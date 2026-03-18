Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
18.03.2026, 07:21

Казахстанец наказан за «затопленный цех» нейросетью

Новости Казахстана 0 476

В Семее мужчина оказался в центре правового скандала после того, как использовал возможности искусственного интеллекта для создания фальшивого снимка и направил его в полицию. Инцидент, который мог показаться безобидной шуткой, обернулся для 27-летнего жителя города реальными последствиями, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Ложная тревога и выезд экстренных служб

По информации пресс-службы департамента полиции Абайской области, сообщение о «затоплении производственного цеха на улице Гастелло» поступило в call-центр вечером 17 марта, около 20:00. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, однако реального происшествия не обнаружили. Проверка показала, что никакого затопления не происходило, а тревога была ложной.

Фейковые фото от нейросети

Полицейские установили, что фотографии, на основании которых мужчина сообщил о происшествии, были созданы с помощью нейросети и не имели никакого отношения к реальности. Использование технологий искусственного интеллекта для создания подобных изображений привлекло внимание правоохранителей, поскольку распространяемая информация вводила в заблуждение службы и жителей города.

Ответственность за распространение ложной информации

В отношении 27-летнего гражданина было принято административное решение за распространение недостоверной информации. В департаменте полиции подчеркнули, что даже если создание и распространение подобных материалов носит шутливый характер, за это предусмотрена ответственность. Ведомство напомнило о необходимости осторожного обращения с цифровыми технологиями и контентом, генерируемым искусственным интеллектом, чтобы не подвергать других людей и государственные службы ложным тревогам.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz. Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь