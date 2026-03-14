Покупка новостройки в Казахстане теперь только по ДДУ и безналу: что изменилось

Покупка квартиры в строящемся доме всегда соблазнительна: цены ниже, а новостройка выглядит как свежий старт для жизни. Но именно здесь кроются самые большие риски. Дом может не достроиться, а ваши деньги — уйти вместе с надеждами, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
В 2026 году государство усилило контроль за долевым строительством, чтобы обезопасить покупателей. Появились онлайн-сервисы, обязательные безналичные расчёты и жёсткие требования к застройщикам. Разбираем пошагово, как купить квартиру безопасно.
Договор долевого участия (ДДУ) — это главный щит для дольщика.
Любые альтернативы вроде предварительных договоров, инвестиционных соглашений или бронирования — незаконны.
Если застройщик предлагает что-то вместо ДДУ — это прямой сигнал о рисках.
Совет: всегда требуйте именно ДДУ. Без него ваша инвестиция в недвижимость — как бросить деньги в черную дыру.
Застройщики имеют три легальных механизма:
Гарантия Казахстанской жилищной компании (КЖК).
Участие банка второго уровня.
Разрешение акимата.
Если ни один из этих вариантов не применяется — деньги привлекаются незаконно.
Почему это важно: ДДУ подтверждает наличие всех разрешений и документов на строительство. Это ваша защита от обмана.
Жилищный портал homeportal.kz — главный инструмент для проверки новостройки.
На портале можно увидеть:
Разрешения на привлечение средств дольщиков, гарантию КЖК или участие банка.
Адрес, параметры ЖК и планируемый срок завершения строительства.
Данные застройщика, компании, авторского надзора и инжиниринга.
Количество квартир, варианты отделки, план продаж.
Совет: не игнорируйте портал. Это простой способ отличить законные проекты от сомнительных.
Даже если документы в порядке, важно понимать, с кем вы имеете дело.
Проверяйте:
Опыт строительства: сколько домов сдано и введено в эксплуатацию.
Историю задержек: постоянные срывы сроков — тревожный сигнал.
Судебные дела: споры с дольщиками — красная лампочка.
Историю компании: частая смена юрлиц может скрывать финансовые проблемы.
Совет: изучайте отзывы, официальные источники и новости о застройщике.
С января 2026 года действует система контроля безналичных расчётов для долевого строительства.
Схема работы:
Подписываете ДДУ с застройщиком.
Договор регистрируется в системе Казреестра.
Деньги переводятся через банк, который проверяет соответствие зарегистрированному договору.
Платёж фиксируется в системе.
Преимущество: ваши деньги идут только на строительство конкретного ЖК, а не на сторонние проекты. Уже подключены 10 банков, и первые переводы прошли проверку успешно.
Убедитесь в наличии разрешения или гарантии.
Покупайте только по ДДУ.
Проверяйте ЖК на жилищном портале.
Исследуйте опыт и репутацию застройщика.
Платите исключительно через банк — никакой налички.
Главное: не поддавайтесь на красивые рендеры, акции или эмоциональные скидки. Строящийся ЖК — это обещание, а не готовое жильё.
Договоры долевого участия — единственная легальная форма сделок с первичкой.
Реклама ЖК возможна только при наличии гарантии КЖК, разрешения акимата или участия банка.
Оплата наличными запрещена — только безналичный расчёт.
Новые штрафы для застройщиков:
за незаконное привлечение денег — 750–2000 МРП;
за незаконную рекламу — 200–1000 МРП.
Итог: тщательная проверка документов, репутации и условий оплаты — гарантия спокойствия при покупке квартиры в 2026 году.
