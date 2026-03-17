Ораза айт-2026 в Казахстане: расписание, которое нельзя пропустить

В Казахстане готовятся к одному из самых значимых исламских праздников года — Ораза айт , также известному как Ураза байрам или Ид аль-Фитр. В 2026 году праздничный день выпадает на пятницу, 20 марта , что делает его особенным для верующих, ведь начало праздника совпадает с рабочим днем недели, но приносит с собой атмосферу радости, единства и духовного обновления, сообщает Lada.kz.

Праздник завершает священный месяц Рамадан — время поста, молитв и воздержания. Для миллионов мусульман Казахстана этот день символизирует не только окончание поста, но и возможность собраться всей общиной, выразить благодарность и разделить радость с близкими.

Духовное управление мусульман Казахстана объявило точное время намаза

Духовное управление мусульман Казахстана традиционно публикует расписание айт намаза, чтобы верующие могли правильно распланировать свое участие в коллективной молитве. В этом году отметка времени имеет особое значение, поскольку праздник приходится на пятницу, день, который в исламской традиции считается благословенным и подходящим для духовных практик.

Праздничная молитва собирает тысячи людей в мечетях и на открытых площадках, объединяя их в одном порыве благодарности и радости. В разных регионах страны время начала намаза отличается, что связано с местным временем восхода солнца и традициями местных общин.

Время праздничного намаза по регионам

Алматы, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области, Абай и Жетысу — праздничный намаз начнётся в 07:00 . Эти регионы открывают череду молитв, задавая тон национальному празднованию.

Астана, Шымкент, Акмолинская, Жамбылская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области — жители соберутся на намаз в 07:15 , присоединившись к общей духовной атмосфере страны.

Костанайская, Кызылординская области, Улытау — намаз стартует в 07:30 , чтобы соблюсти местные традиции и рассветные ритуалы.

Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области — верующие пойдут на коллективную молитву к 08:30 , завершив тем самым общенациональное празднование.



Ораза айт как день единства и радости

Праздник разговения — это не только религиозный ритуал. Для казахстанцев это также возможность встретиться с родственниками, друзьями и соседями, обменяться подарками и сладостями, а также поделиться радостью с теми, кто нуждается в поддержке. Праздник способствует укреплению семейных и общественных связей, напоминая о важности терпения, доброты и благодарности.

Кроме того, многие мечети в крупных городах страны организуют специальные мероприятия, включая благотворительные акции и праздничные собрания, где верующие могут вместе читать молитвы и слушать проповеди.

Ораза айт-2026 станет днем, когда весь Казахстан, от восточных до западных областей, объединится в радостной молитве и духовном единстве, символизируя мир, согласие и уважение к традициям.