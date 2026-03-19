В Казахстане хотят ввести ещё одно пособие

В Казахстане обсуждается возможность введения нового вида государственного пособия для граждан, которые осуществляют постоянный уход за совершеннолетними людьми с инвалидностью. Инициатива прозвучала на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года от депутата Адиля Жубанова, который подчеркнул критическую важность поддержки опекунов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

По словам парламентария, текущая система социальной защиты не обеспечивает базовые гарантии тем, кто ежедневно заботится о недееспособных взрослых, включая инвалидов II и III групп, а также лиц с психическими заболеваниями.

Тяжесть опекунства: ответственность без поддержки

Депутат отметил, что опекун полностью берет на себя заботу о жизни и безопасности подопечного, включая лечение, бытовое обеспечение, защиту интересов и правовое представительство.

"Фактически, это круглосуточная ответственность за человека, который не может самостоятельно принимать решения", – заявил Жубанов.

При этом отсутствие социальной поддержки приводит к тому, что опекун лишается возможности формировать пенсионные накопления и в будущем сам оказывается в зоне социального риска. Парламентарий подчеркнул, что это создает парадоксальную ситуацию: государство признает необходимость поддержки людей с инвалидностью, но не поддерживает тех, кто обеспечивает их ежедневное существование.

Международный опыт как ориентир

Жубанов обратился к международной практике, в том числе к опыту стран Европейского союза и государств ОЭСР. Там уход за недееспособными взрослыми признается социально значимой деятельностью, и государство компенсирует труд опекунов различными способами: денежными выплатами, включением периода ухода в трудовой стаж, а также уплатой пенсионных взносов.

Предложения парламентария

Депутат предложил правительству ряд мер для обеспечения социальной защиты опекунов:

установить государственную выплату опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными;

включить период опеки в трудовой стаж;

осуществлять пенсионные взносы за счет государства на период ухода;

закрепить правовой статус данной категории опекунов как субъекта социальной защиты.

Жубанов подчеркнул, что речь идет о людях, которые выполняют сложнейшую социальную функцию государства. "Труд опекунов должен быть признан, поддержан и защищен на законодательном уровне", – отметил парламентарий, указывая на необходимость социальной справедливости.

Новый взгляд на социальную справедливость

Инициатива, если она будет реализована, станет одним из первых шагов к признанию трудовой ценности опекунства в Казахстане и обеспечению социальных гарантий для тех, кто ежедневно жертвует личным временем и здоровьем ради поддержки самых уязвимых граждан.