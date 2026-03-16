16.03.2026, 10:53

Пять причин, по которым казахстанцы массово понесли доллары в банки

Новости Казахстана

Иностранная валюта десятилетиями остается «тихой гаванью» для сбережений казахстанцев. Однако к началу 2026 года эксперты фиксируют важный психологический сдвиг: граждане всё реже хранят наличные доллары дома, предпочитая банковские инструменты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ranking.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Статистика подтверждает этот тренд — по итогам 2025 года объем валютных вкладов в банках второго уровня (БВУ), входящих в систему коллективного страхования, увеличился на 1,8%, достигнув внушительной отметки в 6,2 трлн тенге. За последние два года этот показатель и вовсе подскочил на 12,7%.

Динамика рынка и лидеры роста

Несмотря на то, что общий интерес к валюте стабилен (нетто-продажи долларов в обменниках за 2025 год составили внушительные 1,9 трлн тенге), поведение вкладчиков внутри банковского сектора сильно разнится. Из 18 банков, участвующих в системе гарантирования депозитов, только 10 завершили год в «зеленой зоне» по объему валютных портфелей.

Тройка фаворитов среди населения:

  • Bank RBK: Абсолютный лидер по темпам роста. Банк показал феноменальный прирост валютных вкладов — сразу +55,1% за год (до 434,2 млрд тенге). Популярность продуктов банка объясняется доверием не только со стороны физлиц, но и бизнеса: в корпоративном сегменте банк поднялся на 4-е место в стране.

  • Bereke Bank: Занял второе место с результатом +38,3%, увеличив портфель до 120,3 млрд тенге.

  • Банк ЦентрКредит: Замыкает топ-3 с ростом 19,2%. При этом БЦК удерживает значительную долю рынка с общим объемом валютных вкладов в 1,3 трлн тенге.

В пятерку лучших также вошли Altyn Bank и Forte Bank, показав умеренный, но стабильный рост на уровне 5–6%.

Почему банк лучше «подушки»?

Эксперты выделяют 5 ключевых причин, почему казахстанцы выбирают цифровой доллар вместо бумажного:

  1. Гарантированная безопасность: В отличие от домашнего сейфа, банковский вклад защищен Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Даже в случае банкротства банка средства (в пределах лимита) будут возвращены.

  2. Защита от физической порчи: Бумажные деньги уязвимы перед огнем, водой и даже вредителями. Цифровые активы лишены этих рисков.

  3. Технологичность и ликвидность: Современные мобильные приложения позволяют конвертировать валюту, пополнять счета или снимать средства в пару кликов, не выходя из дома.

  4. Глобальная интеграция: Валюта на счету — это возможность мгновенно оплатить учебу за рубежом, совершить международный перевод или инвестировать в ценные бумаги.

  5. Финансовая гигиена: Наличие депозита со сроком хранения дисциплинирует вкладчика, помогая избежать импульсивных трат и придерживаться долгосрочной стратегии накопления.

