КАСКО взлетело в Казахстане: кому выгодно, чтобы вы разбили свой автомобиль

Рынок добровольного страхования автотранспорта (КАСКО) в Казахстане за последние десять лет демонстрирует рекордный рост. Если в 2015 году объём собранных страховых премий составлял всего 16,6 млрд тенге , то к концу 2025-го показатель вырос до 100,7 млрд тенге — почти в шесть раз . Пик отрасли пришёлся на 2023 год, когда премии достигли 120,1 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на ranking.kz .

Январь 2026-го продолжает восходящую динамику: страховые премии за месяц составили 7,8 млрд тенге, что на 11,4% больше, чем в январе 2025-го (7 млрд тенге).

Эта статистика подчёркивает растущую роль КАСКО как инструмента комплексной защиты имущества. Полис покрывает широкий спектр рисков:

повреждения в ДТП по вине владельца;

угон автомобиля;

ущерб от стихийных бедствий;

противоправные действия третьих лиц.

Для автовладельца это гарантирует финансовую уверенность и защиту в любой ситуации.

Выплаты растут вместе с премиями

Не менее впечатляющи и данные о страховых выплатах. За десять лет объём выплат увеличился с 5,7 млрд тенге в 2015 году до 29,6 млрд тенге в 2025 году.

В январе 2026-го выплаты составили 2,2 млрд тенге, немного меньше, чем в январе прошлого года (2,3 млрд тенге). Это связано с сезонными колебаниями, однако общая тенденция остаётся положительной: страховщики способны компенсировать ущерб клиентов и поддерживать рынок в стабильном состоянии.

Кто лидирует на рынке КАСКО

По объёму собранных премий в январе 2026-го лидером стала СК Halyk Insurance (2,3 млрд тенге). За ней следуют:

СК Sinoasia B&R — 1,7 млрд тенге;

СК «Евразия» — 980 млн тенге;

«Нефтяная Страховая Компания» — 827,7 млн тенге.

Однако ключевой критерий для автовладельцев — это выплаты. Лидером по выплатам остаётся СК Halyk Insurance с показателем 441,3 млн тенге, что подтверждает её финансовую устойчивость.

Стабильный рост интереса к продуктам компании подкрепляется

Следующие по объёму выплат компании:

СК «Евразия» — 314,7 млн тенге;

«Нефтяная Страховая Компания» — 289,6 млн тенге.

ОГПО: обязательное страхование также растёт

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО). С 2015 по 2025 год:

сбор премий вырос с 38,5 млрд до 136,8 млрд тенге ;

январь 2026-го показал 11,7 млрд тенге премий (+12,5% к январю 2025-го).

Выплаты также впечатляют: с 18,2 млрд до 105,9 млрд тенге. В январе 2026 года выплаты составили 9,2 млрд тенге, что на 26% больше, чем в январе прошлого года.

Лидеры обязательного страхования

В ОГПО лидером по премиям остаётся СК Halyk Insurance (5,3 млрд тенге), значительно опережая:

СК Freedom Finance Insurance — 1,8 млрд тенге;

СК Alatau City Garant — 1,2 млрд тенге.

По объёму выплат лидируют СК Freedom Finance Insurance и СК Halyk Insurance, выплатившие по 2,6 млрд тенге. Тройку замыкает СК «Евразия» с 1,1 млрд тенге.

Итог: кто реально поддерживает автовладельцев

СК Halyk Insurance удерживает лидирующие позиции в обоих сегментах — КАСКО и ОГПО — что делает её наиболее надёжным партнёром для казахстанских автовладельцев.