Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением после референдума и объявил новую дату Дня Конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам после завершения республиканского референдума. В своем заявлении глава государства подчеркнул историческое значение прошедшего голосования и поддержку конституционной реформы со стороны казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Выступление президента состоялось в студии «Қазмедиа орталығы», где он обратился к гражданам страны и дал оценку прошедшему голосованию.

Обращение президента после оглашения экзитпола

По словам главы государства, прошедший референдум стал значимым событием для страны и продемонстрировал активную гражданскую позицию казахстанцев. Президент подчеркнул, что участие граждан в голосовании свидетельствует о высокой ответственности общества за дальнейшее развитие государства.

"Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей Родины.

Только что обнародованы результаты экзит-поллов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу Казахстана. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам."

Новая дата государственного праздника

В своем выступлении президент также сообщил о решении ежегодно отмечать день проведения референдума как одну из ключевых дат государственного календаря.

По его словам, 15 марта станет важной памятной датой, связанной с принятием обновленной Конституции и курсом на дальнейшую модернизацию страны.

"Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников – Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!" – сказал глава государства.

Президент отметил, что результаты голосования демонстрируют поддержку гражданами курса на реформы и развитие Казахстана. По его словам, решение, принятое на референдуме, станет важной вехой в истории государства и будет определять дальнейшее политическое и общественное развитие страны.