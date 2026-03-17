17.03.2026, 13:33

Ораза айт-2026 в Казахстане: расписание, которое нельзя пропустить

Новости Казахстана 0 1 075

В Казахстане готовятся к одному из самых значимых исламских праздников года — Ораза айт, также известному как Ураза байрам или Ид аль-Фитр. В 2026 году праздничный день выпадает на пятницу, 20 марта, что делает его особенным для верующих, ведь начало праздника совпадает с рабочим днем недели, но приносит с собой атмосферу радости, единства и духовного обновления, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Праздник завершает священный месяц Рамадан — время поста, молитв и воздержания. Для миллионов мусульман Казахстана этот день символизирует не только окончание поста, но и возможность собраться всей общиной, выразить благодарность и разделить радость с близкими.

Духовное управление мусульман Казахстана объявило точное время намаза

Духовное управление мусульман Казахстана традиционно публикует расписание айт намаза, чтобы верующие могли правильно распланировать свое участие в коллективной молитве. В этом году отметка времени имеет особое значение, поскольку праздник приходится на пятницу, день, который в исламской традиции считается благословенным и подходящим для духовных практик.

Праздничная молитва собирает тысячи людей в мечетях и на открытых площадках, объединяя их в одном порыве благодарности и радости. В разных регионах страны время начала намаза отличается, что связано с местным временем восхода солнца и традициями местных общин.

Время праздничного намаза по регионам

  • Алматы, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области, Абай и Жетысу — праздничный намаз начнётся в 07:00. Эти регионы открывают череду молитв, задавая тон национальному празднованию.

  • Астана, Шымкент, Акмолинская, Жамбылская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области — жители соберутся на намаз в 07:15, присоединившись к общей духовной атмосфере страны.

  • Костанайская, Кызылординская области, Улытау — намаз стартует в 07:30, чтобы соблюсти местные традиции и рассветные ритуалы.

  • Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области — верующие пойдут на коллективную молитву к 08:30, завершив тем самым общенациональное празднование.

  • Ораза айт намазының кестесі

  • Фото: ДУМК

Ораза айт как день единства и радости

Праздник разговения — это не только религиозный ритуал. Для казахстанцев это также возможность встретиться с родственниками, друзьями и соседями, обменяться подарками и сладостями, а также поделиться радостью с теми, кто нуждается в поддержке. Праздник способствует укреплению семейных и общественных связей, напоминая о важности терпения, доброты и благодарности.

Кроме того, многие мечети в крупных городах страны организуют специальные мероприятия, включая благотворительные акции и праздничные собрания, где верующие могут вместе читать молитвы и слушать проповеди.

Ораза айт-2026 станет днем, когда весь Казахстан, от восточных до западных областей, объединится в радостной молитве и духовном единстве, символизируя мир, согласие и уважение к традициям.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Подскажите, пожалуйста, почему "нельзя пропустить". Республика Казахстан является Светским государством, где любые религиозные организации от Государства отделены, и их "правила" и обычаи не обязательны к исполнению (соблюдению). В статье допущена ошибка?
17.03.2026, 09:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь