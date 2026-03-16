В Казахстане жители одного из ЖК обвинили курьера доставки «Яндекс» в шокирующем поступке (видео)

В одном из жилых комплексов Алматы разгорелся скандал после необычного и крайне неприятного происшествия, произошедшего в лифте многоквартирного дома. Жильцы сообщили о поведении мужчины, которого они считают курьером службы доставки «Яндекса». По их словам, он справил нужду прямо в кабине лифта, что вызвало возмущение среди жителей и стало поводом для публичного обсуждения, сообщает Lada.kz.

Информация об инциденте появилась в городском паблике kris__p__almaty, где пользователи активно обсуждают происшествия в мегаполисе. Публикация быстро привлекла внимание горожан, так как подобные случаи в общественных пространствах жилых домов вызывают сильный общественный резонанс.

Что произошло в лифте жилого дома

По словам очевидцев, мужчина, которого они называют курьером службы доставки, находился в лифте жилого комплекса и, несмотря на установленную в кабине видеокамеру, справил нужду прямо в общем пространстве дома. Жители утверждают, что это произошло в обычное время, когда лифт активно используется жильцами, включая семьи с детьми.

Сам факт произошедшего вызвал у жителей серьезное возмущение. Они подчеркивают, что лифт является общим пространством, которым ежедневно пользуются десятки людей, поэтому подобное поведение воспринимается как грубое нарушение санитарных норм и элементарных правил общественного поведения.

После того как видеозапись распространилась среди жильцов и в социальных сетях, многие потребовали от сервиса доставки провести проверку и дать официальное объяснение произошедшему.

Жильцы пытались связаться с курьером

Как утверждают жители дома, после инцидента они попытались выяснить личность мужчины и связаться с ним напрямую. Однако получить его контактные данные им не удалось.

По информации источника, номер телефона предполагаемого курьера компания не предоставила. В связи с этим жильцы решили обратиться непосредственно к сервису доставки, чтобы добиться разъяснений и выяснить, действительно ли мужчина имеет отношение к компании.

При этом сами жильцы признают, что на опубликованных кадрах нет четких признаков, которые однозначно подтверждали бы принадлежность мужчины к конкретной службе доставки. На видео не видно фирменной формы, брендированной сумки или других опознавательных элементов, которые могли бы подтвердить его связь с сервисом.

Вопрос санитарии и уважения к общему пространству

Ситуация вызвала широкую дискуссию среди пользователей социальных сетей. Многие отмечают, что независимо от того, кем является мужчина — курьером или обычным посетителем дома — подобное поведение в общественном месте недопустимо.

Лифт в многоквартирном доме считается частью общего имущества жильцов. Поэтому любые действия, которые могут привести к загрязнению или нарушению санитарных условий, вызывают резкую реакцию жителей и управляющих компаний.

Кроме того, в подобных случаях обычно требуется дополнительная уборка или дезинфекция лифта, что может повлечь дополнительные расходы для обслуживающей организации или жильцов дома.

Возможная правовая ответственность

С точки зрения законодательства Казахстана подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. Речь идет о статье 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Данная норма предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка, выражающееся в неуважении к окружающим и сопровождающееся непристойными действиями в общественных местах. В случае подтверждения факта правонарушения нарушителю может грозить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Окончательное решение о квалификации произошедшего принимается правоохранительными органами и судом после изучения обстоятельств дела и доказательств.

Возможны и гражданские претензии

Помимо административной ответственности, может возникнуть и вопрос материального ущерба. Если в результате произошедшего лифт пришлось дополнительно убирать или проводить санитарную обработку, управляющая компания либо сами жильцы теоретически могут потребовать компенсацию расходов.

В подобных ситуациях многое зависит от того, будут ли собраны доказательства, подтверждающие личность нарушителя, и обратятся ли жильцы с соответствующим заявлением.

Жители ждут реакции сервиса доставки

На данный момент жители дома рассчитывают на реакцию со стороны сервиса доставки, чьим сотрудником, по их мнению, мог быть мужчина. Они надеются, что компания проведет внутреннюю проверку и даст официальную оценку произошедшему.

По словам жильцов, для них важно не только выяснить обстоятельства конкретного инцидента, но и добиться того, чтобы подобные случаи больше не повторялись. В противном случае конфликт может выйти за рамки обсуждений в социальных сетях и перейти в юридическую плоскость — с обращениями в полицию и подачей официальных жалоб.

История уже вызвала заметный резонанс в интернете и вновь подняла вопрос о поведении курьеров и посетителей в жилых комплексах, а также о необходимости соблюдения элементарных норм общественной культуры в местах общего пользования.