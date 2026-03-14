Покупка новостройки в Казахстане теперь только по ДДУ и безналу: что изменилось

Покупка квартиры в строящемся доме всегда соблазнительна: цены ниже, а новостройка выглядит как свежий старт для жизни. Но именно здесь кроются самые большие риски. Дом может не достроиться, а ваши деньги — уйти вместе с надеждами, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

В 2026 году государство усилило контроль за долевым строительством, чтобы обезопасить покупателей. Появились онлайн-сервисы, обязательные безналичные расчёты и жёсткие требования к застройщикам. Разбираем пошагово, как купить квартиру безопасно.

Только ДДУ — никаких альтернатив

Договор долевого участия (ДДУ) — это главный щит для дольщика.

Любые альтернативы вроде предварительных договоров, инвестиционных соглашений или бронирования — незаконны.

Если застройщик предлагает что-то вместо ДДУ — это прямой сигнал о рисках.

Совет: всегда требуйте именно ДДУ. Без него ваша инвестиция в недвижимость — как бросить деньги в черную дыру.

Как законно привлекают деньги дольщиков

Застройщики имеют три легальных механизма:

Гарантия Казахстанской жилищной компании (КЖК). Участие банка второго уровня. Разрешение акимата.

Если ни один из этих вариантов не применяется — деньги привлекаются незаконно.

Почему это важно: ДДУ подтверждает наличие всех разрешений и документов на строительство. Это ваша защита от обмана.

Проверяем ЖК через жилищный портал

Жилищный портал homeportal.kz — главный инструмент для проверки новостройки.

На портале можно увидеть:

Разрешения на привлечение средств дольщиков, гарантию КЖК или участие банка.

Адрес, параметры ЖК и планируемый срок завершения строительства.

Данные застройщика, компании, авторского надзора и инжиниринга.

Количество квартир, варианты отделки, план продаж.

Совет: не игнорируйте портал. Это простой способ отличить законные проекты от сомнительных.

Репутация застройщика — второе оружие

Даже если документы в порядке, важно понимать, с кем вы имеете дело.

Проверяйте:

Опыт строительства : сколько домов сдано и введено в эксплуатацию.

Историю задержек : постоянные срывы сроков — тревожный сигнал.

Судебные дела : споры с дольщиками — красная лампочка.

Историю компании: частая смена юрлиц может скрывать финансовые проблемы.

Совет: изучайте отзывы, официальные источники и новости о застройщике.

Платите только безналично

С января 2026 года действует система контроля безналичных расчётов для долевого строительства.

Схема работы:

Подписываете ДДУ с застройщиком. Договор регистрируется в системе Казреестра. Деньги переводятся через банк, который проверяет соответствие зарегистрированному договору. Платёж фиксируется в системе.

Преимущество: ваши деньги идут только на строительство конкретного ЖК, а не на сторонние проекты. Уже подключены 10 банков, и первые переводы прошли проверку успешно.

Чек-лист перед покупкой

Убедитесь в наличии разрешения или гарантии.

Покупайте только по ДДУ.

Проверяйте ЖК на жилищном портале.

Исследуйте опыт и репутацию застройщика.

Платите исключительно через банк — никакой налички.

Главное: не поддавайтесь на красивые рендеры, акции или эмоциональные скидки. Строящийся ЖК — это обещание, а не готовое жильё.

Главные изменения долевого строительства в 2025–2026 годах

Договоры долевого участия — единственная легальная форма сделок с первичкой.

Реклама ЖК возможна только при наличии гарантии КЖК, разрешения акимата или участия банка.

Оплата наличными запрещена — только безналичный расчёт.

Новые штрафы для застройщиков: за незаконное привлечение денег — 750–2000 МРП; за незаконную рекламу — 200–1000 МРП.



Итог: тщательная проверка документов, репутации и условий оплаты — гарантия спокойствия при покупке квартиры в 2026 году.