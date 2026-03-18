Сколько стоит счастье к Наурызу в Казахстане

В преддверии главного весеннего праздника Наурыз жители Казахстана готовятся к традиционным угощениям, среди которых главенствует баурсак. Но радость от приготовления праздничной выпечки в этом году может оказаться «тяжеловесной» для семейного бюджета. Аналитики LS подсчитали, во сколько обойдется казахстанцам покупка ингредиентов для баурсаков в разных городах страны, сообщает Lada.kz.
Средняя цена муки в феврале 2026 года выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и достигла 438 тенге за килограмм. Однако разброс цен между городами впечатляет:
Самые дорогие города:
Алматы — 526 тенге (+8%)
Қонаев — 504 тенге (+5%)
Более доступные варианты:
Караганда — 321 тенге (+3%)
Актобе — 324 тенге (+11,7%)
Павлодар — 331 тенге (+6%)
Жителям столицы и южных мегаполисов придётся раскошелиться больше, чем тем, кто живет в центральной и западной части страны.
Цены на молоко жирностью 3,2–4,5% впечатляют своим скачком — +29,7% за год. Средняя стоимость литра по Казахстану составила 664 тенге.
Дорогие города:
Атырау — 890 тенге
Кызылорда — 822 тенге
Актау — 816 тенге
Доступнее всего: Петропавловск — 445 тенге (+15%)
Интересно, что в некоторых крупных городах динамика роста не поддается точному сравнению с прошлым годом из-за отсутствия данных за февраль 2025 года.
Цена подсолнечного масла увеличилась на 14,3% и достигла в среднем 895 тенге за литр.
Лидеры дороговизны:
Жезказган — 1 026 тенге (+21%)
Талдыкорган — 975 тенге (+24,7%)
Самые бюджетные города:
Туркестан — 809 тенге (+12,5%)
Шымкент — 830 тенге (+13,8%)
Кажется, что стоимость праздничного блюда напрямую зависит от региона проживания.
Соль за год подорожала на 21% и в среднем по Казахстану стоит 92 тенге за килограмм.
Дороже всего:
Алматы — 113 тенге (+14%)
Усть-Каменогорск — 105 тенге (+16,6%)
Кокшетау — 101 тенге (+32,9%)
Дешевле всего: Петропавловск — 68 тенге (+9,7%)
Средняя цена сахара также выросла — +6,9%, до 420 тенге за килограмм.
Самые высокие цены: Кокшетау и Семей — 447 тенге
Самые низкие: Тараз — 374 тенге, Уральск — 393 тенге
Даже такие мелочи, как соль и сахар, ощутимо влияют на итоговую стоимость праздничной выпечки.
Цена дрожжей в Казахстане за год выросла на 8,4% — до 7 290 тенге за килограмм.
Лидеры по стоимости:
Алматы — 11 814 тенге (+7,9%)
Астана — 9 204 тенге (+24,5%)
Костанай — 8 140 тенге (+26,7%)
Более доступные варианты:
Туркестан — 5 759 тенге (+3,7%)
Актау — 5 869 тенге (+0,03%)
Шымкент — 6 073 тенге (-0,3%)
Невысокая стоимость дрожжей в некоторых южных и западных городах делает праздник чуть более доступным для семейного бюджета.
Суммируя расходы на все основные ингредиенты, приготовление 700 граммов теста для баурсаков в среднем стоит 968 тенге. Разумеется, итоговая сумма будет зависеть от цен в конкретном городе: жители крупных мегаполисов заплатят заметно больше, чем жители региональных центров.
Вывод: традиционные праздничные блюда в Казахстане подорожали, и Наурыз в 2026 году может оказаться дороже, чем ожидалось. Цены на муку, молоко, масло и дрожжи показывают, что даже привычная выпечка стала предметом внимания семейных бюджетов.
