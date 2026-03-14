Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
14.03.2026, 09:05

Как и почему в Казахстане отмечают древний праздник Көрісу күні

Новости Казахстана

Каждый год 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні — древний праздник встреч после суровой зимы, который открывает декаду празднования Наурыза. Он символизирует радость обновления, укрепление родственных и соседских связей, а также уважение к старшим. История праздника уходит корнями в кочевой образ жизни и сохраняет свои традиции и сегодня, передаёт  Lada.kz  со сылкой на Tengri Life.

фото из архива Lada.kz

Көрісу күні — это древний казахский праздник, который ежегодно отмечается 14 марта как день дружеских встреч и теплых приветствий, открывающий праздничный период подготовки к главному весеннему празднику — Наурызу. Он отражает радость казахстанцев после долгой зимы, возможность восстановить связи между людьми и выразить уважение старшему поколению.

Традиция поздравлять друг друга с весной и встречаться с близкими возникла в кочевом обществе. В прежние времена снежные бураны и джут могли отрезать ауылы друг от друга на несколько месяцев, и поэтому приход тепла и возможность увидеть родных стали настоящим праздником жизни. Профессор Қалыш Аманжол отмечал, что раньше этот праздник проводили в разные даты от 10 по 17 марта в зависимости от региона, так как климатические условия в разных частях страны отличались.

Считается, что традиция была прервана в 1926 году, но затем снова возродилась спонтанно в середине 1980‑х годов во время перестройки. Одним из инициаторов возвращения праздника стал казахский ученый и политик Узбекали Джанибеков. Дата 14 марта связана с переходом на григорианский календарь в 1918 году, когда смещение дат привело к тому, что начало весны стало отмечаться именно в этот день.

Вторая распространенная форма названия — Амал мейрамы. Слово «Амал» (или «Хамал», «Отамал») пришло из древнеперсидского календаря и связано с созвездием Овна, через которое солнце проходит в период начала астрономической весны. Согласно народным поверьям, в этот период может выпасть «наурыздың ақша қары» — легкий снег, воспринимаемый как добрый знак и предвестник благополучия в новом году.

Название праздника «Көрісу» в переводе с казахского буквально означает «свидеться». Основной смысл этого дня — встретиться с родными и соседями, выразить почтение старшим, обменяться добрыми словами и благословениями, а также оставить прошлые обиды позади. С утра младшие по возрасту посещают дом самого старшего члена семьи, чтобы выразить уважение, а старшие в ответ дают бата — пожелание благополучия на весь год.

Традиции приветствия включают дружеские объятия, рукопожатия и слова пожеланий. В этот день принято говорить «Бір жасыңмен!», что означает поздравление с тем, что человек прожил еще один год и стал мудрее. Мужчины обычно пожимают руки обеими ладонями в знак искренности, а женщины приветствуют друг друга, касаясь плеч. Отказ от рукопожатия 14 марта считается невежливым.

Исторически Көрісу лучше всего сохранялся на западе Казахстана — в Мангистауской, Атырауской и Западно‑Казахстанской областях, где климат был более мягким и весна наступала раньше. Сегодня этот праздник получил широкое распространение по всей стране и стал символом единства и братства.

С 14 по 23 марта в Казахстане проходит общенациональная декада Наурызнама, в рамках которой каждый день посвящен определенным ценностям и традициям, связанным с казахской культурой и духовным наследием. Среди них «Көрісу күні – Амал мерекесі» является начальным и одним из ключевых элементов в подготовке к главному празднику весны.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь