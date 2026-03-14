Как и почему в Казахстане отмечают древний праздник Көрісу күні

Каждый год 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні — древний праздник встреч после суровой зимы, который открывает декаду празднования Наурыза. Он символизирует радость обновления, укрепление родственных и соседских связей, а также уважение к старшим. История праздника уходит корнями в кочевой образ жизни и сохраняет свои традиции и сегодня, передаёт Lada.kz со сылкой на Tengri Life .

Традиция поздравлять друг друга с весной и встречаться с близкими возникла в кочевом обществе. В прежние времена снежные бураны и джут могли отрезать ауылы друг от друга на несколько месяцев, и поэтому приход тепла и возможность увидеть родных стали настоящим праздником жизни. Профессор Қалыш Аманжол отмечал, что раньше этот праздник проводили в разные даты от 10 по 17 марта в зависимости от региона, так как климатические условия в разных частях страны отличались.

Считается, что традиция была прервана в 1926 году, но затем снова возродилась спонтанно в середине 1980‑х годов во время перестройки. Одним из инициаторов возвращения праздника стал казахский ученый и политик Узбекали Джанибеков. Дата 14 марта связана с переходом на григорианский календарь в 1918 году, когда смещение дат привело к тому, что начало весны стало отмечаться именно в этот день.

Вторая распространенная форма названия — Амал мейрамы. Слово «Амал» (или «Хамал», «Отамал») пришло из древнеперсидского календаря и связано с созвездием Овна, через которое солнце проходит в период начала астрономической весны. Согласно народным поверьям, в этот период может выпасть «наурыздың ақша қары» — легкий снег, воспринимаемый как добрый знак и предвестник благополучия в новом году.

Название праздника «Көрісу» в переводе с казахского буквально означает «свидеться». Основной смысл этого дня — встретиться с родными и соседями, выразить почтение старшим, обменяться добрыми словами и благословениями, а также оставить прошлые обиды позади. С утра младшие по возрасту посещают дом самого старшего члена семьи, чтобы выразить уважение, а старшие в ответ дают бата — пожелание благополучия на весь год.

Традиции приветствия включают дружеские объятия, рукопожатия и слова пожеланий. В этот день принято говорить «Бір жасыңмен!», что означает поздравление с тем, что человек прожил еще один год и стал мудрее. Мужчины обычно пожимают руки обеими ладонями в знак искренности, а женщины приветствуют друг друга, касаясь плеч. Отказ от рукопожатия 14 марта считается невежливым.

Исторически Көрісу лучше всего сохранялся на западе Казахстана — в Мангистауской, Атырауской и Западно‑Казахстанской областях, где климат был более мягким и весна наступала раньше. Сегодня этот праздник получил широкое распространение по всей стране и стал символом единства и братства.

С 14 по 23 марта в Казахстане проходит общенациональная декада Наурызнама, в рамках которой каждый день посвящен определенным ценностям и традициям, связанным с казахской культурой и духовным наследием. Среди них «Көрісу күні – Амал мерекесі» является начальным и одним из ключевых элементов в подготовке к главному празднику весны.