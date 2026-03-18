Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
18.03.2026, 11:24

Амнистия не для всех: МВД Казахстана раскрыло «черный список» освобождаемых

Новости Казахстана 0 1 568

18 марта 2026 года министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства представил новые разъяснения относительно предстоящей амнистии. По его словам, инициатива охватывает широкий круг лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения, но с рядом важных исключений, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кому амнистия не грозит

Саденов подчеркнул, что амнистия не распространяется на тех, кто совершил опасные преступления, представляющие угрозу обществу и государству. В этот перечень входят преступления террористического и экстремистского характера, коррупционные правонарушения, деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, акты пыток, а также лица с рецидивом или находящиеся в розыске.

Министр отметил, что такие ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан и стабильности государства. «Под амнистию не попадут лица, совершившие наиболее опасные преступления, включая террористические, экстремистские и коррупционные, а также рецидивисты и разыскиваемые», – сказал Саденов.

Административная амнистия и списание штрафов

Помимо уголовной амнистии, в МВД рассматривают возможность административной амнистии. Речь идет о полном или частичном списании неисполненных штрафов физических лиц. Саденов подчеркнул, что конкретные категории граждан, размеры списаний и порядок их проведения будут тщательно прорабатываться уполномоченным органом при подготовке законопроекта.

«Категории таких лиц, размеры и порядок списания штрафов будут детально проработаны», – добавил глава МВД, уточнив, что документ находится на стадии подготовки и будет учитываться интересы всех сторон.

Общественный резонанс и ожидания

Эксперты отмечают, что новые правила амнистии могут вызвать широкий общественный резонанс, поскольку коснутся значительного числа людей с «мелкими» правонарушениями. Однако при этом государство сохраняет жесткий подход к лицам, совершившим наиболее опасные преступления.

По словам Саденова, основной целью амнистии является облегчение нагрузки на систему исполнения наказаний и создание условий для социальной реабилитации граждан, которые не представляют угрозы обществу.

