В Казахстане хотят ввести ещё одно пособие

В Казахстане обсуждается возможность введения нового вида государственного пособия для граждан, которые осуществляют постоянный уход за совершеннолетними людьми с инвалидностью. Инициатива прозвучала на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года от депутата Адиля Жубанова, который подчеркнул критическую важность поддержки опекунов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам парламентария, текущая система социальной защиты не обеспечивает базовые гарантии тем, кто ежедневно заботится о недееспособных взрослых, включая инвалидов II и III групп, а также лиц с психическими заболеваниями.
Депутат отметил, что опекун полностью берет на себя заботу о жизни и безопасности подопечного, включая лечение, бытовое обеспечение, защиту интересов и правовое представительство.
"Фактически, это круглосуточная ответственность за человека, который не может самостоятельно принимать решения", – заявил Жубанов.
При этом отсутствие социальной поддержки приводит к тому, что опекун лишается возможности формировать пенсионные накопления и в будущем сам оказывается в зоне социального риска. Парламентарий подчеркнул, что это создает парадоксальную ситуацию: государство признает необходимость поддержки людей с инвалидностью, но не поддерживает тех, кто обеспечивает их ежедневное существование.
Жубанов обратился к международной практике, в том числе к опыту стран Европейского союза и государств ОЭСР. Там уход за недееспособными взрослыми признается социально значимой деятельностью, и государство компенсирует труд опекунов различными способами: денежными выплатами, включением периода ухода в трудовой стаж, а также уплатой пенсионных взносов.
Депутат предложил правительству ряд мер для обеспечения социальной защиты опекунов:
установить государственную выплату опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными;
включить период опеки в трудовой стаж;
осуществлять пенсионные взносы за счет государства на период ухода;
закрепить правовой статус данной категории опекунов как субъекта социальной защиты.
Жубанов подчеркнул, что речь идет о людях, которые выполняют сложнейшую социальную функцию государства. "Труд опекунов должен быть признан, поддержан и защищен на законодательном уровне", – отметил парламентарий, указывая на необходимость социальной справедливости.
Инициатива, если она будет реализована, станет одним из первых шагов к признанию трудовой ценности опекунства в Казахстане и обеспечению социальных гарантий для тех, кто ежедневно жертвует личным временем и здоровьем ради поддержки самых уязвимых граждан.
