Сколько стоит счастье к Наурызу в Казахстане

В преддверии главного весеннего праздника Наурыз жители Казахстана готовятся к традиционным угощениям, среди которых главенствует баурсак. Но радость от приготовления праздничной выпечки в этом году может оказаться «тяжеловесной» для семейного бюджета. Аналитики LS подсчитали, во сколько обойдется казахстанцам покупка ингредиентов для баурсаков в разных городах страны, сообщает Lada.kz.

Мука: неожиданные лидеры и аутсайдеры

Средняя цена муки в феврале 2026 года выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и достигла 438 тенге за килограмм. Однако разброс цен между городами впечатляет:

Самые дорогие города: Алматы — 526 тенге (+8%) Қонаев — 504 тенге (+5%)

Более доступные варианты: Караганда — 321 тенге (+3%) Актобе — 324 тенге (+11,7%) Павлодар — 331 тенге (+6%)



Жителям столицы и южных мегаполисов придётся раскошелиться больше, чем тем, кто живет в центральной и западной части страны.

Молоко: рост почти на треть

Цены на молоко жирностью 3,2–4,5% впечатляют своим скачком — +29,7% за год. Средняя стоимость литра по Казахстану составила 664 тенге.

Дорогие города: Атырау — 890 тенге Кызылорда — 822 тенге Актау — 816 тенге

Доступнее всего: Петропавловск — 445 тенге (+15%)

Интересно, что в некоторых крупных городах динамика роста не поддается точному сравнению с прошлым годом из-за отсутствия данных за февраль 2025 года.

Подсолнечное масло: от Туркестана до Жезказгана

Цена подсолнечного масла увеличилась на 14,3% и достигла в среднем 895 тенге за литр.

Лидеры дороговизны: Жезказган — 1 026 тенге (+21%) Талдыкорган — 975 тенге (+24,7%)

Самые бюджетные города: Туркестан — 809 тенге (+12,5%) Шымкент — 830 тенге (+13,8%)



Кажется, что стоимость праздничного блюда напрямую зависит от региона проживания.

Соль и сахар: маленькие, но заметные расходы

Соль за год подорожала на 21% и в среднем по Казахстану стоит 92 тенге за килограмм.

Дороже всего: Алматы — 113 тенге (+14%) Усть-Каменогорск — 105 тенге (+16,6%) Кокшетау — 101 тенге (+32,9%)

Дешевле всего: Петропавловск — 68 тенге (+9,7%)

Средняя цена сахара также выросла — +6,9%, до 420 тенге за килограмм.

Самые высокие цены: Кокшетау и Семей — 447 тенге

Самые низкие: Тараз — 374 тенге, Уральск — 393 тенге

Даже такие мелочи, как соль и сахар, ощутимо влияют на итоговую стоимость праздничной выпечки.

Дрожжи: дорогие «закваски» для баурсаков

Цена дрожжей в Казахстане за год выросла на 8,4% — до 7 290 тенге за килограмм.

Лидеры по стоимости: Алматы — 11 814 тенге (+7,9%) Астана — 9 204 тенге (+24,5%) Костанай — 8 140 тенге (+26,7%)

Более доступные варианты: Туркестан — 5 759 тенге (+3,7%) Актау — 5 869 тенге (+0,03%) Шымкент — 6 073 тенге (-0,3%)



Невысокая стоимость дрожжей в некоторых южных и западных городах делает праздник чуть более доступным для семейного бюджета.

Итог: 700 г теста обходятся почти в тысячу тенге

Суммируя расходы на все основные ингредиенты, приготовление 700 граммов теста для баурсаков в среднем стоит 968 тенге. Разумеется, итоговая сумма будет зависеть от цен в конкретном городе: жители крупных мегаполисов заплатят заметно больше, чем жители региональных центров.

Вывод: традиционные праздничные блюда в Казахстане подорожали, и Наурыз в 2026 году может оказаться дороже, чем ожидалось. Цены на муку, молоко, масло и дрожжи показывают, что даже привычная выпечка стала предметом внимания семейных бюджетов.