Казахстанец наказан за «затопленный цех» нейросетью

В Семее мужчина оказался в центре правового скандала после того, как использовал возможности искусственного интеллекта для создания фальшивого снимка и направил его в полицию. Инцидент, который мог показаться безобидной шуткой, обернулся для 27-летнего жителя города реальными последствиями, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Ложная тревога и выезд экстренных служб

По информации пресс-службы департамента полиции Абайской области, сообщение о «затоплении производственного цеха на улице Гастелло» поступило в call-центр вечером 17 марта, около 20:00. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, однако реального происшествия не обнаружили. Проверка показала, что никакого затопления не происходило, а тревога была ложной.

Фейковые фото от нейросети

Полицейские установили, что фотографии, на основании которых мужчина сообщил о происшествии, были созданы с помощью нейросети и не имели никакого отношения к реальности. Использование технологий искусственного интеллекта для создания подобных изображений привлекло внимание правоохранителей, поскольку распространяемая информация вводила в заблуждение службы и жителей города.

Ответственность за распространение ложной информации

В отношении 27-летнего гражданина было принято административное решение за распространение недостоверной информации. В департаменте полиции подчеркнули, что даже если создание и распространение подобных материалов носит шутливый характер, за это предусмотрена ответственность. Ведомство напомнило о необходимости осторожного обращения с цифровыми технологиями и контентом, генерируемым искусственным интеллектом, чтобы не подвергать других людей и государственные службы ложным тревогам.