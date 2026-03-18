18.03.2026, 09:25

Платежки по транспортному налогу появились в Kaspi.kz

Новости Казахстана

В Казахстане владельцы транспортных средств начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на транспорт через популярное банковское приложение Kaspi.kz. Несмотря на принятие нового Налогового кодекса, система пока работает по старым правилам, что вызвало недовольство у многих автовладельцев, особенно у владельцев «возрастных» автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Старые коэффициенты сохраняются

Главное разочарование для казахстанцев заключается в том, что обещанные пониженные коэффициенты для машин старше 10 и 20 лет (0.7 и 0.5 соответственно) в этом году не применяются. Причина оказалась предельно простой: в марте 2026 года налог оплачивается за 2025 год. Соответственно, новые льготы начнут действовать только с налогового периода 2026 года. Реальное снижение суммы в квитанциях автовладельцы смогут увидеть только в 2027 году, когда новые правила будут применены на практике.

Сроки и правила оплаты

Крайний срок уплаты налога на транспорт в этом году установлен до 1 апреля 2026 года. Оплатить налог можно максимально удобно через банковское приложение, что позволяет избежать очередей и личного посещения государственных органов. В следующем году планируется снижение налоговой нагрузки: для автомобилей возрастом от 10 до 20 лет сумма налога уменьшится на 30%, а для авто старше 20 лет — вдвое. Однако в текущем периоде плательщикам придется заплатить 100% от начисленной суммы.

Как проверить начисления заранее

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в последний момент, эксперты рекомендуют не ждать push-уведомления от Kaspi.kz, а проверить налог самостоятельно. Для этого необходимо:

  1. Открыть приложение Kaspi.kz на смартфоне.

  2. Перейти в раздел «Платежи», выбрать «Штрафы и налоги», затем — «Налоги».

  3. Выбрать пункт «Налог на транспорт» и нажать «Проверить».

  4. Ввести свой ИИН и получить расчет суммы налога.

После того как начисление появилось, приложение позволяет сразу же произвести оплату, что существенно экономит время и гарантирует своевременное выполнение налоговых обязательств.

Реакция автовладельцев

Многие пользователи выразили недовольство тем, что новые льготы на старые автомобили откладываются. Эксперты отмечают, что это связано с особенностями переходного периода при внедрении нового Налогового кодекса. Владельцам советуют заранее проверять начисления, чтобы избежать штрафов за просрочку.

Таким образом, казахстанцы в 2026 году фактически платят налог по старым правилам, а на обещанные скидки они смогут рассчитывать только в следующем году, что стало неожиданным «сюрпризом» для владельцев старых автомобилей.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

