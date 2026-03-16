Политический обозреватель Арман Жанайдаров о том, как Касым-Жомарт Токаев перевел Казахстан из режима транзита в состояние экспансии, сообщает Lada.kz.

Март 2026 года стал для политического истеблишмента Казахстана временем прохождения точки невозврата. Семилетие президентства Касым-Жомарта Токаева, удачно наложившееся на конституционный референдум 15 марта, окончательно де-юре и де-факто оформило выход страны из затянувшегося транзитного состояния. Пока глобальные рынки нервно балансируют на грани рецессии, Астана демонстрирует завидную устойчивость, конвертируя накопленный политический прагматизм в агрессивную экономическую экспансию. О том, как новая государственность обрела свой окончательный дизайн и почему «нефтяная игла» больше не диктует повестку, - в материале обозревателя.

Экономический детерминизм: прощание с нефтяной иглой

Главным итогом семилетки в Астане называют демонтаж «однособытийной» экономики. Если в 2019 году благополучие республики линейно зависело от котировок Brent, то к марту 2026 года структура национального дохода приобрела черты диверсифицированного портфеля. Согласно данным правительства, ВВП Казахстана по итогам 2025 года продемонстрировал рост на 6,5%, достигнув внушительных $305,9 млрд. Для сравнения: в начале срока Касым-Жомарта Токаева этот показатель едва превышал $180 млрд.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в своем программном обзоре «7 лет уверенного созидательного лидерства» подчеркивает, что этот рывок - результат сознательного отказа от популистских мер в пользу формирования «прочного фундамента». Официальные цифры подтверждают: объем обрабатывающей промышленности за семь лет увеличился более чем в 2,5 раза – с 11,5 трлн тенге в 2019 году до 30,63 трлн тенге в 2025 году. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 11,4% до 12,7%, тогда как доля добывающего сектора сократилась с 14,5% до 12%. За этой статистикой стоит жесткая локализация: от автосборочных линий KIA в Костанае до высокотехнологичного производства концентрата вольфрама. ВВП на душу населения, достигший $15 тыс., выводит Казахстан в лидеры Центральной Азии, создавая запрос на совершенно иное качество потребления и гражданских прав.

Инфраструктурный каркас: логистика как геополитический аргумент

В условиях глобального передела транспортных коридоров Астана сделала ставку на «Срединный коридор» (ТМТМ). За семь лет объем перевозок по этому маршруту вырос пятикратно. Официальные данные правительства свидетельствуют о строительстве и реконструкции 25 тыс. км автодорог, что превратило Казахстан в ключевой сухопутный мост между Востоком и Западом.

Однако амбиции Токаева простираются дальше. Решение о развитии атомной энергетики и масштабная модернизация ТЭЦ в Экибастузе, Риддере и Алматы стали ответом на инфраструктурный кризис начала десятилетия. Официальные цифры фиксируют: объем введенных за семилетку мощностей сопоставим с энергопотреблением целой области. По прогнозам кабинета министров, уже к 2027 году республика выйдет на профицит генерации, что критически важно для объявленного Президентом «Года искусственного интеллекта».

Политический дизайн: легитимность через референдум

Март 2026 года ознаменовался принятием новой Конституции. Политолог, директор центра «Альтернатива» Андрей Чеботарев рассматривает этот шаг как инструмент окончательной институционализации реформ. В интервью для Zakon.kz он отмечает:

«Модернизация государственной власти обрела необратимый характер... Я всецело выступаю за референдум, так как он легитимирует глубокие изменения в системе распределения полномочий».

Для Кремля и Белого дома Казахстан остается «островом стабильности» в турбулентном регионе. Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что Токаеву удалось переформатировать внешнюю политику страны, сохранив субъектность при колоссальном давлении.

«Безопасность Казахстана - это производная от баланса сил. Астана делает выбор в пользу углубленного партнерства, не жертвуя суверенитетом», - констатирует Дубнов в колонке для Exclusive.kz.

Действительно, за семь лет Токаев выстроил модель, в которой Казахстан является ключевым хабом для обхода санкционных рисков и одновременно - надежным гарантом энергетической безопасности Европы и Китая.

Социальный контракт: ставка на «Нацфонд»

Одним из самых популярных решений семилетки стала программа «Национальный фонд - детям». Официальные данные свидетельствуют о распределении $2,5 млрд на счета 7 млн несовершеннолетних граждан. В сочетании с ростом продолжительности жизни до 76 лет и строительством 1300 новых школ это создает образ «социального сервисного государства».

Особенно впечатляющим выглядит прогресс в образовании. Казахстан вошел в топ-5 стран по уровню удовлетворенности учителей своими доходами (71% согласно TALIS 2024), что является фундаментальным вложением в человеческий капитал.

К марту 2026 года Президент Токаев подошел с новой Конституцией и четким планом на будущее. Как подчеркивает сам Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция — это «фундамент нашей Независимости и Суверенитета». Семь лет спустя Астана демонстрирует, что за спокойным дипломатическим стилем скрывалась одна из самых радикальных и успешных программ модернизации в истории СНГ. Главный вопрос теперь в том, сможет ли новая система удержать заданный темп роста в условиях глобальной неопределенности конца десятилетия.

Арман Жанайдаров