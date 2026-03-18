Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
18.03.2026, 09:12

Сколько стоит счастье к Наурызу в Казахстане

Новости Казахстана 0 461

В преддверии главного весеннего праздника Наурыз жители Казахстана готовятся к традиционным угощениям, среди которых главенствует баурсак. Но радость от приготовления праздничной выпечки в этом году может оказаться «тяжеловесной» для семейного бюджета. Аналитики LS подсчитали, во сколько обойдется казахстанцам покупка ингредиентов для баурсаков в разных городах страны, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Владимир Бугаев
© Sputnik / Владимир Бугаев

Мука: неожиданные лидеры и аутсайдеры

Средняя цена муки в феврале 2026 года выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и достигла 438 тенге за килограмм. Однако разброс цен между городами впечатляет:

  • Самые дорогие города:

    • Алматы — 526 тенге (+8%)

    • Қонаев — 504 тенге (+5%)

  • Более доступные варианты:

    • Караганда — 321 тенге (+3%)

    • Актобе — 324 тенге (+11,7%)

    • Павлодар — 331 тенге (+6%)

Жителям столицы и южных мегаполисов придётся раскошелиться больше, чем тем, кто живет в центральной и западной части страны.

Молоко: рост почти на треть

Цены на молоко жирностью 3,2–4,5% впечатляют своим скачком — +29,7% за год. Средняя стоимость литра по Казахстану составила 664 тенге.

  • Дорогие города:

    • Атырау — 890 тенге

    • Кызылорда — 822 тенге

    • Актау — 816 тенге

  • Доступнее всего: Петропавловск — 445 тенге (+15%)

Интересно, что в некоторых крупных городах динамика роста не поддается точному сравнению с прошлым годом из-за отсутствия данных за февраль 2025 года.

Подсолнечное масло: от Туркестана до Жезказгана

Цена подсолнечного масла увеличилась на 14,3% и достигла в среднем 895 тенге за литр.

  • Лидеры дороговизны:

    • Жезказган — 1 026 тенге (+21%)

    • Талдыкорган — 975 тенге (+24,7%)

  • Самые бюджетные города:

    • Туркестан — 809 тенге (+12,5%)

    • Шымкент — 830 тенге (+13,8%)

Кажется, что стоимость праздничного блюда напрямую зависит от региона проживания.

Соль и сахар: маленькие, но заметные расходы

Соль за год подорожала на 21% и в среднем по Казахстану стоит 92 тенге за килограмм.

  • Дороже всего:

    • Алматы — 113 тенге (+14%)

    • Усть-Каменогорск — 105 тенге (+16,6%)

    • Кокшетау — 101 тенге (+32,9%)

  • Дешевле всего: Петропавловск — 68 тенге (+9,7%)

Средняя цена сахара также выросла — +6,9%, до 420 тенге за килограмм.

  • Самые высокие цены: Кокшетау и Семей — 447 тенге

  • Самые низкие: Тараз — 374 тенге, Уральск — 393 тенге

Даже такие мелочи, как соль и сахар, ощутимо влияют на итоговую стоимость праздничной выпечки.

Дрожжи: дорогие «закваски» для баурсаков

Цена дрожжей в Казахстане за год выросла на 8,4% — до 7 290 тенге за килограмм.

  • Лидеры по стоимости:

    • Алматы — 11 814 тенге (+7,9%)

    • Астана — 9 204 тенге (+24,5%)

    • Костанай — 8 140 тенге (+26,7%)

  • Более доступные варианты:

    • Туркестан — 5 759 тенге (+3,7%)

    • Актау — 5 869 тенге (+0,03%)

    • Шымкент — 6 073 тенге (-0,3%)

Невысокая стоимость дрожжей в некоторых южных и западных городах делает праздник чуть более доступным для семейного бюджета.

Итог: 700 г теста обходятся почти в тысячу тенге

Суммируя расходы на все основные ингредиенты, приготовление 700 граммов теста для баурсаков в среднем стоит 968 тенге. Разумеется, итоговая сумма будет зависеть от цен в конкретном городе: жители крупных мегаполисов заплатят заметно больше, чем жители региональных центров.

Вывод: традиционные праздничные блюда в Казахстане подорожали, и Наурыз в 2026 году может оказаться дороже, чем ожидалось. Цены на муку, молоко, масло и дрожжи показывают, что даже привычная выпечка стала предметом внимания семейных бюджетов.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь