С 19 марта Казахстан радикально меняет правила валютных переводов

С 19 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу масштабные изменения в законодательстве о валютном регулировании, которые существенно меняют правила проведения операций с иностранной валютой. Поправки к Закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2 июля 2018 года №167-VI уже окрестили «революционными» экспертами, отмечая, что они затронут как физических лиц, так и бизнес-среду, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Новые правила для физических лиц: резидентами станут все

Согласно изменениям, все граждане Казахстана автоматически признаются валютными резидентами страны, даже если у них есть вид на жительство в другой стране. Ранее наличие иностранного ВНЖ могло трактоваться банками и регуляторами как статус нерезидента, что влияло на условия валютных операций.

Теперь казахстанцы смогут совершать валютные операции по тем же правилам, что и резиденты страны, независимо от того, где они официально зарегистрированы за границей. Это, по мнению экспертов, упростит проведение международных переводов, открытие валютных счетов и взаимодействие с иностранными контрагентами.

Как изменится статус для бизнеса

Поправки затрагивают и иностранные компании. С 19 марта все филиалы и представительства иностранных нефинансовых организаций, работающих на территории Казахстана, будут признаваться резидентами. Это означает, что на них будут распространяться стандартные правила валютного контроля и требования по отчетности, как на казахстанские предприятия.

Исключение составляют лишь те организации, для которых статус нерезидента закреплен международными соглашениями, подписанными Казахстаном. Для остальных компаний это изменение создаёт более прозрачную и единообразную правовую среду для ведения бизнеса и проведения финансовых операций.

Унификация правил и упрощение контроля

В Банке ЦентрКредит отмечают, что цель нововведений — унификация правил валютного регулирования, а не ужесточение контроля. Статус резидента теперь будет определяться единообразно, что снизит правовые риски для граждан и бизнеса и не ухудшит условия банковского обслуживания.

Эксперты считают, что эти изменения могут стать ключевым шагом к интеграции Казахстана в глобальную финансовую систему, облегчая международные переводы и стимулируя прозрачность операций с иностранной валютой.