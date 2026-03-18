Казахстан ввёл номера SIM-карт, которые видят

С ноября 2025 года в Казахстане действует новое правило, которое кардинально меняет порядок подключения мобильной связи. Любой абонент, оформляющий SIM-карту, теперь обязан пройти биометрическую идентификацию — подтверждение личности по уникальным физическим характеристикам. Это требование закреплено в статье 35 Закона Республики Казахстан «О связи» и распространяется на всех операторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Для многих пользователей биометрия стала чем-то новым и даже пугающим: что именно проверяется, зачем это нужно и насколько безопасно предоставлять личные данные. В Beeline Казахстан подробно объяснили, как работает биометрия и почему она стала ключевым инструментом защиты абонентов от мошеннических схем.

Что такое биометрическая идентификация и как она работает

Биометрия — это технология, позволяющая определить личность человека по уникальным физическим признакам. В процессе идентификации система анализирует изображение абонента, сопоставляет его с данными, указанными при регистрации номера, и проверяет, что перед камерой находится реальный человек.

Процедура проходит автоматически и занимает всего несколько секунд. Она не просто фиксирует фотографию, а анализирует десятки параметров лица, обеспечивая высокий уровень защиты от подделок. Обмануть систему обычной фотографией, видео или гримом невозможно, что делает биометрию надежным барьером для мошенников.

Почему биометрия стала обязательной

Современный номер телефона давно перестал быть просто средством связи. Он стал ключом к онлайн-сервисам, регистрациям в приложениях, доступу к личной почте и банковским операциям. И именно это делает SIM-карты привлекательной мишенью для злоумышленников.

Ранее одной из распространенных схем мошенников был перевыпуск SIM-карты на чужие данные. Получив доступ к номеру, злоумышленники могли перехватывать SMS-коды подтверждения и пытаться получить доступ к банковским счетам или другим онлайн-аккаунтам. Обязательная биометрическая идентификация лишает их этой возможности: теперь перевыпуск номера возможен только после подтверждения личности владельца.

Биометрия как инструмент борьбы с мошенничеством

Внедрение биометрии в телекоммуникациях стало одним из главных способов защиты абонентов. Beeline Казахстан начала экспериментальное использование технологии еще в 2020 году, а с 2021 года биометрическая идентификация стала системной частью обслуживания клиентов.

Система значительно снижает риск мошенничества. Даже имея персональные данные абонента, злоумышленники не смогут перевыпустить SIM-карту без прохождения биометрической проверки. Это исключает оформление номеров на чужие данные и делает невозможным использование SIM-карт в мошеннических схемах.

Использование биометрии помогает:

предотвращать несанкционированный перевыпуск SIM-карт;

снижать риск доступа к финансовым сервисам через номер телефона;

исключать регистрацию номеров на чужие данные;

ограничивать использование SIM-карт в мошеннических схемах.

Как пройти биометрическую идентификацию

Процедура занимает всего несколько минут и доступна как онлайн, так и офлайн. Абоненты могут пройти идентификацию:

на сайте service.beeline.kz;

в мобильном приложении Janymda ;

в офисах обслуживания клиентов Beeline Казахстан.

Если номер был оформлен до введения обязательной биометрии, специалисты рекомендуют пройти процедуру дополнительно через приложение Janymda, чтобы повысить защиту от возможных мошеннических действий.

Биометрия упрощает обслуживание

Биометрическая идентификация делает сервис не только безопасным, но и удобным. После прохождения процедуры клиент может получать услуги в офисе оператора без предъявления паспорта или удостоверения личности. Сотрудник подтверждает личность с помощью камеры планшета, после чего абонент получает все необходимые услуги — быстро и без лишних формальностей.

Насколько безопасно предоставлять биометрические данные

Все данные, собираемые при биометрической идентификации, относятся к конфиденциальной информации и обрабатываются строго по Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Информация хранится в защищенных электронных системах с уровнем безопасности, соответствующим международным стандартам. Доступ к данным имеют только уполномоченные сотрудники в рамках своих обязанностей.

Главная цель использования биометрии — защита абонентов и предотвращение мошенничества, связанного с мобильными номерами.

Главные выводы для абонентов

Биометрическая идентификация обязательна при подключении мобильной связи с ноября 2025 года.

Биометрия защищает номер от перевыпуска и оформления на чужие данные.

Данные абонента надежно защищены и хранятся в безопасных системах.

Процедура занимает всего несколько минут и доступна онлайн и офлайн.

Благодаря этому нововведению каждый абонент может быть уверен: его номер телефона надежно защищен, а злоумышленники лишены привычных способов получения доступа к его личной информации.