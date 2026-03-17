Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Что на самом деле объединяет казахов и в чём их сила

Новости Казахстана

Для казахского народа Наурыз с древних времён является праздником возрождения и гармонии. В последние годы этот праздник отмечается в течение десяти дней, а 16 марта посвящено Дню культуры и национальных традиций. Празднование Наурыза — не просто торжество, это возможность заново осмыслить роль национальной культуры в жизни общества и оценить, насколько глубоко традиции переплетаются с современностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: avestnik.kz

Традиции как культурный код нации

Культуролог Асель Никамбекова отмечает, что традиции — одна из важнейших ценностей, сохраняющих историческую память народа и формирующих духовное единство общества.

«Сохранение традиций казахского народа — это прежде всего гарантия независимости государства. Культура развивалась по трём направлениям: искусство слова, кюй и прикладное ремесло. Традиции сопровождают человека с рождения до ухода в вечность, и через устное народное творчество они дошли до наших дней», — говорит Асель Никамбекова.

Она подчёркивает, что национальные ценности напрямую связаны с историческим развитием народа и являются важным фактором формирования национальной идентичности, особенно для народов, переживших колониальное влияние. Родной язык, традиции и обычаи обладают мощным объединяющим потенциалом.

Национальный характер через культурную память

Асель Никамбекова подчеркивает, что язык и культурная память формируют основу национального кода.

«Нация, утратившая культурную память, не сможет долго существовать. Язык раскрывает сущность человека и наполняет жизнь смыслом. Он объединяет народ и способен формировать цивилизованное общество».

Национальный характер формируется через повседневные традиции: приветствия, правила поведения за столом, благословение (бата), а также соблюдение примет и запретов. Эти элементы, в сочетании с нравственными принципами, закладывают основы личности и характера человека.

Молодёжь и новые смыслы традиций

Сегодня казахстанская молодёжь проявляет большой интерес к национальной культуре, однако важно не ограничиваться внешними атрибутами.

«Интерес молодых людей должен переходить с уровня одежды, музыки и отдельных бытовых элементов на духовный — понимание сути традиций», — отмечает Асель Никамбекова.

Свобода мышления и уважение к внутреннему смыслу традиций помогают сохранить культурный капитал государства и формируют поколение, способное уверенно смотреть в будущее.

Исчезающие традиции и необходимость их возрождения

Этнограф Бекен Кайратулы обращает внимание на ослабление ряда традиций, ранее регулирующих общественные отношения.

«Например, невестка в новой семье раньше использовала уважительные обращения к старшим аксакалам рода. Сегодня эта традиция постепенно исчезает, а вместе с ней утрачиваются взаимное уважение и родовая целостность».

Другой пример — культура умения остановиться перед словом (сөзге тоқтау), требующая разумного и взвешенного подхода к речи. Исчезновение языкового сознания привело к утрате этой практики, а также к изменению устоявшейся системы воспитания детей.

«Раньше до пяти лет ребёнка баловали, до 13 — поручали ему работу, после — относились как к равному. Сейчас эти принципы забыты, и вместе с ними меняется отношение к правде и честности», — объясняет Бекен Кайратулы.

Также исчезают традиции верности обещанию и аманату, что отражает кризис доверия в обществе.

Роль культурной политики в сохранении наследия

Асель Никамбекова отмечает важность культурной политики для сохранения традиций. Программы «Мәдени мұра» и «Рухани жаңғыру» имели потенциал для возрождения духовного наследия, однако их развитие часто ограничивалось формальными отчётами и показной активностью.

«Если национальное сознание казахов пробудится, культурная политика сможет дать реальные результаты», — подчеркивает она.

Духовное единство через традиции

Возвращение традиций служит показателем живого национального духа. Сохранение родного языка, уважение к обычаям и честный труд укрепляют духовное единство общества и формируют основу для дальнейшего развития независимого Казахстана.

«На пути к независимости наши предки перенесли серьёзные испытания. Сегодня казахскому народу необходима духовная сплочённость, проявляющаяся в уважении к родному языку, почитании традиций и честном труде», — заключает культуролог.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь