18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.32
553.37
5.63
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 11:05

КАСКО взлетело в Казахстане: кому выгодно, чтобы вы разбили свой автомобиль

Новости Казахстана 0 484

Рынок добровольного страхования автотранспорта (КАСКО) в Казахстане за последние десять лет демонстрирует рекордный рост. Если в 2015 году объём собранных страховых премий составлял всего 16,6 млрд тенге, то к концу 2025-го показатель вырос до 100,7 млрд тенге — почти в шесть раз. Пик отрасли пришёлся на 2023 год, когда премии достигли 120,1 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на ranking.kz.

Фото: gov.kz

Январь 2026-го продолжает восходящую динамику: страховые премии за месяц составили 7,8 млрд тенге, что на 11,4% больше, чем в январе 2025-го (7 млрд тенге).

Эта статистика подчёркивает растущую роль КАСКО как инструмента комплексной защиты имущества. Полис покрывает широкий спектр рисков:

  • повреждения в ДТП по вине владельца;

  • угон автомобиля;

  • ущерб от стихийных бедствий;

  • противоправные действия третьих лиц.

Для автовладельца это гарантирует финансовую уверенность и защиту в любой ситуации.

Выплаты растут вместе с премиями

Не менее впечатляющи и данные о страховых выплатах. За десять лет объём выплат увеличился с 5,7 млрд тенге в 2015 году до 29,6 млрд тенге в 2025 году.

В январе 2026-го выплаты составили 2,2 млрд тенге, немного меньше, чем в январе прошлого года (2,3 млрд тенге). Это связано с сезонными колебаниями, однако общая тенденция остаётся положительной: страховщики способны компенсировать ущерб клиентов и поддерживать рынок в стабильном состоянии.

Кто лидирует на рынке КАСКО

По объёму собранных премий в январе 2026-го лидером стала СК Halyk Insurance (2,3 млрд тенге). За ней следуют:

  • СК Sinoasia B&R — 1,7 млрд тенге;

  • СК «Евразия» — 980 млн тенге;

  • «Нефтяная Страховая Компания» — 827,7 млн тенге.

Однако ключевой критерий для автовладельцев — это выплаты. Лидером по выплатам остаётся СК Halyk Insurance с показателем 441,3 млн тенге, что подтверждает её финансовую устойчивость.

Стабильный рост интереса к продуктам компании подкрепляется акциями, например, скидкой 50% на полисы КАСКО, действующей до 1 апреля, при этом рассрочка доступна и позже.

Следующие по объёму выплат компании:

  • СК «Евразия» — 314,7 млн тенге;

  • «Нефтяная Страховая Компания» — 289,6 млн тенге.

ОГПО: обязательное страхование также растёт

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО). С 2015 по 2025 год:

  • сбор премий вырос с 38,5 млрд до 136,8 млрд тенге;

  • январь 2026-го показал 11,7 млрд тенге премий (+12,5% к январю 2025-го).

Выплаты также впечатляют: с 18,2 млрд до 105,9 млрд тенге. В январе 2026 года выплаты составили 9,2 млрд тенге, что на 26% больше, чем в январе прошлого года.

Лидеры обязательного страхования

В ОГПО лидером по премиям остаётся СК Halyk Insurance (5,3 млрд тенге), значительно опережая:

  • СК Freedom Finance Insurance — 1,8 млрд тенге;

  • СК Alatau City Garant — 1,2 млрд тенге.

По объёму выплат лидируют СК Freedom Finance Insurance и СК Halyk Insurance, выплатившие по 2,6 млрд тенге. Тройку замыкает СК «Евразия» с 1,1 млрд тенге.

Итог: кто реально поддерживает автовладельцев

СК Halyk Insurance удерживает лидирующие позиции в обоих сегментах — КАСКО и ОГПО — что делает её наиболее надёжным партнёром для казахстанских автовладельцев.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь