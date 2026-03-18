Санкции против России ставят Казахстан под пристальное внимание ЕС: что ищут в банках РК

Европейский союз вновь подтверждает, что следит за ходом реализации антироссийских санкций, но на данный момент не видит необходимости вводить какие-либо ограничения против Казахстана. Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сделал ряд важных заявлений на брифинге в Астане, раскрывая, как Брюссель подходит к новым мерам против России и к возможным последствиям для соседних стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

ЕС ужесточает давление на Россию, но Казахстан пока вне зоны риска

Дэвид О’Салливан отметил, что Европейский союз активно работает над согласованием уже 20-го пакета антироссийских санкций. В ходе подготовки этих мер ЕС уделяет особое внимание финансовым потокам, транзитным операциям и банковской деятельности, чтобы исключить любые возможности обхода ограничений.

«Мы тщательно следим за деятельностью банков во всем мире, оцениваем вероятность того, что они могут предпринимать попытки обхода санкций. Это глобальная работа, требующая максимальной бдительности», — подчеркнул он.

При этом представитель ЕС особо отметил, что на текущий момент никаких оснований для включения Казахстана в санкционный список не выявлено. Это означает, что страна сохраняет стабильный экономический статус и пока не подвергается ограничительным мерам со стороны ЕС.

Никаких подробностей — пока только наблюдение

О’Салливан отказался раскрывать конкретные меры, которые могут быть включены в новый пакет санкций, объяснив это тем, что обсуждения все еще продолжаются. По его словам, практика ЕС не предусматривает публичного раскрытия деталей содержимого санкционных пакетов до официального утверждения.

«Мы не обсуждаем содержание санкционных пакетов. Пока идут обсуждения, поэтому мы не можем раскрывать детали. Однако 20-й пакет широко освещается в СМИ, и думаю, что журналисты уже имеют почти полное представление о мерах», — заявил он.

Таким образом, Казахстан может рассчитывать на определённую стабильность в отношениях с ЕС, но ситуация требует постоянного мониторинга, учитывая масштаб и глубину антироссийских санкций.

Последствия для Казахстана и региона

Эксперты отмечают, что несмотря на отсутствие прямых санкций, Казахстан косвенно ощущает влияние европейской политики. Банковская сфера, внешнеэкономические операции и торговые маршруты могут подвергаться косвенной проверке и контролю, если будут выявлены признаки обхода санкций.

По мнению аналитиков, ключевым для Казахстана является прозрачность и соблюдение международных норм в финансовой и внешнеэкономической деятельности, что позволит избежать ненужного давления со стороны европейских регуляторов.