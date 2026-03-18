Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
18.03.2026, 09:38

Массовые задержания в 11 регионах Казахстана: МВД раскрыло подробности

Новости Казахстана

Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана раскрыли масштабную транснациональную наркотическую сеть, в результате чего десятки человек были задержаны в 11 регионах страны. Об этом 18 марта 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, обнародовав новые подробности расследования, сообщает Lada.kz. 

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Масштабная операция с международным сотрудничеством

Как отмечают в МВД, специальная операция проводилась совместно с правоохранительными органами иностранных государств. В ходе работы использовались современные информационные технологии, направленные на выявление и пресечение транснациональных схем вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков.

Правоохранители подчеркнули, что организаторы преступной сети действовали из-за рубежа, используя интернет-платформы, мессенджеры и социальные сети для размещения объявлений о «высокооплачиваемой работе».

Вербовка под видом легальной занятости

Пресс-служба МВД раскрыла, что граждан фактически привлекали к наркопреступной деятельности под видом легальной трудовой занятости. Координация работы преступной сети осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых подбирали исполнителей, проводили инструктаж и управляли деятельностью так называемых наркокурьеров.

В результате этой совместной работы в 11 регионах Казахстана были задержаны 40 граждан страны, участвовавших в схеме.

Аресты и административные меры

В числе задержанных 11 человек были признаны непосредственно причастными к закладкам наркотиков и переданы следствию. Еще 9 граждан привлечены к административной ответственности и арестованы на 10 суток за употребление наркотических средств.

Изъятые доказательства

В ходе проведения операции были конфискованы синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значительную доказательную ценность для следствия.

МВД подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы, а работа по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается.

Предупреждение граждан

Министерство внутренних дел Казахстана обращается к населению с предупреждением: предложения о быстром и легком заработке через интернет и мессенджеры могут скрывать преступные схемы наркобизнеса. Ведомство настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и проверять легальность предлагаемых вакансий.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь