Қадір түні 2026: как провести священную Ночь Предопределения и получить прощение

С 16 на 17 марта мусульмане всего мира, включая Казахстан, отметят Ляйляту-ль-Кадр, или Қадір түні — Ночь предопределения. Это не просто религиозный ритуал: согласно исламской традиции, именно в эту ночь впервые был ниспослан Коран, а ангелы спускаются на землю с главным из них — Джибрилем (Джабраилом), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Для верующих эта ночь считается более значимой, чем тысячи месяцев обычного поклонения. Именно в этот период, по словам имама мечети Исмихана Ерната Алибаева, происходит определение судеб людей на предстоящий год.

Поклонение как путь к прощению

Имам Алибаев отмечает, что ключевая цель ночи — искреннее поклонение. «Кто проведет Ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду, тому будут прощены прежние грехи», — напоминает он. В эту ночь мусульмане читают Священный Коран, совершают дуа — молитвы, обращенные к Аллаху. Наиболее рекомендуемое обращение звучит просто:

«О Аллах, ты прощающий и любишь прощать — прости меня».

Чего следует избегать

Ночь предопределения — время не только для молитвы, но и для моральной дисциплины. Имам подчеркивает, что в этот день нельзя совершать греховные деяния, ссориться, сплетничать или заниматься пустой тратой времени. «Все запрещенные поступки в священную ночь — огромная ошибка, тогда как благие дела вознаграждаются в неограниченном количестве», — говорит Алибаев.

О чем просить Всевышнего

Молитвы в Ляйляту-ль-Кадр могут быть самыми разнообразными, однако важно, чтобы они исходили от сердца и соответствовали реальным потребностям. Помимо просьбы о прощении грехов, верующие молятся о здоровье, благополучии семьи, мире в стране и стабильности во всем мире. Имам заверил, что Аллах слышит каждое искреннее обращение, и его милость доступна каждому, кто обращается с покаянием.

Почему нельзя тратить ночь зря

Қадір түні случается лишь раз в году, и упустить ее — значит потерять уникальную возможность духовного обновления. Имам Алибаев советует отказаться от бесцельного скроллинга социальных сетей или просмотра сериалов и провести ночь в поклонении, размышлении о Творце и поминании Его. Только так можно максимально использовать милость Создателя и заслужить прощение.