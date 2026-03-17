17.03.2026, 11:21

В Алматы состоялась премьера документального фильма «Тазы»

Новости Казахстана 0 1 113

13 марта 2026 года Алматы стал центром внимания любителей кинематографа и национальной культуры: здесь прошла официальная оффлайн-премьера документального фильма «Тазы». Мероприятие объединило режиссёра Кана Бейсекеева, главного героя картины и приглашённых гостей, предоставив им уникальную возможность лично познакомиться с создателями проекта и первыми увидеть ленту в киноформате, сообщает Lada.kz. 

Премьера прошла не только в оффлайне — фильм уже доступен для зрителей на платформе «Кинопоиск», что позволяет широкой аудитории оценить работу казахстанских кинематографистов.

История о национальной породе и людях, её сохраняющих

Документальная лента рассказывает о редкой казахской охотничьей породе собак — тазы, и о людях, посвятивших свою жизнь сохранению этого уникального наследия. В центре сюжета — Рашид, энтузиаст, который на протяжении многих лет развивает породу и воспринимает это как важную миссию по сохранению национальной культуры.

История Рашида показывает, что забота о животных может выходить далеко за рамки хобби: она становится делом жизни, отражением ценностей и привязанности к национальным традициям.

Поддержка культурных проектов и значимость наследия

Фильм реализован при поддержке Yandex Qazaqstan и направлен на популяризацию культурных ценностей Казахстана, а также на привлечение внимания к сохранению уникальных традиций.

«Для нас важно поддерживать проекты, которые помогают сохранять и переосмыслять культурное наследие Казахстана. Фильм «Тазы» — это не только история о национальной породе, но и о том, как любовь к тазы формирует характер, ценности и внутренние ориентиры человека», — отметил Тимур Шалекеев, руководитель Yandex Qazaqstan.

Взгляд режиссёра: не только о собаках

По словам режиссёра Каны Бейсекеева, фильм раскрывает гораздо больше, чем просто тему собак.

«Этот фильм — не только о собаках, но и о людях, чья жизнь неразрывно связана с традициями и культурой. Я надеюсь, что зрители увидят в истории Рашида отражение важности сохранения наших корней и ценностей», — подчеркнул Бейсекеев.

Таким образом, «Тазы» — это не просто документальный проект, а погружение в культурную самобытность Казахстана, где через судьбы людей и животных зрителям показывается связь прошлого и настоящего.

Где посмотреть

Документальная лента уже доступна для просмотра на Кинопоиске. Она рассчитана на широкую аудиторию: от любителей документального кино до тех, кто интересуется культурой и историей Казахстана.

Фильм «Тазы» приглашает зрителей задуматься о ценности традиций, об ответственности за сохранение национального наследия и о том, как любовь к животным может стать мостом между прошлым и будущим страны.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь