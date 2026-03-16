Температура воды в Каспийском море
Вычеркнутые из списков: кто в Казахстане останется без пенсии

Проблема будущих пенсионных выплат становится все более острой для казахстанцев. Эксперты предупреждают: стремление получать больше денег "на руки" сейчас может обернуться финансовыми трудностями в старости. Как показывают данные, миллионы граждан страны рискуют остаться без достойной пенсии и социальной защиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Пенсионная система Казахстана: государственная и накопительная составляющие

В Казахстане пенсия формируется из двух ключевых элементов: государственной части и накопительной. Именно накопления, сделанные самим гражданином в течение трудовой жизни, в конечном итоге определяют размер будущих выплат.

Таким образом, игнорирование обязательных пенсионных взносов или внесение минимальных сумм в молодости грозит тем, что в старости выплаты окажутся крайне низкими. Telegram-канал «Черный лебедь, рак и щука» сообщает, что количество казахстанцев, которые не делают регулярные пенсионные отчисления, может быть значительно выше официальной статистики.

Кто рискует своим будущим

По последним данным, рабочая сила Казахстана составляет около 9,7 млн человек. Из них только 6,7 млн хотя бы один раз внесли обязательные пенсионные взносы по итогам 2025 года. Среди них наемные работники составляют 5,3 млн человек, самозанятые — 1,4 млн.

При этом около 3 млн граждан не имеют пенсионных отчислений вовсе, что намного превышает показатели официальной статистики неформальной занятости. Согласно данным БНС, на начало 2025 года уровень неформальной занятости достигал около 12% занятого населения, или более 1,1 млн человек.

Фактически это означает, что значительная часть трудового населения либо работает неофициально, либо скрывает свои реальные доходы, лишая себя социальных гарантий и будущих пенсионных выплат.

Причины отказа от обязательных пенсионных взносов

Эксперты выделяют две основные схемы, по которым граждане Казахстана теряют возможность накопить на пенсию:

  • Работа без трудового договора. Работодатели предлагают зарплату "на руки", уверяя работников, что это выгоднее, чем официальные выплаты и отчисления. На практике же выгоду получает только работодатель, а работник теряет все социальные гарантии.

  • Оформление как самозанятый при фактической работе в офисе. В этом случае зарплата оформляется через договор услуг, а пенсионные и социальные отчисления производятся по минимальным ставкам. Казалось бы, работник получает больше денег сейчас, но будущие выплаты и социальная защита оказываются минимальными.

Неформальное трудоустройство лишает соцгарантий

Отсутствие официального трудового договора или минимальные отчисления через ИП оборачиваются серьезными последствиями:

  • Медицинская страховка. Без регулярных взносов по ОСМС доступ к медицинской помощи ограничен.

  • Защита от несчастных случаев. В случае травмы на работе выплаты могут не осуществляться.

  • Господдержка в трудной ситуации. Взносы в Государственный фонд социального страхования не производятся, что снижает размер будущих соцвыплат.

  • Пособия и социальные выплаты. "Больничные" и ежегодный оплачиваемый отпуск становятся недоступными.

  • Будущая пенсия. Минимальные или отсутствующие взносы приводят к крайне низким размерам как накопительной, так и государственной пенсии, включая обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР).

Таким образом, стремление "экономить на удержаниях" сегодня оборачивается потерей финансовой стабильности завтра. Любые временные выгоды получают только работодатели, экономящие на социальных отчислениях.

Последствия для будущего

Каждый казахстанец, работающий без официального договора или через схему минимальных отчислений, рискует лишиться не только полноценной пенсии, но и социальной защиты в целом. В старости это может стать серьезной проблемой, поскольку выплаты будут слишком низкими для достойного уровня жизни.

Эксперты предупреждают: важно задуматься о будущем уже сейчас. Неформальное трудоустройство — это не только временная экономия, но и прямая угроза финансовой безопасности и социальной защищенности.

