16.03.2026, 07:09

С 1 апреля Казахстан вводит новые правила для детских лагерей: что изменится

С 1 апреля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования к детским оздоровительным и образовательным организациям. Согласно принятому в декабре 2025 года Закону РК «О вопросах охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг», все учреждения, предоставляющие образовательные и оздоровительные услуги для детей и подростков, обязаны получить официальную лицензию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: the-village-kz.com
Лицензирование детских лагерей: новый этап регулирования

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос подчеркнул, что лицензия будет действовать в течение пяти лет, а получение ее станет обязательным условием работы детских лагерей.

Новые требования к образовательной и оздоровительной деятельности

В соответствии с законодательством, организации, работающие с несовершеннолетними, должны соответствовать обновленным квалификационным стандартам. Они включают ряд обязательных условий, которые охватывают практически все аспекты работы лагеря:

  • образовательные и оздоровительные программы должны соответствовать единым стандартам качества;

  • педагогический персонал обязан иметь необходимую квалификацию и опыт работы с детьми;

  • материально-техническая база лагеря должна обеспечивать безопасность и комфорт пребывания детей;

  • наличие санитарно-эпидемиологического заключения станет обязательным для подтверждения соответствия нормам здоровья и гигиены;

  • условия пребывания детей должны быть безопасными и комфортными, включая организацию питания и медицинского обслуживания;

  • безопасность детей будет контролироваться на всех уровнях – от физической охраны до системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Электронное лицензирование и цифровые изменения

Одной из ключевых новаций стала внедрение системы электронного лицензирования. Это позволит автоматизировать процесс выдачи лицензий и повысить прозрачность контроля над деятельностью организаций, работающих с несовершеннолетними.

Министр также отметил, что в правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью» внесены изменения, распространяющиеся на все уровни образования – от начального до послесреднего, включая техническое, профессиональное, религиозное образование и организации, предоставляющие образовательно-оздоровительные услуги.

Стандартизация программ и деятельности детских центров

В новой редакции законодатели разработали проекты правил утверждения образовательно-оздоровительных программ и типовых правил деятельности организаций дополнительного образования. Эти документы устанавливают единые требования к структуре и содержанию программ, создавая основу для качественного лицензирования детских лагерей и центров отдыха.

Таким образом, государство стремится повысить качество и безопасность детских оздоровительных учреждений, минимизировать риски для здоровья и безопасности детей, а также обеспечить прозрачность и контроль в сфере детского досуга и образования.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь