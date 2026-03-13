Когда дешёвое становится опасным: Казахстан объявил войну низким ценам

Министерство финансов Республики Казахстан представило проект приказа, который может существенно изменить правила определения минимального уровня цен на отдельные группы товаров. Документ уже опубликован для общественного обсуждения и вызвал интерес как у импортеров, так и у отечественных производителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Перечень товаров под прицелом изменений

Проект приказа предполагает внесение поправок в действующий Перечень отдельных видов товаров, на которые распространяется механизм минимальных цен. Важность этих изменений заключается в том, что они определяют границы цен, ниже которых определённые товары не могут продаваться на внутреннем рынке. Такой подход позволяет государству регулировать стоимость товаров и защищать рынок от демпинговых предложений, особенно со стороны зарубежных поставщиков.

Задачи реформы: честная стоимость и равные условия

Главная цель изменений — обеспечение достоверной стоимости импортируемых товаров. Документ направлен на исключение случаев, когда из-за заниженных цен импортеры уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, пересмотр минимальных цен создаёт конкурентные условия для добросовестных участников рынка, как иностранных, так и отечественных производителей. Таким образом, реформирование ценовой политики служит одновременно интересам бюджета и защите легального бизнеса.

Публичное обсуждение до конца марта

Министерство финансов приглашает всех заинтересованных лиц и организации принять участие в обсуждении проекта приказа. Комментарии и предложения можно оставить на портале «Открытые НПА» до 26 марта 2026 года. Результаты общественного обсуждения будут учитываться при окончательном утверждении документа, что делает процесс максимально прозрачным и открытым.

Возможные последствия для потребителей и бизнеса

Если проект будет принят в текущем виде, это может привести к корректировке цен на некоторые товары на внутреннем рынке. Для потребителей это может означать небольшое повышение стоимости отдельных импортных товаров, тогда как для производителей и добросовестных импортеров — более предсказуемые и честные условия конкуренции. Эксперты отмечают, что подобные меры часто стимулируют прозрачность рынка и сокращают случаи нелегальной торговли.