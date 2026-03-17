Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
17.03.2026, 10:52

Казахстан превращается в Лас-Вегас для иностранцев

В Казахстане готовятся к открытию новых игорных заведений, которые будут доступны исключительно для иностранцев. Соответствующие изменения внесены в Закон об игорном бизнесе, и теперь государство официально расширяет территорию легального азартного бизнеса на новые регионы страны. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и интерес со стороны туристов и инвесторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: smartpress.by

Новые регионы для игорного бизнеса

Согласно последним поправкам, игорные заведения, включая казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы, смогут появиться в нескольких новых точках страны. В перечень вошли побережье Каспийского моря в Мангистауской области, Панфиловский район и побережье озера Алаколь в области Жетысу, Талгарский район Алматинской области, а также район Марқакөл в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Расширение географии игорного бизнеса обусловлено стремлением государства развивать туристический потенциал регионов и привлекать иностранные инвестиции, одновременно ограничивая доступ к азартным играм для граждан Казахстана.

Ограничения на размещение казино и залов

Закон строго ограничивает территории, на которых могут располагаться игорные заведения. Запрещено открывать казино и залы игровых автоматов на землях особо охраняемых природных территорий, объектах историко-культурного наследия, а также на территориях, необходимых для обороны и национальной безопасности страны. Эти ограничения направлены на сохранение экологической и культурной ценности регионов, а также на предотвращение негативного влияния азартных игр на местное население.

Доступ только для иностранцев

Одним из ключевых нововведений закона стало ограничение на посещение казино и других игорных заведений в новых зонах: играть смогут только иностранцы и лица без гражданства, а также работники заведения и лица, находящиеся там по служебным обязанностям. Это делает игорные заведения своего рода «зоной для туристов», где местные жители не смогут участвовать в азартных играх.

Эксперты отмечают, что такая мера создаёт новый тип туристической инфраструктуры в Казахстане, позволяя привлекать иностранных игроков и увеличивать доходы от туристического и игорного бизнеса. Одновременно это снижает риск роста игромании среди населения и предотвращает социальные проблемы, связанные с азартными играми.

Перспективы и реакция общества

Решение государства активно обсуждается в обществе. Некоторые видят в этом шаг к развитию туризма и привлечению международных инвесторов, другие опасаются, что игорные зоны могут стать локальными «оазисами азарта», создавая инфраструктурные и социальные вызовы.

Сейчас местные власти готовят детальные правила лицензирования и контроля деятельности новых игорных заведений, чтобы обеспечить соблюдение закона и защиту интересов как государства, так и иностранных посетителей.

В целом, Казахстан демонстрирует новый подход к регулированию азартного бизнеса, ориентированный на привлечение туристов, защиту местного населения и развитие региональной экономики через уникальный формат игорных зон.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь