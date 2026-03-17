18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.02
551.11
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.03.2026, 07:12

В Казахстане посчитали, кого рождается больше — мальчиков или девочек

Новости Казахстана 0 686

В Казахстане подвели итоги рождаемости за прошлый год. Согласно данным, опубликованным Бюро национальной статистики Казахстана, за двенадцать месяцев в стране появились на свет 335 тысяч детей. Эти показатели позволяют оценить демографическую динамику и понять, какие регионы демонстрируют наиболее высокий уровень прироста населения, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

Специалисты ведомства отмечают, что структура рождаемости в целом сохраняет устойчивую тенденцию последних лет. В частности, наблюдается традиционный перевес новорожденных мальчиков по сравнению с девочками.

Мальчики по-прежнему рождаются чаще

Статистика показывает, что среди всех младенцев, родившихся в стране в течение 2025 года, 51,5% составили мальчики, тогда как 48,5% — девочки. Подобное соотношение считается естественным и соответствует мировым демографическим тенденциям, когда число новорожденных мальчиков немного превышает количество девочек.

Эксперты объясняют, что такая пропорция формируется биологически и наблюдается в большинстве стран мира. При этом со временем демографический баланс выравнивается за счет различий в продолжительности жизни мужчин и женщин.

Регионы с самой высокой рождаемостью

Анализ региональной статистики показал, что уровень рождаемости заметно различается по стране. Наиболее высокие коэффициенты зарегистрированы на юге и западе Казахстана.

Лидером стала Туркестанская область, где показатель составил 22,22 рождения на тысячу жителей. Высокие значения также зафиксированы в Мангистауской области21,40 на тысячу человек. В число регионов с наиболее активным демографическим ростом вошел и Шымкент, где коэффициент рождаемости достиг 21,76.

Такие показатели эксперты связывают как с возрастной структурой населения, так и с традиционно высокой семейной рождаемостью в этих регионах.

В каком возрасте чаще всего становятся матерями

Статистика также отражает возрастную структуру женщин, которые чаще всего становятся матерями. Наибольшее число рождений приходится на возраст 25–29 лет — на эту категорию приходится 27% всех родов.

Практически такой же высокий показатель наблюдается у женщин 30–34 лет. На их долю приходится 26,1% всех новорожденных. Эти данные подтверждают тенденцию, при которой большинство казахстанок решаются на рождение детей в период наиболее стабильного социального и экономического положения.

Самые молодые и самые взрослые матери

Отдельное внимание в статистике уделяется крайним возрастным категориям матерей. Так, девушки младше 20 лет в прошлом году родили 10,4 тысячи детей. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Туркестанская область, где традиционно наблюдается более ранний возраст вступления в брак и рождения детей.

В то же время в стране были зарегистрированы и роды у женщин старше 50 лет. Всего в 2025 году в этой возрастной группе появилось 148 младенцев, причем наибольшее число таких случаев отмечено в Алматы.

Первые и четвертые дети в семьях

Демографическая статистика показывает не только общее количество новорожденных, но и очередность рождения детей в семьях. Так, почти четверть всех младенцев стали первенцами — в 2025 году родилось 79,8 тысячи первых детей, что составляет около 24% от общего числа новорожденных.

В то же время заметной остается доля многодетных семей. Более 53,5 тысячи детей стали четвертыми по счету в семье. Это примерно 16% всех родившихся, что свидетельствует о достаточно высокой распространенности многодетности в Казахстане.

Демографическая картина страны

Опубликованные данные позволяют увидеть общую демографическую картину страны. Казахстан продолжает демонстрировать устойчивый уровень рождаемости, при этом региональные и возрастные особенности заметно влияют на структуру населения.

Эксперты отмечают, что высокий уровень рождаемости в отдельных областях, а также значительная доля многодетных семей остаются важными факторами, формирующими демографическое будущее страны.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь