Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка РК

Образование и академическая подготовка

Бинур Жаленов родился 19 января 1993 года. Он окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» (бакалавр, 2010–2014). В 2019–2021 годах получил степень магистра информационных систем и магистра делового администрирования (MBA) в Нью-Йоркском университете. В 2022 году прошел программу «Cambridge FinTech and Regulatory Innovation» в Бизнес-школе университета Кембридж, Центр по изучению альтернативных финансов. Жаленов является стипендиатом программы «Болашак».

Профессиональная карьера

Свою трудовую деятельность Жаленов начал в 2013 году как ИТ-консультант ТОО «Центр электронной коммерции» при Министерстве финансов Республики Казахстан. В последующие годы занимал позиции менеджера, директора по развитию и заместителя генерального директора ТОО «Isker Akparat».

Международный опыт включает работу ассистентом по исследованиям в Курантовском институте математических наук Нью-Йоркского университета и консультантом по технологической стратегии в IBM IX. Параллельно он занимал должность советника председателя Национального банка Республики Казахстан (удаленно).

С 2021 по 2024 годы Жаленов руководил ключевыми структурами Национального банка, включая АО «Центр развития платежных и финансовых технологий», РГП «Казахстанский центр межбанковских расчётов» и АО «Национальная платежная корпорация». С сентября 2024 года он занимал должность руководителя цифровой трансформации и советника председателя Национального банка.

Значение назначения

Назначение Бинура Жаленова на пост заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан отражает курс института на внедрение современных технологий и цифровых решений в банковской системе страны. Опыт и квалификация нового заместителя позволяют ожидать дальнейшего развития электронных платежей и финансовых инноваций в Республике Казахстан.