Очередной запрет: Наурыз в школах Казахстана неожиданно лишился главного атрибута

В казахстанских школах и детских садах в этом году праздник Наурыз пройдет без привычных угощений. Образовательные учреждения отказались от практики накрывать праздничные столы — соответствующие ограничения введены на уровне региональных управлений образования. Решение уже вызвало широкий общественный отклик и стало одной из самых обсуждаемых тем накануне торжеств, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 Канал" .

Праздник без баурсаков и наурыз-коже

Традиционно Наурыз в школах сопровождался угощениями: родители приносили национальные блюда — от наурыз-коже до баурсаков и сладостей. Однако теперь подобная практика официально запрещена.

Согласно новым требованиям, приносить еду из дома в образовательные учреждения нельзя. Ограничение распространяется как на школы, так и на детские сады. Таким образом, привычный формат празднования с накрытыми столами уходит в прошлое.

Причина — безопасность детей

Главный аргумент в пользу нововведения — вопросы санитарной безопасности. Специалисты отмечают, что продукты, приготовленные в домашних условиях, невозможно полностью проконтролировать.

Речь идет сразу о нескольких рисках: условиях хранения, качестве ингредиентов и соблюдении гигиенических норм при приготовлении. В случае массовых мероприятий это может привести к пищевым отравлениям среди детей, за которые образовательные учреждения несут ответственность.

Именно поэтому власти решили исключить потенциально опасный фактор и полностью отказаться от угощений, принесенных извне.

Новый формат: акцент на традиции, а не на еду

Несмотря на запрет, сам праздник отменять не стали — напротив, его содержание планируют усилить. В школах и детских садах будут проходить культурно-познавательные мероприятия.

Основной упор сделают на знакомство с традициями: детям расскажут о значении Наурыза, национальной одежде, обычаях и обрядах. Также запланированы тематические занятия, выступления и элементы национальных видов спорта.

Таким образом, праздник трансформируется из гастрономического события в образовательное.

Решение принимается на местах

Отмечается, что ограничения вводятся на уровне регионов. Управления образования самостоятельно принимают решения, исходя из рекомендаций по обеспечению безопасности детей.

При этом подход оказался достаточно единым: большинство регионов поддержали отказ от праздничных столов в учебных заведениях.

Родители разделились, но многие поддержали

Реакция родителей оказалась неоднозначной, однако значительная часть поддержала нововведение. Среди аргументов — не только забота о здоровье детей, но и снижение финансовой нагрузки.

Ранее подготовка к празднику часто требовала дополнительных расходов: необходимо было готовить или покупать угощения. Теперь эта обязанность снимается.

Смысл праздника сохраняется

В образовательных учреждениях подчеркивают, что отказ от еды не повлияет на восприятие праздника детьми. Напротив, внимание будет сосредоточено на его культурной и исторической составляющей.

Педагоги уверены: даже без традиционного дастархана школьники и воспитанники детских садов смогут глубже понять значение Наурыза как символа обновления, весны и единства.