выявляем дефекты, а работаем над устранением их причин на стороне поставщиков.

Сегодня истории таких специалистов, как Камшат и Асет, формируют новую индустриальную карту страны. Люди из разных городов и с разным профессиональным опытом приезжают в Костанай, чтобы работать на одном из крупнейших автомобильных заводов Казахстана. Благодаря их профессионализму, стремлению к развитию и командной работе Allur продолжает укреплять статус стратегически важного предприятия, а Костанай становится точкой притяжения для профессионалов со всей страны.

На правах рекламы

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь