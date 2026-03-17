В Казахстане посчитали, кого рождается больше — мальчиков или девочек

В Казахстане подвели итоги рождаемости за прошлый год. Согласно данным , опубликованным Бюро национальной статистики Казахстана, за двенадцать месяцев в стране появились на свет 335 тысяч детей . Эти показатели позволяют оценить демографическую динамику и понять, какие регионы демонстрируют наиболее высокий уровень прироста населения, сообщает Lada.kz.

Специалисты ведомства отмечают, что структура рождаемости в целом сохраняет устойчивую тенденцию последних лет. В частности, наблюдается традиционный перевес новорожденных мальчиков по сравнению с девочками.

Мальчики по-прежнему рождаются чаще

Статистика показывает, что среди всех младенцев, родившихся в стране в течение 2025 года, 51,5% составили мальчики, тогда как 48,5% — девочки. Подобное соотношение считается естественным и соответствует мировым демографическим тенденциям, когда число новорожденных мальчиков немного превышает количество девочек.

Эксперты объясняют, что такая пропорция формируется биологически и наблюдается в большинстве стран мира. При этом со временем демографический баланс выравнивается за счет различий в продолжительности жизни мужчин и женщин.

Регионы с самой высокой рождаемостью

Анализ региональной статистики показал, что уровень рождаемости заметно различается по стране. Наиболее высокие коэффициенты зарегистрированы на юге и западе Казахстана.

Лидером стала Туркестанская область, где показатель составил 22,22 рождения на тысячу жителей. Высокие значения также зафиксированы в Мангистауской области — 21,40 на тысячу человек. В число регионов с наиболее активным демографическим ростом вошел и Шымкент, где коэффициент рождаемости достиг 21,76.

Такие показатели эксперты связывают как с возрастной структурой населения, так и с традиционно высокой семейной рождаемостью в этих регионах.

В каком возрасте чаще всего становятся матерями

Статистика также отражает возрастную структуру женщин, которые чаще всего становятся матерями. Наибольшее число рождений приходится на возраст 25–29 лет — на эту категорию приходится 27% всех родов.

Практически такой же высокий показатель наблюдается у женщин 30–34 лет. На их долю приходится 26,1% всех новорожденных. Эти данные подтверждают тенденцию, при которой большинство казахстанок решаются на рождение детей в период наиболее стабильного социального и экономического положения.

Самые молодые и самые взрослые матери

Отдельное внимание в статистике уделяется крайним возрастным категориям матерей. Так, девушки младше 20 лет в прошлом году родили 10,4 тысячи детей. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Туркестанская область, где традиционно наблюдается более ранний возраст вступления в брак и рождения детей.

В то же время в стране были зарегистрированы и роды у женщин старше 50 лет. Всего в 2025 году в этой возрастной группе появилось 148 младенцев, причем наибольшее число таких случаев отмечено в Алматы.

Первые и четвертые дети в семьях

Демографическая статистика показывает не только общее количество новорожденных, но и очередность рождения детей в семьях. Так, почти четверть всех младенцев стали первенцами — в 2025 году родилось 79,8 тысячи первых детей, что составляет около 24% от общего числа новорожденных.

В то же время заметной остается доля многодетных семей. Более 53,5 тысячи детей стали четвертыми по счету в семье. Это примерно 16% всех родившихся, что свидетельствует о достаточно высокой распространенности многодетности в Казахстане.

Демографическая картина страны

Опубликованные данные позволяют увидеть общую демографическую картину страны. Казахстан продолжает демонстрировать устойчивый уровень рождаемости, при этом региональные и возрастные особенности заметно влияют на структуру населения.

Эксперты отмечают, что высокий уровень рождаемости в отдельных областях, а также значительная доля многодетных семей остаются важными факторами, формирующими демографическое будущее страны.