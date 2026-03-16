Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
16.03.2026, 06:33

Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением после референдума и объявил новую дату Дня Конституции

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам после завершения республиканского референдума. В своем заявлении глава государства подчеркнул историческое значение прошедшего голосования и поддержку конституционной реформы со стороны казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

Выступление президента состоялось в студии «Қазмедиа орталығы», где он обратился к гражданам страны и дал оценку прошедшему голосованию.

Обращение президента после оглашения экзитпола

По словам главы государства, прошедший референдум стал значимым событием для страны и продемонстрировал активную гражданскую позицию казахстанцев. Президент подчеркнул, что участие граждан в голосовании свидетельствует о высокой ответственности общества за дальнейшее развитие государства.

"Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей Родины.

Только что обнародованы результаты экзит-поллов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу Казахстана. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам."

Новая дата государственного праздника

В своем выступлении президент также сообщил о решении ежегодно отмечать день проведения референдума как одну из ключевых дат государственного календаря.

По его словам, 15 марта станет важной памятной датой, связанной с принятием обновленной Конституции и курсом на дальнейшую модернизацию страны.

"Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников – Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!" – сказал глава государства.

Президент отметил, что результаты голосования демонстрируют поддержку гражданами курса на реформы и развитие Казахстана. По его словам, решение, принятое на референдуме, станет важной вехой в истории государства и будет определять дальнейшее политическое и общественное развитие страны.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь