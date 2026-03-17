Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
17.03.2026, 08:04

Новый налог на личный доход вводят для граждан Казахстана

Новости Казахстана 0 680

С каждым годом интерес к криптовалютам в Казахстане растет, и все больше физических лиц решают инвестировать в цифровые активы или продавать их для получения дохода. Однако вместе с возможностью заработать возникает и необходимость правильно учитывать налоговые обязательства. Разберемся, какие налоги и в каком порядке предстоит уплачивать владельцам биткоина, эфириума и других токенов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: ranking.kz
Фото: ranking.kz

Криптовалюта как имущество

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан криптовалюта официально признается цифровым активом. Это значит, что любые операции с ней — покупка, продажа или обмен — рассматриваются с точки зрения имущественных доходов. К цифровым активам относятся не только самые популярные криптовалюты, но и токены, используемые для инвестиций или расчетов.

Как рассчитывается доход от продажи

Доход от реализации цифровых активов определяется как разница между стоимостью, по которой актив был продан, и его стоимостью приобретения. Другими словами, если вы купили биткоин за 2 000 000 тенге и продали его за 2 500 000 тенге, налоговая база составит 500 000 тенге. Важно, что доход фиксируется именно в том налоговом периоде, когда состоялась продажа.

Налоги на прирост стоимости

Такой доход облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10%. Если сделка была проведена в иностранной валюте, прирост стоимости сначала рассчитывается в той валюте, в которой проходила операция, а затем пересчитывается в тенге по среднегодовому официальному курсу Национального банка Республики Казахстан.

Самостоятельная отчетность

Физические лица обязаны самостоятельно отражать доход от продажи криптовалюты в налоговой декларации. Для этого используется форма 270.00 — декларация о доходах и имуществе. Срок подачи декларации за 2025 год установлен до 15 сентября 2026 года.

Когда регистрация ИП не требуется

Согласно законодательству, физические лица, которые не используют наемный труд на постоянной основе, могут не регистрироваться как индивидуальные предприниматели при получении имущественного дохода. Это означает, что разовая продажа криптовалюты не требует создания ИП, и налог уплачивается исключительно через личную декларацию.

Систематическая торговля как предпринимательская деятельность

Однако если продажа криптовалюты становится регулярной, а операции приобретут систематический характер, налоговые органы могут признать такую деятельность предпринимательской. В этом случае уже потребуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и соблюдение всех требований, связанных с ведением предпринимательской деятельности.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь