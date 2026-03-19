19.03.2026, 10:35

Тормоза отказали: как в спецЦОНах Казахстана распродавали безопасность

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана вскрыл масштабную коррупционную схему в специальных центрах обслуживания населения (СпецЦОНах), затронувшую сразу несколько регионов страны, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Служба по противодействию коррупции КНБ Казахстана

Речь идет о десятках случаев незаконного обогащения и злоупотребления должностными полномочиями при оформлении водительских удостоверений и регистрации недвижимости. Общая сумма выявленных вознаграждений превышает 100 миллионов тенге, что делает это расследование одним из самых резонансных с начала 2026 года.

Водительские права за деньги: Астана и области под контролем КНБ

С начала года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях сотрудники КНБ выявили факты системного получения взяток в сфере автошкол и оформления водительских удостоверений. Особое внимание привлек случай с бывшим заместителем главы СпецЦОНа в столице, который на постоянной основе за денежное вознаграждение помогал гражданам сдавать экзамены и получать водительские права, обходя законные процедуры. По данным пресс-службы КНБ, процессуально задокументировано более 60 эпизодов преступной деятельности на сумму свыше 100 миллионов тенге.

Подставные лица и поддельные экзамены: схема в регионах

Расследование также выявило незаконные действия руководителей филиалов СпецЦОНов в Кокшетау и Экибастузе. Они организовывали сдачу экзаменов подставными лицами, получая при этом вознаграждения от граждан. Такая схема демонстрирует, насколько глубоко проникли коррупционные практики в региональные центры, работа которых напрямую связана с электронными услугами и цифровыми документами, включая ЭЦП (электронную цифровую подпись).

Недвижимость под контролем «не совсем законных» чиновников

Проверки не ограничились только водительскими удостоверениями. В филиалах НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностных лиц при перерегистрации недвижимости и снятии обременений. В ряде случаев чиновники злоупотребляли своими полномочиями, чтобы получить личную выгоду, обходя установленные законом процедуры.

Расследование продолжается

По всем указанным фактам КНБ проводит досудебные расследования. Пресс-служба организации уточняет, что дальнейшая информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежит. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость аккуратного подхода к материалам расследования.

Эксперты отмечают, что выявленные факты могут стать сигналом для реформирования системы работы СпецЦОНов и усиления контроля за цифровыми услугами, которые ежедневно используют сотни тысяч граждан. Масштаб раскрытой схемы показывает, что коррупция в сфере государственных услуг остается актуальной проблемой, требующей системного вмешательства и прозрачных процедур контроля.

Комментарий Государственной корпорации «Правительство для граждан»

Указанные факты нарушений были выявлены самой Госкорпорацией в рамках внутреннего мониторинга и контроля качества оказания государственных услуг. Все выявленные факты были переданы в правоохранительные органы для совместной отработки и принятия соответствующих процессуальных решений.

Отметим, Госкорпорация придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции. Так, только в 2025 году нашей сотрудниками самостоятельно выявлено и направлено свыше 100 материалов в правоохранительные органы, что подтверждает системный и проактивный подход к выявлению и пресечению нарушений.

Наряду с этим в «Правительстве для граждан» реализован комплекс системных мер, направленных на предотвращение незаконной выдачи водительских удостоверений и минимизацию коррупционных рисков при приеме экзаменов на право управления транспортными средствами. Основной акцент сделан на цифровизацию, прозрачность процедур и исключение человеческого фактора.

В рамках принимаемых мер:

- исключена возможность предоставления фиктивных свидетельств об окончании автошкол за счет интеграции интегрированной информационной системы ЦОН 2.0 с автоматизированной информационной системой «Автошкола», где сведения принимаются исключительно в электронном формате;

- исключено использование фиктивных медицинских справок формы 073/у благодаря интеграции с информационными системами Министерства здравоохранения РК и автоматической проверке их подлинности;

- экзаменационные классы оснащены металлоискателями, глушителями радиоволн и датчиками обнаружения запрещенных предметов;

- в экзаменационных классах на компьютерах установлена система предотвращения утечки данных (DLP), блокирующая удаленный доступ;

- в рамках предотвращения вмешательства в экзамен со стороны администраторов системы, установлена система контроля действий привилегированных пользователей (PAM);

- устранены манипуляции с очередностью через внедрение онлайн-записи на экзамены и оформление первичных водительских удостоверений посредством мобильного приложения «ЦОН»;

- внедрен механизм общественного контроля - трансляция теоретических экзаменов в режиме реального времени в залах ожидания специализированных ЦОН и на официальном YouTube-канале;

- реализована возможность подачи заявления на первичное получение водительского удостоверения через мобильное приложение «ЦОН» с обязательной биометрической идентификацией без посещения, специализированного ЦОН.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь