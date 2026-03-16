Kaspi.kz открывает Казахстану двери китайских рынков

Крупнейшая финтех-компания Казахстана, Kaspi.kz , объявила о запуске нового сервиса под названием «Оптовые покупки» , специально разработанного для предпринимателей, работающих в рознице, на маркетплейсах и в офлайн-точках. Новый инструмент позволяет оформлять заказы на товары из Китая с полным сопровождением и минимальными рисками, что становится важным шагом для развития малого и среднего бизнеса в стране, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Сервис уже интегрирован в мобильное приложение Kaspi Pay для бизнеса и доступен предпринимателям по всему Казахстану. Оформление заказа занимает считанные минуты, при этом компания берет на себя все ключевые этапы — оплату в тенге, таможенное оформление и доставку до двери.

Полный цикл сопровождения заказов — от оплаты до контроля качества

Основное преимущество нового сервиса — это комплексное сопровождение закупок. Kaspi.kz обеспечивает официальное оформление, контроль качества продукции и доставку товаров, что позволяет предпринимателям спокойно вести бухгалтерский и налоговый учет.

Компания подчеркивает, что сервис подходит не только для мелких партий, но и для крупных заказов, полностью учитывающих потребности конкретного бизнеса. Благодаря этому решение становится универсальным инструментом для предпринимателей, желающих расширять ассортимент, снижать операционные риски и работать с надежными поставками.

Развитие бизнеса и экономики через новые возможности

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, отметил, что сервис направлен на ускорение развития казахстанского предпринимательства. По его словам, «Оптовые покупки» позволяют бизнесу заказывать товары с контролем качества, оперативной доставкой и полным пакетом документов, что делает процесс закупок прозрачным и безопасным.

Кроме того, Ломтадзе подчеркнул, что инструмент способствует созданию новых рабочих мест, расширению товарного ассортимента и повышению конкурентоспособности казахстанских предпринимателей как на внутреннем, так и на международном рынке.