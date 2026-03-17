Миллион на мечту: как в Казахстане получить 1,7 млн тенге

В Казахстане действует масштабная программа поддержки занятости и предпринимательства, которая охватывает десятки тысяч граждан. Государство намерено стимулировать открытие собственного дела, а также трудоустройство по различным направлениям, предоставляя финансовую и образовательную поддержку, сообщает Lada.kz.

С начала 2026 года меры содействия занятости затронули почти 47 тысяч казахстанцев, из которых около 40 тысяч уже нашли работу. Такие данные опубликовала пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) по состоянию на 17 марта 2026 года.

Субсидированные рабочие места: куда устроились казахстанцы

В рамках государственных программ на субсидируемые рабочие места трудоустроено более 20 тысяч человек. При этом особое внимание уделяется нескольким ключевым направлениям:

Социальные рабочие места, рассчитанные на поддержку граждан, нуждающихся в помощи, получили 1,6 тыс. человек.

Молодежная практика, дающая возможность студентам и недавним выпускникам получить опыт работы, охватила 894 человека.

Общественные работы, связанные с благоустройством и социальными проектами, привлекли рекордные 16,5 тыс. участников.

Проект "Серебряный возраст", ориентированный на трудоустройство людей старшего поколения, трудоустроил 1,2 тыс. человек.

Гранты для нового бизнеса: до 1,7 млн тенге каждому

Особое внимание в 2026 году уделяется поддержке предпринимательских инициатив. Для граждан, относящихся к социально уязвимым категориям, планируется выдать 9 тысяч грантов на открытие бизнеса. Размер одного гранта достигает 400 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 1 730 000 тенге.

Эта мера позволит многим казахстанцам реализовать собственные проекты и получить стабильный доход, одновременно стимулируя развитие малых и средних предприятий в стране.

Образовательная поддержка и повышение квалификации

Помимо финансовой помощи, государство активно инвестирует в обучение и повышение квалификации населения. Онлайн-обучение по востребованным навыкам уже прошло 13,2 тыс. безработных, из которых почти 10 тыс. успешно завершили курсы и получили сертификаты.

Проект "Бастау Бизнес", обучающий основам предпринимательства, охватил 6,9 тыс. граждан. На сегодняшний день 2,7 тыс. участников завершили обучение и получили подтверждающие сертификаты, что дает им возможность уверенно запускать собственные проекты.

Кроме того, в профессиональное обучение планируется направить еще 10 тыс. человек, что позволит им освоить востребованные на рынке труда профессии и увеличить шансы на стабильное трудоустройство.

Государственный контроль и прозрачность

Все направления трудоустройства и образовательной поддержки находятся под контролем государства. Выплаты и гранты сопровождаются обязательным перечислением пенсионных взносов, что подтверждает законность и прозрачность процедур. По словам представителей МТСЗН, такой подход обеспечивает не только поддержку граждан, но и соблюдение социальных гарантий.