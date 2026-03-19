Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
19.03.2026, 11:43

В Казахстане хотят ввести ещё одно пособие

Новости Казахстана 0 622

В Казахстане обсуждается возможность введения нового вида государственного пособия для граждан, которые осуществляют постоянный уход за совершеннолетними людьми с инвалидностью. Инициатива прозвучала на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года от депутата Адиля Жубанова, который подчеркнул критическую важность поддержки опекунов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

По словам парламентария, текущая система социальной защиты не обеспечивает базовые гарантии тем, кто ежедневно заботится о недееспособных взрослых, включая инвалидов II и III групп, а также лиц с психическими заболеваниями.

Тяжесть опекунства: ответственность без поддержки

Депутат отметил, что опекун полностью берет на себя заботу о жизни и безопасности подопечного, включая лечение, бытовое обеспечение, защиту интересов и правовое представительство.

"Фактически, это круглосуточная ответственность за человека, который не может самостоятельно принимать решения", – заявил Жубанов.

При этом отсутствие социальной поддержки приводит к тому, что опекун лишается возможности формировать пенсионные накопления и в будущем сам оказывается в зоне социального риска. Парламентарий подчеркнул, что это создает парадоксальную ситуацию: государство признает необходимость поддержки людей с инвалидностью, но не поддерживает тех, кто обеспечивает их ежедневное существование.

Международный опыт как ориентир

Жубанов обратился к международной практике, в том числе к опыту стран Европейского союза и государств ОЭСР. Там уход за недееспособными взрослыми признается социально значимой деятельностью, и государство компенсирует труд опекунов различными способами: денежными выплатами, включением периода ухода в трудовой стаж, а также уплатой пенсионных взносов.

Предложения парламентария

Депутат предложил правительству ряд мер для обеспечения социальной защиты опекунов:

  • установить государственную выплату опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными;

  • включить период опеки в трудовой стаж;

  • осуществлять пенсионные взносы за счет государства на период ухода;

  • закрепить правовой статус данной категории опекунов как субъекта социальной защиты.

Жубанов подчеркнул, что речь идет о людях, которые выполняют сложнейшую социальную функцию государства. "Труд опекунов должен быть признан, поддержан и защищен на законодательном уровне", – отметил парламентарий, указывая на необходимость социальной справедливости.

Новый взгляд на социальную справедливость

Инициатива, если она будет реализована, станет одним из первых шагов к признанию трудовой ценности опекунства в Казахстане и обеспечению социальных гарантий для тех, кто ежедневно жертвует личным временем и здоровьем ради поддержки самых уязвимых граждан.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь