КАСКО взлетело в Казахстане: кому выгодно, чтобы вы разбили свой автомобиль

Рынок добровольного страхования автотранспорта (КАСКО) в Казахстане за последние десять лет демонстрирует рекордный рост. Если в 2015 году объём собранных страховых премий составлял всего 16,6 млрд тенге, то к концу 2025-го показатель вырос до 100,7 млрд тенге — почти в шесть раз. Пик отрасли пришёлся на 2023 год, когда премии достигли 120,1 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на ranking.kz.
Январь 2026-го продолжает восходящую динамику: страховые премии за месяц составили 7,8 млрд тенге, что на 11,4% больше, чем в январе 2025-го (7 млрд тенге).
Эта статистика подчёркивает растущую роль КАСКО как инструмента комплексной защиты имущества. Полис покрывает широкий спектр рисков:
повреждения в ДТП по вине владельца;
угон автомобиля;
ущерб от стихийных бедствий;
противоправные действия третьих лиц.
Для автовладельца это гарантирует финансовую уверенность и защиту в любой ситуации.
Не менее впечатляющи и данные о страховых выплатах. За десять лет объём выплат увеличился с 5,7 млрд тенге в 2015 году до 29,6 млрд тенге в 2025 году.
В январе 2026-го выплаты составили 2,2 млрд тенге, немного меньше, чем в январе прошлого года (2,3 млрд тенге). Это связано с сезонными колебаниями, однако общая тенденция остаётся положительной: страховщики способны компенсировать ущерб клиентов и поддерживать рынок в стабильном состоянии.
По объёму собранных премий в январе 2026-го лидером стала СК Halyk Insurance (2,3 млрд тенге). За ней следуют:
СК Sinoasia B&R — 1,7 млрд тенге;
СК «Евразия» — 980 млн тенге;
«Нефтяная Страховая Компания» — 827,7 млн тенге.
Однако ключевой критерий для автовладельцев — это выплаты. Лидером по выплатам остаётся СК Halyk Insurance с показателем 441,3 млн тенге, что подтверждает её финансовую устойчивость.
Стабильный рост интереса к продуктам компании подкрепляется акциями
Следующие по объёму выплат компании:
СК «Евразия» — 314,7 млн тенге;
«Нефтяная Страховая Компания» — 289,6 млн тенге.
Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО). С 2015 по 2025 год:
сбор премий вырос с 38,5 млрд до 136,8 млрд тенге;
январь 2026-го показал 11,7 млрд тенге премий (+12,5% к январю 2025-го).
Выплаты также впечатляют: с 18,2 млрд до 105,9 млрд тенге. В январе 2026 года выплаты составили 9,2 млрд тенге, что на 26% больше, чем в январе прошлого года.
В ОГПО лидером по премиям остаётся СК Halyk Insurance (5,3 млрд тенге), значительно опережая:
СК Freedom Finance Insurance — 1,8 млрд тенге;
СК Alatau City Garant — 1,2 млрд тенге.
По объёму выплат лидируют СК Freedom Finance Insurance и СК Halyk Insurance, выплатившие по 2,6 млрд тенге. Тройку замыкает СК «Евразия» с 1,1 млрд тенге.
СК Halyk Insurance удерживает лидирующие позиции в обоих сегментах — КАСКО и ОГПО — что делает её наиболее надёжным партнёром для казахстанских автовладельцев.
Комментарии0 комментарий(ев)