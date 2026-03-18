Амнистия не для всех: МВД Казахстана раскрыло «черный список» освобождаемых

18 марта 2026 года министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства представил новые разъяснения относительно предстоящей амнистии. По его словам, инициатива охватывает широкий круг лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения, но с рядом важных исключений, сообщает Lada.kz.

Кому амнистия не грозит

Саденов подчеркнул, что амнистия не распространяется на тех, кто совершил опасные преступления, представляющие угрозу обществу и государству. В этот перечень входят преступления террористического и экстремистского характера, коррупционные правонарушения, деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, акты пыток, а также лица с рецидивом или находящиеся в розыске.

Министр отметил, что такие ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан и стабильности государства. «Под амнистию не попадут лица, совершившие наиболее опасные преступления, включая террористические, экстремистские и коррупционные, а также рецидивисты и разыскиваемые», – сказал Саденов.

Административная амнистия и списание штрафов

Помимо уголовной амнистии, в МВД рассматривают возможность административной амнистии. Речь идет о полном или частичном списании неисполненных штрафов физических лиц. Саденов подчеркнул, что конкретные категории граждан, размеры списаний и порядок их проведения будут тщательно прорабатываться уполномоченным органом при подготовке законопроекта.

«Категории таких лиц, размеры и порядок списания штрафов будут детально проработаны», – добавил глава МВД, уточнив, что документ находится на стадии подготовки и будет учитываться интересы всех сторон.

Общественный резонанс и ожидания

Эксперты отмечают, что новые правила амнистии могут вызвать широкий общественный резонанс, поскольку коснутся значительного числа людей с «мелкими» правонарушениями. Однако при этом государство сохраняет жесткий подход к лицам, совершившим наиболее опасные преступления.

По словам Саденова, основной целью амнистии является облегчение нагрузки на систему исполнения наказаний и создание условий для социальной реабилитации граждан, которые не представляют угрозы обществу.