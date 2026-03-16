Температура воды в Каспийском море
16.03.2026, 09:22

Қадір түні 2026: как провести священную Ночь Предопределения и получить прощение

С 16 на 17 марта мусульмане всего мира, включая Казахстан, отметят Ляйляту-ль-Кадр, или Қадір түні — Ночь предопределения. Это не просто религиозный ритуал: согласно исламской традиции, именно в эту ночь впервые был ниспослан Коран, а ангелы спускаются на землю с главным из них — Джибрилем (Джабраилом), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kazislam.kz

Для верующих эта ночь считается более значимой, чем тысячи месяцев обычного поклонения. Именно в этот период, по словам имама мечети Исмихана Ерната Алибаева, происходит определение судеб людей на предстоящий год.

Поклонение как путь к прощению

Имам Алибаев отмечает, что ключевая цель ночи — искреннее поклонение. «Кто проведет Ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду, тому будут прощены прежние грехи», — напоминает он. В эту ночь мусульмане читают Священный Коран, совершают дуа — молитвы, обращенные к Аллаху. Наиболее рекомендуемое обращение звучит просто:

«О Аллах, ты прощающий и любишь прощать — прости меня».

Чего следует избегать

Ночь предопределения — время не только для молитвы, но и для моральной дисциплины. Имам подчеркивает, что в этот день нельзя совершать греховные деяния, ссориться, сплетничать или заниматься пустой тратой времени. «Все запрещенные поступки в священную ночь — огромная ошибка, тогда как благие дела вознаграждаются в неограниченном количестве», — говорит Алибаев.

О чем просить Всевышнего

Молитвы в Ляйляту-ль-Кадр могут быть самыми разнообразными, однако важно, чтобы они исходили от сердца и соответствовали реальным потребностям. Помимо просьбы о прощении грехов, верующие молятся о здоровье, благополучии семьи, мире в стране и стабильности во всем мире. Имам заверил, что Аллах слышит каждое искреннее обращение, и его милость доступна каждому, кто обращается с покаянием.

Почему нельзя тратить ночь зря

Қадір түні случается лишь раз в году, и упустить ее — значит потерять уникальную возможность духовного обновления. Имам Алибаев советует отказаться от бесцельного скроллинга социальных сетей или просмотра сериалов и провести ночь в поклонении, размышлении о Творце и поминании Его. Только так можно максимально использовать милость Создателя и заслужить прощение.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь