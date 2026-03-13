Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
13.03.2026, 12:35

Когда дешёвое становится опасным: Казахстан объявил войну низким ценам

Новости Казахстана 0 815

Министерство финансов Республики Казахстан представило проект приказа, который может существенно изменить правила определения минимального уровня цен на отдельные группы товаров. Документ уже опубликован для общественного обсуждения и вызвал интерес как у импортеров, так и у отечественных производителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: eastbaytimes.com

Перечень товаров под прицелом изменений

Проект приказа предполагает внесение поправок в действующий Перечень отдельных видов товаров, на которые распространяется механизм минимальных цен. Важность этих изменений заключается в том, что они определяют границы цен, ниже которых определённые товары не могут продаваться на внутреннем рынке. Такой подход позволяет государству регулировать стоимость товаров и защищать рынок от демпинговых предложений, особенно со стороны зарубежных поставщиков.

Задачи реформы: честная стоимость и равные условия

Главная цель изменений — обеспечение достоверной стоимости импортируемых товаров. Документ направлен на исключение случаев, когда из-за заниженных цен импортеры уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, пересмотр минимальных цен создаёт конкурентные условия для добросовестных участников рынка, как иностранных, так и отечественных производителей. Таким образом, реформирование ценовой политики служит одновременно интересам бюджета и защите легального бизнеса.

Публичное обсуждение до конца марта

Министерство финансов приглашает всех заинтересованных лиц и организации принять участие в обсуждении проекта приказа. Комментарии и предложения можно оставить на портале «Открытые НПА» до 26 марта 2026 года. Результаты общественного обсуждения будут учитываться при окончательном утверждении документа, что делает процесс максимально прозрачным и открытым.

Возможные последствия для потребителей и бизнеса

Если проект будет принят в текущем виде, это может привести к корректировке цен на некоторые товары на внутреннем рынке. Для потребителей это может означать небольшое повышение стоимости отдельных импортных товаров, тогда как для производителей и добросовестных импортеров — более предсказуемые и честные условия конкуренции. Эксперты отмечают, что подобные меры часто стимулируют прозрачность рынка и сокращают случаи нелегальной торговли.

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
Давно пора бороться с низкими ценами
13.03.2026, 12:53
Aqtau_2023
Наверное зарплата вырастет.
13.03.2026, 09:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь