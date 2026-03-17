Новый налог на личный доход вводят для граждан Казахстана

С каждым годом интерес к криптовалютам в Казахстане растет, и все больше физических лиц решают инвестировать в цифровые активы или продавать их для получения дохода. Однако вместе с возможностью заработать возникает и необходимость правильно учитывать налоговые обязательства. Разберемся, какие налоги и в каком порядке предстоит уплачивать владельцам биткоина, эфириума и других токенов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Криптовалюта как имущество

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан криптовалюта официально признается цифровым активом. Это значит, что любые операции с ней — покупка, продажа или обмен — рассматриваются с точки зрения имущественных доходов. К цифровым активам относятся не только самые популярные криптовалюты, но и токены, используемые для инвестиций или расчетов.

Как рассчитывается доход от продажи

Доход от реализации цифровых активов определяется как разница между стоимостью, по которой актив был продан, и его стоимостью приобретения. Другими словами, если вы купили биткоин за 2 000 000 тенге и продали его за 2 500 000 тенге, налоговая база составит 500 000 тенге. Важно, что доход фиксируется именно в том налоговом периоде, когда состоялась продажа.

Налоги на прирост стоимости

Такой доход облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10%. Если сделка была проведена в иностранной валюте, прирост стоимости сначала рассчитывается в той валюте, в которой проходила операция, а затем пересчитывается в тенге по среднегодовому официальному курсу Национального банка Республики Казахстан.

Самостоятельная отчетность

Физические лица обязаны самостоятельно отражать доход от продажи криптовалюты в налоговой декларации. Для этого используется форма 270.00 — декларация о доходах и имуществе. Срок подачи декларации за 2025 год установлен до 15 сентября 2026 года.

Когда регистрация ИП не требуется

Согласно законодательству, физические лица, которые не используют наемный труд на постоянной основе, могут не регистрироваться как индивидуальные предприниматели при получении имущественного дохода. Это означает, что разовая продажа криптовалюты не требует создания ИП, и налог уплачивается исключительно через личную декларацию.

Систематическая торговля как предпринимательская деятельность

Однако если продажа криптовалюты становится регулярной, а операции приобретут систематический характер, налоговые органы могут признать такую деятельность предпринимательской. В этом случае уже потребуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и соблюдение всех требований, связанных с ведением предпринимательской деятельности.