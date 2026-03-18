Кому в Казахстане положено 7 миллионов тенге на покупку квартиры в 2026 году

С начала 2026 года Казахстан вновь стал центром притяжения для этнических казахов, возвращающихся на родину после долгих лет жизни за границей. Только за первые месяцы года страну выбрали более 3,3 тысячи кандасов, получивших официальное подтверждение своего статуса, сообщает Lada.kz.

Государство продолжает активно поддерживать репатриантов, предоставляя им комплексные меры помощи, включая субсидии на переезд, временное жилье, коммунальные услуги, а также возможность получения до 7 млн тенге на покупку недвижимости.

С начала независимости, с 1991 года, в Казахстан вернулись свыше 1 млн 168 тысяч этнических казахов, что стало частью государственной программы репатриации, направленной на укрепление демографического и социального потенциала страны.

Статистика возвращения: кто и откуда

Согласно официальному заявлению Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), почти половина кандасов, прибывших в страну в 2026 году, являются выходцами из Китайской Народной Республики — 47,8%. На втором месте – Узбекистан с 43,6% возвращающихся. Остальные регионы происхождения распределяются следующим образом: Туркменистан — 2,7%, Россия — 2%, Монголия — 2,2%, и другие страны — 1,7%.

Большинство репатриантов — люди трудоспособного возраста (58,1%), что формирует значительный кадровый ресурс для экономики страны. Несовершеннолетние составляют 33,1% от общего числа прибывших, а пенсионеры — 8,8%. Такое соотношение возрастных групп демонстрирует, что программа репатриации не только способствует увеличению рабочей силы, но и поддерживает демографический баланс.

География переселения и меры поддержки

Для организации расселения кандасов государство определило ряд трудодефицитных регионов, куда преимущественно направляются прибывшие: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области, а также область Абай.

Репатрианты, решившие обосноваться в этих регионах, получают комплекс мер поддержки: единовременную субсидию на переезд в размере 70 МРП (примерно 302,8 тыс. тенге) на главу семьи и каждого члена семьи, а также ежемесячные выплаты на найм жилья и оплату коммунальных услуг в размере от 15 до 30 МРП (от 64,9 до 129,8 тыс. тенге) на протяжении одного года.

Особое внимание уделяется поддержке при покупке собственного жилья. Для этих целей внедрен сертификат экономической мобильности, который предоставляет возможность безвозмездного приобретения недвижимости на сумму до 1 625 МРП, что эквивалентно 7 млн тенге на семью. Эта мера стимулирует кандасов закрепляться в стране и активно участвовать в экономической и социальной жизни регионов.

Влияние на экономику и социальную сферу

Возвращение кандасов оказывает многоплановое воздействие на экономику Казахстана. Трудоспособное население помогает восполнять дефицит кадров в различных сферах, стимулирует развитие региональных рынков труда и повышает уровень потребительского спроса. Кроме того, интеграция репатриантов способствует культурной и образовательной динамике, поскольку многие из них привозят опыт, знания и навыки, востребованные в современных условиях.

Таким образом, государственная программа репатриации продолжает оставаться стратегически важной для Казахстана, сочетая демографические, социальные и экономические задачи с конкретной финансовой поддержкой для тех, кто решает вернуться домой.