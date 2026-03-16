Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.03.2026, 14:20

Kaspi.kz открывает Казахстану двери китайских рынков

Крупнейшая финтех-компания Казахстана, Kaspi.kz, объявила о запуске нового сервиса под названием «Оптовые покупки», специально разработанного для предпринимателей, работающих в рознице, на маркетплейсах и в офлайн-точках. Новый инструмент позволяет оформлять заказы на товары из Китая с полным сопровождением и минимальными рисками, что становится важным шагом для развития малого и среднего бизнеса в стране, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Сервис уже интегрирован в мобильное приложение Kaspi Pay для бизнеса и доступен предпринимателям по всему Казахстану. Оформление заказа занимает считанные минуты, при этом компания берет на себя все ключевые этапы — оплату в тенге, таможенное оформление и доставку до двери.

Полный цикл сопровождения заказов — от оплаты до контроля качества

Основное преимущество нового сервиса — это комплексное сопровождение закупок. Kaspi.kz обеспечивает официальное оформление, контроль качества продукции и доставку товаров, что позволяет предпринимателям спокойно вести бухгалтерский и налоговый учет.

Компания подчеркивает, что сервис подходит не только для мелких партий, но и для крупных заказов, полностью учитывающих потребности конкретного бизнеса. Благодаря этому решение становится универсальным инструментом для предпринимателей, желающих расширять ассортимент, снижать операционные риски и работать с надежными поставками.

Развитие бизнеса и экономики через новые возможности

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, отметил, что сервис направлен на ускорение развития казахстанского предпринимательства. По его словам, «Оптовые покупки» позволяют бизнесу заказывать товары с контролем качества, оперативной доставкой и полным пакетом документов, что делает процесс закупок прозрачным и безопасным.

Кроме того, Ломтадзе подчеркнул, что инструмент способствует созданию новых рабочих мест, расширению товарного ассортимента и повышению конкурентоспособности казахстанских предпринимателей как на внутреннем, так и на международном рынке.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь