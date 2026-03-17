Температура воды в Каспийском море
17.03.2026, 11:14

Казахстанцы смогут летать чаще в праздничные дни

Новости Казахстана

В мартовские праздники казахстанские авиакомпании готовятся к настоящему «авиамарафону», увеличивая количество рейсов по внутренним направлениям. Это решение призвано облегчить перемещение граждан и создать дополнительные возможности для путешествий по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Air Astana и FlyArystan запускают сотни дополнительных рейсов

С 16 по 29 марта 2026 года группы компаний Air Astana и FlyArystan запланировали 146 дополнительных рейсов по самым востребованным маршрутам внутри страны.

  • Маршрут Алматы — Астана станет самым загруженным: туда и обратно выполнят 80 дополнительных рейсов.

  • Другие популярные направления включают перелёты из Алматы, Астаны и Актау в:

    • Актобе

    • Шымкент

    • Туркестан

    • Караганду

    • Костанай

    • Семей

    • Актау

    • Атырау

    • Усть-Каменогорск

    • Уральск

Такое расширение графика позволит значительно увеличить транспортную доступность между регионами страны.

SCAT добавляет рейсы на короткие и востребованные направления

Авиакомпания SCAT также анонсировала дополнительные перелёты:

  • 19–21 марта: 5 рейсов по маршруту Алматы — Астана, а также 1 рейс Шымкент — Актау.

  • 23–26 марта: 4 рейса Алматы — Астана, по одному рейсу Шымкент — Астана и Актау — Астана.

Таким образом, компания создаёт дополнительные возможности для пассажиров, которые хотят быстро и удобно добраться до столичных и региональных направлений.

Рекомендации для пассажиров

Планируя поездку на праздничные дни, эксперты советуют:

  • Заранее проверять наличие билетов на официальных сайтах авиакомпаний.

  • Бронировать билеты заранее, чтобы избежать проблем с отсутствием мест.

  • Следить за возможными изменениями расписания и дополнительными рейсами, которые компании могут вводить по мере увеличения спроса.

Итог

Мартовские праздники в Казахстане станут временем повышенной мобильности. Дополнительные рейсы от Air Astana, FlyArystan и SCAT помогут гражданам путешествовать безопасно и комфортно, а также создадут больше возможностей для планирования коротких и долгих поездок по стране.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь