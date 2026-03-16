В Казахстане жители одного из ЖК обвинили курьера доставки «Яндекс» в шокирующем поступке (видео)

В одном из жилых комплексов Алматы разгорелся скандал после необычного и крайне неприятного происшествия, произошедшего в лифте многоквартирного дома. Жильцы сообщили о поведении мужчины, которого они считают курьером службы доставки «Яндекса». По их словам, он справил нужду прямо в кабине лифта, что вызвало возмущение среди жителей и стало поводом для публичного обсуждения, сообщает Lada.kz.
Информация об инциденте появилась в городском паблике kris__p__almaty, где пользователи активно обсуждают происшествия в мегаполисе. Публикация быстро привлекла внимание горожан, так как подобные случаи в общественных пространствах жилых домов вызывают сильный общественный резонанс.
По словам очевидцев, мужчина, которого они называют курьером службы доставки, находился в лифте жилого комплекса и, несмотря на установленную в кабине видеокамеру, справил нужду прямо в общем пространстве дома. Жители утверждают, что это произошло в обычное время, когда лифт активно используется жильцами, включая семьи с детьми.
Сам факт произошедшего вызвал у жителей серьезное возмущение. Они подчеркивают, что лифт является общим пространством, которым ежедневно пользуются десятки людей, поэтому подобное поведение воспринимается как грубое нарушение санитарных норм и элементарных правил общественного поведения.
После того как видеозапись распространилась среди жильцов и в социальных сетях, многие потребовали от сервиса доставки провести проверку и дать официальное объяснение произошедшему.
Как утверждают жители дома, после инцидента они попытались выяснить личность мужчины и связаться с ним напрямую. Однако получить его контактные данные им не удалось.
По информации источника, номер телефона предполагаемого курьера компания не предоставила. В связи с этим жильцы решили обратиться непосредственно к сервису доставки, чтобы добиться разъяснений и выяснить, действительно ли мужчина имеет отношение к компании.
При этом сами жильцы признают, что на опубликованных кадрах нет четких признаков, которые однозначно подтверждали бы принадлежность мужчины к конкретной службе доставки. На видео не видно фирменной формы, брендированной сумки или других опознавательных элементов, которые могли бы подтвердить его связь с сервисом.
Ситуация вызвала широкую дискуссию среди пользователей социальных сетей. Многие отмечают, что независимо от того, кем является мужчина — курьером или обычным посетителем дома — подобное поведение в общественном месте недопустимо.
Лифт в многоквартирном доме считается частью общего имущества жильцов. Поэтому любые действия, которые могут привести к загрязнению или нарушению санитарных условий, вызывают резкую реакцию жителей и управляющих компаний.
Кроме того, в подобных случаях обычно требуется дополнительная уборка или дезинфекция лифта, что может повлечь дополнительные расходы для обслуживающей организации или жильцов дома.
С точки зрения законодательства Казахстана подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. Речь идет о статье 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
Данная норма предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка, выражающееся в неуважении к окружающим и сопровождающееся непристойными действиями в общественных местах. В случае подтверждения факта правонарушения нарушителю может грозить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Окончательное решение о квалификации произошедшего принимается правоохранительными органами и судом после изучения обстоятельств дела и доказательств.
Помимо административной ответственности, может возникнуть и вопрос материального ущерба. Если в результате произошедшего лифт пришлось дополнительно убирать или проводить санитарную обработку, управляющая компания либо сами жильцы теоретически могут потребовать компенсацию расходов.
В подобных ситуациях многое зависит от того, будут ли собраны доказательства, подтверждающие личность нарушителя, и обратятся ли жильцы с соответствующим заявлением.
На данный момент жители дома рассчитывают на реакцию со стороны сервиса доставки, чьим сотрудником, по их мнению, мог быть мужчина. Они надеются, что компания проведет внутреннюю проверку и даст официальную оценку произошедшему.
По словам жильцов, для них важно не только выяснить обстоятельства конкретного инцидента, но и добиться того, чтобы подобные случаи больше не повторялись. В противном случае конфликт может выйти за рамки обсуждений в социальных сетях и перейти в юридическую плоскость — с обращениями в полицию и подачей официальных жалоб.
История уже вызвала заметный резонанс в интернете и вновь подняла вопрос о поведении курьеров и посетителей в жилых комплексах, а также о необходимости соблюдения элементарных норм общественной культуры в местах общего пользования.
Комментарии0 комментарий(ев)