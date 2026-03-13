Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка РК

Распоряжением Президента Республики Казахстан Бинур Муратович Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Бинур Жаленов родился 19 января 1993 года. Он окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» (бакалавр, 2010–2014). В 2019–2021 годах получил степень магистра информационных систем и магистра делового администрирования (MBA) в Нью-Йоркском университете. В 2022 году прошел программу «Cambridge FinTech and Regulatory Innovation» в Бизнес-школе университета Кембридж, Центр по изучению альтернативных финансов. Жаленов является стипендиатом программы «Болашак».
Свою трудовую деятельность Жаленов начал в 2013 году как ИТ-консультант ТОО «Центр электронной коммерции» при Министерстве финансов Республики Казахстан. В последующие годы занимал позиции менеджера, директора по развитию и заместителя генерального директора ТОО «Isker Akparat».
Международный опыт включает работу ассистентом по исследованиям в Курантовском институте математических наук Нью-Йоркского университета и консультантом по технологической стратегии в IBM IX. Параллельно он занимал должность советника председателя Национального банка Республики Казахстан (удаленно).
С 2021 по 2024 годы Жаленов руководил ключевыми структурами Национального банка, включая АО «Центр развития платежных и финансовых технологий», РГП «Казахстанский центр межбанковских расчётов» и АО «Национальная платежная корпорация». С сентября 2024 года он занимал должность руководителя цифровой трансформации и советника председателя Национального банка.
Назначение Бинура Жаленова на пост заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан отражает курс института на внедрение современных технологий и цифровых решений в банковской системе страны. Опыт и квалификация нового заместителя позволяют ожидать дальнейшего развития электронных платежей и финансовых инноваций в Республике Казахстан.
