© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.03.2026, 08:22

Санкции против России ставят Казахстан под пристальное внимание ЕС: что ищут в банках РК

Европейский союз вновь подтверждает, что следит за ходом реализации антироссийских санкций, но на данный момент не видит необходимости вводить какие-либо ограничения против Казахстана. Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сделал ряд важных заявлений на брифинге в Астане, раскрывая, как Брюссель подходит к новым мерам против России и к возможным последствиям для соседних стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

ЕС ужесточает давление на Россию, но Казахстан пока вне зоны риска

Дэвид О’Салливан отметил, что Европейский союз активно работает над согласованием уже 20-го пакета антироссийских санкций. В ходе подготовки этих мер ЕС уделяет особое внимание финансовым потокам, транзитным операциям и банковской деятельности, чтобы исключить любые возможности обхода ограничений.

«Мы тщательно следим за деятельностью банков во всем мире, оцениваем вероятность того, что они могут предпринимать попытки обхода санкций. Это глобальная работа, требующая максимальной бдительности», — подчеркнул он.

При этом представитель ЕС особо отметил, что на текущий момент никаких оснований для включения Казахстана в санкционный список не выявлено. Это означает, что страна сохраняет стабильный экономический статус и пока не подвергается ограничительным мерам со стороны ЕС.

Никаких подробностей — пока только наблюдение

О’Салливан отказался раскрывать конкретные меры, которые могут быть включены в новый пакет санкций, объяснив это тем, что обсуждения все еще продолжаются. По его словам, практика ЕС не предусматривает публичного раскрытия деталей содержимого санкционных пакетов до официального утверждения.

«Мы не обсуждаем содержание санкционных пакетов. Пока идут обсуждения, поэтому мы не можем раскрывать детали. Однако 20-й пакет широко освещается в СМИ, и думаю, что журналисты уже имеют почти полное представление о мерах», — заявил он.

Таким образом, Казахстан может рассчитывать на определённую стабильность в отношениях с ЕС, но ситуация требует постоянного мониторинга, учитывая масштаб и глубину антироссийских санкций.

Последствия для Казахстана и региона

Эксперты отмечают, что несмотря на отсутствие прямых санкций, Казахстан косвенно ощущает влияние европейской политики. Банковская сфера, внешнеэкономические операции и торговые маршруты могут подвергаться косвенной проверке и контролю, если будут выявлены признаки обхода санкций.

По мнению аналитиков, ключевым для Казахстана является прозрачность и соблюдение международных норм в финансовой и внешнеэкономической деятельности, что позволит избежать ненужного давления со стороны европейских регуляторов.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь