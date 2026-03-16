18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.2
557.82
6
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.03.2026, 07:50

С 19 марта Казахстан радикально меняет правила валютных переводов

Новости Казахстана 0 5 197

С 19 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу масштабные изменения в законодательстве о валютном регулировании, которые существенно меняют правила проведения операций с иностранной валютой. Поправки к Закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2 июля 2018 года №167-VI уже окрестили «революционными» экспертами, отмечая, что они затронут как физических лиц, так и бизнес-среду, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

© Sputnik / Владимир Трефилов

Новые правила для физических лиц: резидентами станут все

Согласно изменениям, все граждане Казахстана автоматически признаются валютными резидентами страны, даже если у них есть вид на жительство в другой стране. Ранее наличие иностранного ВНЖ могло трактоваться банками и регуляторами как статус нерезидента, что влияло на условия валютных операций.

Теперь казахстанцы смогут совершать валютные операции по тем же правилам, что и резиденты страны, независимо от того, где они официально зарегистрированы за границей. Это, по мнению экспертов, упростит проведение международных переводов, открытие валютных счетов и взаимодействие с иностранными контрагентами.

Как изменится статус для бизнеса

Поправки затрагивают и иностранные компании. С 19 марта все филиалы и представительства иностранных нефинансовых организаций, работающих на территории Казахстана, будут признаваться резидентами. Это означает, что на них будут распространяться стандартные правила валютного контроля и требования по отчетности, как на казахстанские предприятия.

Исключение составляют лишь те организации, для которых статус нерезидента закреплен международными соглашениями, подписанными Казахстаном. Для остальных компаний это изменение создаёт более прозрачную и единообразную правовую среду для ведения бизнеса и проведения финансовых операций.

Унификация правил и упрощение контроля

В Банке ЦентрКредит отмечают, что цель нововведений — унификация правил валютного регулирования, а не ужесточение контроля. Статус резидента теперь будет определяться единообразно, что снизит правовые риски для граждан и бизнеса и не ухудшит условия банковского обслуживания.

Эксперты считают, что эти изменения могут стать ключевым шагом к интеграции Казахстана в глобальную финансовую систему, облегчая международные переводы и стимулируя прозрачность операций с иностранной валютой.

3
11
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь