13.03.2026, 13:26

Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка РК

Новости Казахстана

Распоряжением Президента Республики Казахстан Бинур Муратович Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: НПК
Образование и академическая подготовка

Бинур Жаленов родился 19 января 1993 года. Он окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» (бакалавр, 2010–2014). В 2019–2021 годах получил степень магистра информационных систем и магистра делового администрирования (MBA) в Нью-Йоркском университете. В 2022 году прошел программу «Cambridge FinTech and Regulatory Innovation» в Бизнес-школе университета Кембридж, Центр по изучению альтернативных финансов. Жаленов является стипендиатом программы «Болашак».

Профессиональная карьера

Свою трудовую деятельность Жаленов начал в 2013 году как ИТ-консультант ТОО «Центр электронной коммерции» при Министерстве финансов Республики Казахстан. В последующие годы занимал позиции менеджера, директора по развитию и заместителя генерального директора ТОО «Isker Akparat».

Международный опыт включает работу ассистентом по исследованиям в Курантовском институте математических наук Нью-Йоркского университета и консультантом по технологической стратегии в IBM IX. Параллельно он занимал должность советника председателя Национального банка Республики Казахстан (удаленно).

С 2021 по 2024 годы Жаленов руководил ключевыми структурами Национального банка, включая АО «Центр развития платежных и финансовых технологий», РГП «Казахстанский центр межбанковских расчётов» и АО «Национальная платежная корпорация». С сентября 2024 года он занимал должность руководителя цифровой трансформации и советника председателя Национального банка.

Значение назначения

Назначение Бинура Жаленова на пост заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан отражает курс института на внедрение современных технологий и цифровых решений в банковской системе страны. Опыт и квалификация нового заместителя позволяют ожидать дальнейшего развития электронных платежей и финансовых инноваций в Республике Казахстан.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь