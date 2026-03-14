Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
13.03.2026, 19:44

Покупка новостройки в Казахстане теперь только по ДДУ и безналу: что изменилось

Новости Казахстана

Покупка квартиры в строящемся доме всегда соблазнительна: цены ниже, а новостройка выглядит как свежий старт для жизни. Но именно здесь кроются самые большие риски. Дом может не достроиться, а ваши деньги — уйти вместе с надеждами, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: orenburzhie.ru
Фото: orenburzhie.ru

В 2026 году государство усилило контроль за долевым строительством, чтобы обезопасить покупателей. Появились онлайн-сервисы, обязательные безналичные расчёты и жёсткие требования к застройщикам. Разбираем пошагово, как купить квартиру безопасно.

Только ДДУ — никаких альтернатив

Договор долевого участия (ДДУ) — это главный щит для дольщика.

  • Любые альтернативы вроде предварительных договоров, инвестиционных соглашений или бронирования — незаконны.

  • Если застройщик предлагает что-то вместо ДДУ — это прямой сигнал о рисках.

Совет: всегда требуйте именно ДДУ. Без него ваша инвестиция в недвижимость — как бросить деньги в черную дыру.

Как законно привлекают деньги дольщиков

Застройщики имеют три легальных механизма:

  1. Гарантия Казахстанской жилищной компании (КЖК).

  2. Участие банка второго уровня.

  3. Разрешение акимата.

Если ни один из этих вариантов не применяется — деньги привлекаются незаконно.

Почему это важно: ДДУ подтверждает наличие всех разрешений и документов на строительство. Это ваша защита от обмана.

Проверяем ЖК через жилищный портал

Жилищный портал homeportal.kz — главный инструмент для проверки новостройки.

На портале можно увидеть:

  • Разрешения на привлечение средств дольщиков, гарантию КЖК или участие банка.

  • Адрес, параметры ЖК и планируемый срок завершения строительства.

  • Данные застройщика, компании, авторского надзора и инжиниринга.

  • Количество квартир, варианты отделки, план продаж.

Совет: не игнорируйте портал. Это простой способ отличить законные проекты от сомнительных.

Репутация застройщика — второе оружие

Даже если документы в порядке, важно понимать, с кем вы имеете дело.

Проверяйте:

  • Опыт строительства: сколько домов сдано и введено в эксплуатацию.

  • Историю задержек: постоянные срывы сроков — тревожный сигнал.

  • Судебные дела: споры с дольщиками — красная лампочка.

  • Историю компании: частая смена юрлиц может скрывать финансовые проблемы.

Совет: изучайте отзывы, официальные источники и новости о застройщике.

Платите только безналично

С января 2026 года действует система контроля безналичных расчётов для долевого строительства.

Схема работы:

  1. Подписываете ДДУ с застройщиком.

  2. Договор регистрируется в системе Казреестра.

  3. Деньги переводятся через банк, который проверяет соответствие зарегистрированному договору.

  4. Платёж фиксируется в системе.

Преимущество: ваши деньги идут только на строительство конкретного ЖК, а не на сторонние проекты. Уже подключены 10 банков, и первые переводы прошли проверку успешно.

Чек-лист перед покупкой

  • Убедитесь в наличии разрешения или гарантии.

  • Покупайте только по ДДУ.

  • Проверяйте ЖК на жилищном портале.

  • Исследуйте опыт и репутацию застройщика.

  • Платите исключительно через банк — никакой налички.

Главное: не поддавайтесь на красивые рендеры, акции или эмоциональные скидки. Строящийся ЖК — это обещание, а не готовое жильё.

Главные изменения долевого строительства в 2025–2026 годах

  • Договоры долевого участия — единственная легальная форма сделок с первичкой.

  • Реклама ЖК возможна только при наличии гарантии КЖК, разрешения акимата или участия банка.

  • Оплата наличными запрещена — только безналичный расчёт.

  • Новые штрафы для застройщиков:

    • за незаконное привлечение денег — 750–2000 МРП;

    • за незаконную рекламу — 200–1000 МРП.

Итог: тщательная проверка документов, репутации и условий оплаты — гарантия спокойствия при покупке квартиры в 2026 году.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь