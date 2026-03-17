Более длинный «период размышлений» для водителей ввели в Казахстане

В Казахстане вступили в силу новые правила оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Министерство транспорта страны утвердило изменения, направленные на упрощение процедуры и снижение числа административных нарушений, связанных с несвоевременной оплатой, сообщает Lada.kz.

Ранее действовали строгие сроки: если водитель не оплатил проезд в течение семи дней, на восьмой день информация о нарушении направлялась в органы транспортного контроля. Новый порядок значительно увеличивает этот срок для физических лиц. Теперь оплата может быть произведена в течение 30 календарных дней со дня проезда. Только на 31-й день материалы о неоплаченных проездах будут передаваться в контролирующие органы.

Разделение правил для физических и юридических лиц

Помимо увеличения сроков для обычных водителей, нововведения впервые вводят раздельный порядок для физических и юридических лиц. Для организаций, которые не оплатили проезд вовремя, действует свой срок: если оплата не произведена до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, информация о задолженности направляется в органы транспортного контроля уже на следующий день.

Удобство и снижение рисков административной ответственности

По словам представителей Минтранса, изменения позволят водителям получить больше времени для оплаты и снизят риск привлечения к административной ответственности за несвоевременный расчет. Новый механизм призван сделать процесс оплаты более удобным, гибким и понятным для всех категорий участников дорожного движения.

Когда вступают изменения

Подписанный приказ вступает в силу по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования, что дает водителям и компаниям время ознакомиться с новыми правилами и адаптироваться к ним.

Эти изменения стали шагом к более человечному и прагматичному подходу к регулированию платных дорог, делая процесс оплаты менее строгим и более предсказуемым для автомобилистов.