Массовые задержания в 11 регионах Казахстана: МВД раскрыло подробности

Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана раскрыли масштабную транснациональную наркотическую сеть, в результате чего десятки человек были задержаны в 11 регионах страны. Об этом 18 марта 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, обнародовав новые подробности расследования, сообщает Lada.kz.

Масштабная операция с международным сотрудничеством

Как отмечают в МВД, специальная операция проводилась совместно с правоохранительными органами иностранных государств. В ходе работы использовались современные информационные технологии, направленные на выявление и пресечение транснациональных схем вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков.

Правоохранители подчеркнули, что организаторы преступной сети действовали из-за рубежа, используя интернет-платформы, мессенджеры и социальные сети для размещения объявлений о «высокооплачиваемой работе».

Вербовка под видом легальной занятости

Пресс-служба МВД раскрыла, что граждан фактически привлекали к наркопреступной деятельности под видом легальной трудовой занятости. Координация работы преступной сети осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых подбирали исполнителей, проводили инструктаж и управляли деятельностью так называемых наркокурьеров.

В результате этой совместной работы в 11 регионах Казахстана были задержаны 40 граждан страны, участвовавших в схеме.

Аресты и административные меры

В числе задержанных 11 человек были признаны непосредственно причастными к закладкам наркотиков и переданы следствию. Еще 9 граждан привлечены к административной ответственности и арестованы на 10 суток за употребление наркотических средств.

Изъятые доказательства

В ходе проведения операции были конфискованы синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значительную доказательную ценность для следствия.

МВД подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы, а работа по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается.

Предупреждение граждан

Министерство внутренних дел Казахстана обращается к населению с предупреждением: предложения о быстром и легком заработке через интернет и мессенджеры могут скрывать преступные схемы наркобизнеса. Ведомство настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и проверять легальность предлагаемых вакансий.