Казахстанцы смогут летать чаще в праздничные дни

В мартовские праздники казахстанские авиакомпании готовятся к настоящему «авиамарафону», увеличивая количество рейсов по внутренним направлениям. Это решение призвано облегчить перемещение граждан и создать дополнительные возможности для путешествий по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Air Astana и FlyArystan запускают сотни дополнительных рейсов

С 16 по 29 марта 2026 года группы компаний Air Astana и FlyArystan запланировали 146 дополнительных рейсов по самым востребованным маршрутам внутри страны.

Маршрут Алматы — Астана станет самым загруженным: туда и обратно выполнят 80 дополнительных рейсов .

Другие популярные направления включают перелёты из Алматы, Астаны и Актау в: Актобе Шымкент Туркестан Караганду Костанай Семей Актау Атырау Усть-Каменогорск Уральск



Такое расширение графика позволит значительно увеличить транспортную доступность между регионами страны.

SCAT добавляет рейсы на короткие и востребованные направления

Авиакомпания SCAT также анонсировала дополнительные перелёты:

19–21 марта : 5 рейсов по маршруту Алматы — Астана, а также 1 рейс Шымкент — Актау.

23–26 марта: 4 рейса Алматы — Астана, по одному рейсу Шымкент — Астана и Актау — Астана.

Таким образом, компания создаёт дополнительные возможности для пассажиров, которые хотят быстро и удобно добраться до столичных и региональных направлений.

Рекомендации для пассажиров

Планируя поездку на праздничные дни, эксперты советуют:

Заранее проверять наличие билетов на официальных сайтах авиакомпаний.

Бронировать билеты заранее , чтобы избежать проблем с отсутствием мест.

Следить за возможными изменениями расписания и дополнительными рейсами, которые компании могут вводить по мере увеличения спроса.

Итог

Мартовские праздники в Казахстане станут временем повышенной мобильности. Дополнительные рейсы от Air Astana, FlyArystan и SCAT помогут гражданам путешествовать безопасно и комфортно, а также создадут больше возможностей для планирования коротких и долгих поездок по стране.