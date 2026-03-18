18.03.2026, 12:10

Очередной запрет: Наурыз в школах Казахстана неожиданно лишился главного атрибута

Новости Казахстана

В казахстанских школах и детских садах в этом году праздник Наурыз пройдет без привычных угощений. Образовательные учреждения отказались от практики накрывать праздничные столы — соответствующие ограничения введены на уровне региональных управлений образования. Решение уже вызвало широкий общественный отклик и стало одной из самых обсуждаемых тем накануне торжеств, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 Канал".

Фото: vkgu.kz
Фото: vkgu.kz

Праздник без баурсаков и наурыз-коже

Традиционно Наурыз в школах сопровождался угощениями: родители приносили национальные блюда — от наурыз-коже до баурсаков и сладостей. Однако теперь подобная практика официально запрещена.

Согласно новым требованиям, приносить еду из дома в образовательные учреждения нельзя. Ограничение распространяется как на школы, так и на детские сады. Таким образом, привычный формат празднования с накрытыми столами уходит в прошлое.

Причина — безопасность детей

Главный аргумент в пользу нововведения — вопросы санитарной безопасности. Специалисты отмечают, что продукты, приготовленные в домашних условиях, невозможно полностью проконтролировать.

Речь идет сразу о нескольких рисках: условиях хранения, качестве ингредиентов и соблюдении гигиенических норм при приготовлении. В случае массовых мероприятий это может привести к пищевым отравлениям среди детей, за которые образовательные учреждения несут ответственность.

Именно поэтому власти решили исключить потенциально опасный фактор и полностью отказаться от угощений, принесенных извне.

Новый формат: акцент на традиции, а не на еду

Несмотря на запрет, сам праздник отменять не стали — напротив, его содержание планируют усилить. В школах и детских садах будут проходить культурно-познавательные мероприятия.

Основной упор сделают на знакомство с традициями: детям расскажут о значении Наурыза, национальной одежде, обычаях и обрядах. Также запланированы тематические занятия, выступления и элементы национальных видов спорта.

Таким образом, праздник трансформируется из гастрономического события в образовательное.

Решение принимается на местах

Отмечается, что ограничения вводятся на уровне регионов. Управления образования самостоятельно принимают решения, исходя из рекомендаций по обеспечению безопасности детей.

При этом подход оказался достаточно единым: большинство регионов поддержали отказ от праздничных столов в учебных заведениях.

Родители разделились, но многие поддержали

Реакция родителей оказалась неоднозначной, однако значительная часть поддержала нововведение. Среди аргументов — не только забота о здоровье детей, но и снижение финансовой нагрузки.

Ранее подготовка к празднику часто требовала дополнительных расходов: необходимо было готовить или покупать угощения. Теперь эта обязанность снимается.

Смысл праздника сохраняется

В образовательных учреждениях подчеркивают, что отказ от еды не повлияет на восприятие праздника детьми. Напротив, внимание будет сосредоточено на его культурной и исторической составляющей.

Педагоги уверены: даже без традиционного дастархана школьники и воспитанники детских садов смогут глубже понять значение Наурыза как символа обновления, весны и единства.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Не припоминаю, что на праздновании Наурыз или Масленница были случаи отравлений. Отравления были в школьных столовых, где кормили специалисты повара.
18.03.2026, 09:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь