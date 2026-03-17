17.03.2026, 08:29

Более длинный «период размышлений» для водителей ввели в Казахстане

Новости Казахстана 0 573

В Казахстане вступили в силу новые правила оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Министерство транспорта страны утвердило изменения, направленные на упрощение процедуры и снижение числа административных нарушений, связанных с несвоевременной оплатой, сообщает Lada.kz. 

Фото: Александр Павский / Kazinform
Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее действовали строгие сроки: если водитель не оплатил проезд в течение семи дней, на восьмой день информация о нарушении направлялась в органы транспортного контроля. Новый порядок значительно увеличивает этот срок для физических лиц. Теперь оплата может быть произведена в течение 30 календарных дней со дня проезда. Только на 31-й день материалы о неоплаченных проездах будут передаваться в контролирующие органы.

Разделение правил для физических и юридических лиц

Помимо увеличения сроков для обычных водителей, нововведения впервые вводят раздельный порядок для физических и юридических лиц. Для организаций, которые не оплатили проезд вовремя, действует свой срок: если оплата не произведена до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, информация о задолженности направляется в органы транспортного контроля уже на следующий день.

Удобство и снижение рисков административной ответственности

По словам представителей Минтранса, изменения позволят водителям получить больше времени для оплаты и снизят риск привлечения к административной ответственности за несвоевременный расчет. Новый механизм призван сделать процесс оплаты более удобным, гибким и понятным для всех категорий участников дорожного движения.

Когда вступают изменения

Подписанный приказ вступает в силу по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования, что дает водителям и компаниям время ознакомиться с новыми правилами и адаптироваться к ним.

Эти изменения стали шагом к более человечному и прагматичному подходу к регулированию платных дорог, делая процесс оплаты менее строгим и более предсказуемым для автомобилистов.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь